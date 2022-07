Kruunuvuorenranta rakentuu pikkuhiljaa Laajasalon länsirannalle. HS selvitti paikan päällä, mikä nimi ihmisten suussa alueelle muotoutuu.

Kruunuvuorenranta on vuoden 2030 alkupuolella kokonaan valmistuva asuinalue Helsingin Laajasalossa. Alueelta kuitenkin puuttuu vakiintunut lempinimi.

Aallot liplattavat, ja hiekka kenkien alla rapisee. Lokki rääkäisee tervetulotoivotuksensa.

Kruunuvuorenranta on Helsingin Laajasaloon nouseva asuinalue, jonka on määrä valmistua vuoden 2030 alkupuolella. Rakennettava alue on siis uusi – niin uusi, että siltä puuttuu lempinimi.

Helsinkiläiset ovat tottuneet kaupunginosiensa vakiintuneisiin lempinimiin. Sellainen kuuluu tietysti myös Kruunuvuorenrannalle. Voisiko se olla Kruunis, Krunski tai Kruniksenranta?

HS lähti ”Helsingin vihreään kaupunginosaan” selvittämään, miten alueen pitkä nimi taipuu ihmisten suussa arkikäyttöön.

Anne Ollikaisen mukaan Kruunuvuorenranta on Kruunis.

”Todellakin Kruunis. Niin sitä täällä kutsutaan”, kertoo Nappi-koiran kanssa rannalla lenkkeilevä Anne Ollikainen.

”Onneksi Kruunikseen tuli kauppa, paitsi että se tuli ihan perälle”, Ollikainen päivittelee.

Aallot miltei lipovat vastavalmistunutta K-Marketia. Ainakin kauppareissulla on hienot näköalat.

Petri Saari ja Janne Kemppi kutsuvat aluetta ”öljysatamaksi”.

Näköaloja ovat myös tulleet katsomaan Petri Saari ja Janne Kemppi. He istuvat rannassa, ja veneen moottorin pörinä kuuluu kaukana vesillä.

Heidän takanaan kohoaa suuri taideteos ”Säiliö 468”, joka muistuttaa alueen historiasta öljysatamana.

He eivät ole vielä kuulleet alueelle muodostuneen lempinimeä, mutta alue oli pitkään Kempin salapaikka hienoilla maisemilla.

”Kutsun tätä aina öljysatamaksi."

Kari Moisiolla on tarkat määritelmät ytimekkääseen lempinimeen.

Myöskään Kari Moisio ei ole kuullut aluetta kutsuttavan tietyllä lyhenteellä, mutta hänellä on tarkat määritelmät ytimekkääseen lempinimeen.

”Siinä tulee olla viisi kirjainta ja koolla se alkaa. Siinä ei saa olla mitään yhdyssanoja. Eikä kuitenkaan mitään helsinkiläistä tai Krunista.”

Anne-Mari Asuja kutsuu aluetta jo automaattisesti ”Kruunikseksi”.

Anne-Mari Asuja nauttii jäätelöstään kaupan pihalla. Paahtava aurinko syleilee hänen ihoaan.

”Kruunis tämä on. Se tulee jo automaattisesti. Jotkut kirjoittaa sen yhdellä u-kirjaimella, mutta mä sanon kyllä kahdella.”

Asuja on asunut ”Kruuniksessa” jo viisi vuotta.

”Tämän pitäisi olla vihreä kaupunginosa, mutta mielestäni tämä on nyt jo ahdas. Täältä ei autolla pääse helposti esimerkiksi töihin, kun tulee hirveät ruuhkat.”

Ilkka Antikainen ottaisi lempinimeen mukaan sanan Kruunu.

Matkustajalautta saapuu ”Kruuniksen” satamaan. Sillä on helppo saapua uudelle asuinalueelle, eikä tarvitse odottaa autoruuhkissa.

Ilkka Antikainen käy töissä Kruunuvuorenrannassa.

”En ole kuullut mitään lempinimeä, mutta siihen tulisi ottaa mukaan sana Kruunu. Siitä saisi muodostettua jonkin hyvän lempinimen.”

Milla Lager kutsuisi aluetta lempinimellä ”Krunski”.

”Krunikka on jo otettu, mutta se olisi ollut täydellinen”, sanoo kauppareissulla oleva Milla Lager.

Hän on asunut alueella lähes vuoden. Asuinalueelle ei ole siinä ajassa muotoutunut lempinimeä, mutta yhtäkkiä hän sen keksii.

”Sehän on Krunski!”

Helsingin kaupungin nimistötoimikunnan puheenjohtaja Suvi Tyynilä kertoo, ettei hänkään ole huomannut alueelle vakiintuneen vielä tiettyä lempinimeä.

”Voihan sekin olla, ettei tarvetta lempinimelle ilmene”, Tyynilä pohtii.

Nimistötoimikunta ei kutsumanimistä päätä, vaan ne syntyvät asukkaiden suussa. Kaupunginosilla voi olla useita eri lempinimiä myös eri ryhmien keskuudessa.

Tyynilä odottaa mielenkiinnolla, millainen nimi alkaa elää Kruunuvuorenrannan asukkaiden puheissa.

”Jos nimi on tarkoituksenmukainen ja sopii paikkaan, se voi levitä ja tulla yleiseen käyttöön. Lempinimen tulee olla helppo suuhun ja tuoda viesti perille”, Tyynilä sanoo.

Myös Facebookin Kruunuvuorenranta-ryhmässä pohditaan alueen lempinimeä. Siellä Kruunuvuorenranta näyttää muotoutuvan ”Kruunikseksi”.

Lue lisää: Harvojen tietämältä kukkulalta avautuu näkymä Helsingin tulevaisuuteen – ”Kohta kaikki tulee tänne”, puuskahtaa paikan löytänyt Pasi

Lue lisää: Merestä nousee valtava rakennelma Helsingin edustalla – Ilmakuvat näyttävät jätti­hankkeen