Taneli Eskolalla on Panama-hattu (vas. ylh.), Lilja Tirrosella on ateljeessa käsityönä tehty hattu (vas. alh), Sonia Sandenin vaalean hatun on suunnittelut Kimmo Halme ja Anna Skibjukilla on työkalukaupan logolla varustetut lippis. Nyt he kertovat kunkin hatun tarinan.

Helsingistä löytyy tyylitaitureita, joiden päätä koristaa persoonallinen päähine. Nyt he kertovat avoimesti, miksi täsmälleen istuva hattu on kaikki kaikessa.

Hatulla on monia merkityksiä. Se antaa lisää pituutta ja itsevarmuutta, ja houkuttelee muita ihmisiä juttusille. Jos kaupungilla kävellessään haluaa kääntää katseita, kannattaa päähän laittaa näyttävä hattu.

HS tapasi Helsingin kaduilla ihmisiä, joita yhdistää intohimoinen suhde päähineisiin. Tässä jutussa kuusi hattuintoilijaa kertoo oman tarinansa.

Kaksi kertaa hukkunut punainen lippalakki

Anna Skibjukin lippalakkia koristaa kaksi silmää. ”Punainen väri kääntää miesten päät”, hän sanoo.

Tanssija Anna Skibjuk venyy mielikuvituksellisiin asentoihin Helsingin empire-keskustassa Katariinankadulla.

Lippalakkipää kertoo vastikään voittaneensa drag-artistikilpailun.

”Drag-hahmo voisi ihan hyvin syntyä hatusta. Se voi lähteä kuoriutumaan mistä tahansa asusteesta!”

Skibjukin hattujen keräily alkoi, kun hänen mummonsa tarjosi vaatekaapistaan tavaroita.

”Sieltä löytyi muutama kiinnostava hattu. Kirpputorilta lähtee helposti mukaan hattuja, sillä tiedän, että jossain vaiheessa ne pääsevät käyttöön. Mielestäni minulla on liian vähän hattuja, vaikka niitä on jonkin verran.”

Skibjukin lippiksessä on työkalukauppa Teng Toolsin logo, kaksi valpasta silmää.

”Niissä on samaa intensiivisyyttä ja kissamaisuutta, kuin lakin punaisessa värissä. Löysin hatun kirpputorilta asuessani vuoden Hollannissa.”

Hollannista Suomeen muuttaessa punainen lippalakki jäi muiden tavaroiden kanssa muuttolaatikoihin.

”Postin kanssa oli ongelmia, ja tavarani seisoivat jossain puoli vuotta, kunnes lippalakki saapui muun omaisuuden mukana Helsinkiin. ”

Viime kesänä lippis katosi Kolin kansallispuistoon.

”Kun olin lähdössä pois, huokaisin, että hukkasin sen taas. Soitin kansallispuiston toimistoon, josta kerrottiin, että työntekijä oli nähnyt luontopolulla punaisen lippalakin, jossa oli keltaiset silmät. Hän sanoi, että se on varmaan teidän, siitä ei ehkä voi erehtyä.”

Nyt Skibjuk on pukeutunut lippalakin sävyn mukaan kokonaan punaiseen.

”Punaiseen voi liittää vaikka mitä ajatuksia. Punainen huulipuna saa tuntemaan elegantiksi, ja toisaalta punainen on luonteeltaan aggressiivinen. Onhan verikin punaista”, Skibjuk sanoo.

”En liitä pukeutumiseen sukupuolta, mutta tuon esiin vanhan sanonnan: punaiseen pukeutunut nainen vangitsee miesten katseet. Tuntuu hassulta sanoa näin, sillä on niin, että se on väri, eikä nainen, joka kääntää päät.”

30 euron ranskalainen hattu antaa kovemmat fiilikset kuin yksikään tatuointi

Alex Oksasta viehättää erityisesti hatun väri. ”Ostin hatun 30 eurolla, mutta kun googlasin kävi ilmi, että hatun hinta on 510 euroa”, Oksanen kertoo.

Alex Oksasen hattu löytyi viime talvena Fredrikinkadulla sijaitsevasta käytettyjen vaatteiden kaupasta Relovesta.

”En osaa oikeasti edes selittää, millainen tunne minulle tuli, kun laitoin tämän hatun ensimmäistä kertaa päähän. Edes tatuoinneista ei ole tullut samanlaista oloa kuin tästä hatusta.”

Oksanen pysähtyy katsomaan rakasta hattuaan.

”Pelkästään hatun väri nostaa sen omiin sfääreihinsä. Musta olisi tylsä! Se olisi tavallinen, ei kuvauksellinen. Mutta tämä väri on ihan sairas. En ole koskaan aikaisemmin nähnyt vihreään taittuvaa harmaata väriä.”

Tänään hattu on saanut seurakseen mustat farkut ja mustan pikeepaidan. Kiiltävät mustat kengät viimeistelevät kokonaisuuden.

Hattua, joka on kääntänyt tuhansien ihmisten pään, on tutkittava tarkemmin. Hattunauhan M-kirjaimen koti selviää kurkistamalla hatun sisäpuolelle. Kyseessä on pariisilaisen hattutalon Maison Michelin luomus.

”Sanonnan mukaan yhden roska on toisen aarre. Tämä hattu on elämäni aarre. Maksoin siitä 30 euroa. Kun pääsin kotiin googlasin ja löysin saman hatun Maison Michelin nettikaupassa 510 eurolla.”

S-koon löytyminen oli todellinen voitto, sillä pienipäisen Oksasen on ollut vaikea löytää oikean kokoisia päähineitä.

”Kaikki tähän mennessä kokeilemani hatut ovat olleet liian suuria.”

Oksanen osti hattunsa käytettynä.

Oksanen sanoo, että Michelin-hattu on niin olennainen osa hänen omaa persoonaansa, että hän lainaisi mieluummin kaverille nahkatakkia kuin hattua.

”Mielessä on riski, että hatulle voisi sattua jotain. Aina kun minulla on hattu mukana, olen tosi varovainen. En pidä sitä päässä, vaan kädessä. Kun lähden juhlimaan, en uskalla ottaa hattua mukaan sen häviämisen pelossa. Jos hattu häviäisi, en ikinä löytäisi mistään samanlaista.”

Hattu houkuttelee juttelemaan

Sonia Sandenin vaaleassa hatussa on yksityiskohtia, jotka tekevät siitä oman. Hatun suunnitteli Kimmo Halme.

Sonia Sanden oli pitkään etsinyt omaan tyyliinsä ja erityisesti omiin kasvoihinsa sopivaa hattua.

”En halunnut ostaa hattua hetken mielijohteesta ja kiireessä. En halunnut, että oma hattu tulisi vastaan jokaisessa kadunkulmassa. Halusin myös hatulta laatua, joten olin valmis odottamaan pitkään saadakseni haluamani.”

Kimmo Halmeen suunnittelema huopahattu löytyi vuosi sitten.

”Se oli elämäni paras sijoitus. Minulla oli hatun suhteen paljon vaatimuksia. Hatun piti olla näyttävä ja laadukas, ja siinä oli oltava yksityiskohtia, jotka tekevät siitä ikioman.”

Esikoulunopettajana työskentelevä Sanden sanoo, että persoonallinen hattu tekee ihmisestä helposti lähestyttävän. Se kertoo tarinaa, joka houkuttelee ihmiset juttelemaan.

”He haluavat tietää lisää hatusta ja samalla sinusta. Hattu on vahva osoitus siitä, että tiedät, kuka olet, ja olet tyytyväinen olemukseesi. Hattu ilmoittaa, ettet pelkää erottua massasta.”

Seuraavaksi Sanden tarvitsee mustan hatun.

”Minulla on rock 'n' roll -tyyli, ja siksi haluan minulle yksityiskohtia myöten suunnitellun hatun, joka kirkuu rockia.”

Hattu päässä pystyn mihin tahansa

éN Hats -hattuliikkeen Hanna Sarénin suunnittelema hattu matkustaa Anna Vartiaisen mukana. Toinen lempihatuista oli tippunut hattuhyllyltä, ja koiranpentu oli ehtinyt jyrsiä sitä. ”Lähetin Hannalle heti kuvan pennun tuhoamasta hatusta. Ei hätää, Hanna sanoi. Hänellä oli minun mittani ylhäällä, ja hän lupasi taiteilla uuden hatun”, Vartiainen kertoo.

Markkinoinnin ja viestinnän ammattilainen Anna Vartiainen sanoo aina pitäneensä hatuista.

”Ehkä se alkoi silloin, kun asuin Pariisissa. Siellä oli niin paljon vintage-kauppoja, että aina oli joku kotsa päässä”, kaksikymmentä vuotta Ranskan pääkaupungissa viihtynyt Vartiainen kertoo.

Nuorena hän käytti lierillisiä ja lipallisia ”koppahattuja.”

Aikuisiän hattuhullutus alkoi silloin, kun suunnittelija Hanna Sarén alkoi vaatteiden lisäksi suunnitella éN Hats -hattuliikkeen hattuja.

”Minulla oli Hannan vaatteita ja nyt minulla on muutamia Hannan kevät- ja talvihattuja. Ne vaan sopivat niin hyvin.”

Erityisiä éN Hatsin hatuista tekee Sarénin henkilökohtainen asiakaspalvelu.

”Hän sovittaa päähäni erilaisia malleja ja sanoo suoraan mielipiteensä. Silloin, kun Hanna sanoo, että hattu sopii, niin se varmasti sopii.”

Hatut nostavat itsetuntoa. Vartiainen sanoo että hattu antaa erityisen nosteen.

”Hatussa on voimaa. Hattu nostaa ihmistä vähän korkeammalle ja madaltaa vähän ääntä. Miehillä on aina ollut hattuja. Kun naisella on hattu, myös hänellä on se asenne, että pystyy mihin tahansa.”

Sarénin hatut eivätkä niiden omistajat ota itseään turhan vakavasti, vaan mukana on leikillistä huumoria

Vartiaisen hattu ei ole tavallinen hellehattu eikä tavallinen Panama-hattu. Se on Panama Wide, eli leveälierinen Panama-hattu.

”Tämä on vähän niin kuin stetson, ja vähän kaikkea muuta. Materiaali on pehmeä. Kun lähden matkoille, pakkaan hatun mukaan ja tungen sen kupuun esimerkiksi sukkia.”

Vartiainen kehuu hatun pehmeyttä.

Viimeisimmän hatun hattunainen osti Keniasta.

”Lamun saarelta löysin pienen putiikin, jossa myytiin kenialaisista kankaista tehtyjä mekkoja ja Ranskassa tehtyjä hellehattuja. Myös Ranska on hyvä hattumaa, viimeksi sieltä löytyi punottu hellehattu. ”

Vartiainen muistuttaa, että jokaisen kannattaisi käyttää hattua, koska se suojaa auringolta.

”Hatun suojassa on ihana lukea kirjaa ja nauttia pidempään auringonvalossa.”

Hattu on tehnyt minut näkyväksi

Lilja Tirrosen uusi hattu on jo tekeillä Kimmo Halmeen ateljeessa.

Opiskelija Lilja Tirronen herättää huomiota pinkissä hatussa. Katuvalokuvaajat ja kulkijat ovat huomanneet Tirrosen hatun ja tulleet kommentoimaan sitä.

”Hattu on tehnyt minut näkyväksi. On tarpeeksi ihmisiä, jotka ovat sairastuneet näkymättömyyteen. Hattu takaa, ettei sitä tapahdu minulle. Tuntuu hienolta, kun Stockmannilta poistuessa herrasmiehet avaavat oven, jotta pääsen kauppakassin kanssa ulos.”

Tirronen kertoo ostaneensa voimaa ja rohkeutta levittävän hattunsa viime elokuussa hatuntekijä Kimmo Halmeen ateljeesta.

”Kimmo tuli Instagramissa vastaan jo silloin, kun en asunut Kruununhaassa. Heti, kun muutin kaupunginosaan lähdin kävelylle etsimään hänen ateljeetaan.”

”Olin samassa tilanteessa, kuin moni muu Halmeen asiakas, eli en ollut löytänyt itselleni sopivaa hattua. Olin iloinen, kun löysin taiteilijan, joka pystyy toteuttamaan hattuihin liittyviä fantasioita.”

Hän kertoo lukioikäisestä asti haaveilleensa täydellisestä pinkistä hatusta. Hatun pinkki väri selvisi nopeasti myös hatuntekijälle.

”Kimmo oli saanut pinkkiä huopaa, ja kun kävelin Marimekon Korjuutalkoot-mekossa sisään, hän näytti minulle huopaa ja kysyi, miltä tämä näyttäisi.”

”Se on bao-oljesta tehty kesähattu, jossa on leveä lieri, ja koristeena pinkkiä nauhaa ja rodoniitti-helmiä”, Tirronen kertoo hatustaan.

Korjuutalkoot-mekko on myös tänään Tirrosen yllä. Siinä pinkki yhdistyy vihreään. Hatun pinkki väri edustaa Tirroselle tyttöyttä ja iloa.

”Aivan kuin olisi kuusivuotias, mutta samalla paljon vanhempi.”

Tirrosen hatusta tehtiin yksilöllinen jaspis-helmillä ja hatun reunaa rajaavalla violetilla kanttinauhalla.

Tirroselle hattu on identiteettiä voimistava asuste. Se edustaa myös kestävää kehitystä, sillä hattua voi käyttää vuosikymmeniä.

”Ajan kuluessa väri haalistuu, mutta muuten hattu kestää aikaa. Kimmolle tuodaan jatkuvasti jopa 1970-luvulla tehtyjä vanhoja hattuja kunnostettaviksi.

Hatun tekeminen kesti yhteensä viisi viikkoa, ja hattu maksoi 650 euroa.

”Hattu on sijoitus. Olin saanut sairauspäivärahoista veronpalautuksena täsmälleen hatun hinnan. ”

Panama on matalan profiilin roolihattu

Taneli Eskola on vaatimaton hattumies. ”Panama-hattu kuljettaa mukanaan paljon matkustavan tyttären tarinaa ja sopii hyvin tyttären Havaijilta tuoman paidan kanssa.”

Valokuvaaja Taneli Eskola selaa postikortteja Laterna Magica -kirjakaupassa. Päässä on aito Panama-hattu.

Eskola puhuu hatustaan vaatimattomasti.

”Panama-hattu on sillä tavalla helppo, että se on roolihattu. Se kuuluu hellepäiviin, ja sen käyttäminen on siten perusteltua. Siihen ei liity oman itsensä nostamista, vaan sen tehtävä on auringolta suojautumisessa. Minusta on tullut vähän arka. Nuorempana olin kiinnostuneempi pukeutumisesta, mutta iän mukana kiinnostus on repsahtanut.”

Kun E.R.Wahlmanin perinteikäs hattuliike lopetti toimintansa Pohjoisesplanadilla, Eskola osti kerralla hattuja varastoon.

”Wahlmannin loppuunmyynnistä pystyin hankkimaan edulliseen hintaan kattavan kokoelman miesten hattuja. Hattukokoelma liittyy valokuvaukseen, ei pukeutumiseen. On kiva, että ihmisiä kuvatessa hattukokoelma on olemassa, koska usein hattuun liittyy sen luoma rooli.”

Eskolan Panama-hattu on tehty Equadorissa.

”Siellä oli toquillo-kaislaa, josta panama-hatut on tehty. Aidon panama-hatun erottaa sen keskustasta. Hattua punotaan säteittäisesti keskustasta alkaen, ja lopulta hattu muotoillaan tukin päällä.”

Panama-hattu sai nykyisen nimensä, kun presidentti Theodore Roosevelt alkoi käyttää sitä. Muoti levisi ympäri maailmaa.

Eskolan hattu on Talvikki-tyttäreltä saatu tuliainen Panamasta. Hattu on heinäkuun helteissä kovassa käytössä.

”Minulla oli aikaisemmin sellainen paperista tehty pelleversio. Nyt on aito.”

