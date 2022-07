Elintarvikkeiden hinta nousee, mutta mitä maksaa keskioluttuoppi Helsingin keskustan terasseilla?

On heinäkuinen perjantai, ja auringon säteet laskeutuvat hellästi Helsingin keskustan kaduille.

Ei ole liian kylmä eikä liian kuuma: juuri täydellinen sää kokoontua ystävien kanssa juomaan tuoppi olutta terassille.

Inflaatio ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ovat kuitenkin korottaneet hintoja huimasti. Mutta miten on suomalaisten suosiman keskioluen hinnan laita?

HS selvitti epätieteellisesti, mikä on juuri nyt keskioluen hinta Helsingin keskustassa. Kiersimme tarkistamassa halvimman ”ison” tuopin hinnan ydinkeskustan terasseilla.

Keskiolut tarkoittaa ravintolassa hanasta saatavaa maksimissaan 4,7% olutta.

Helsingin päärautatieaseman vieressä Bar Tapas Y Restauranten terassin miljöö suurine kukkaistutuksine saa aikaan viihtyisän vaikutelman, mutta ohikulkevien raitiovaunujen melu rikkoo terassin rentoa tunnelmaa.

Ihmiset nauttivat drinkkejä, mutta yhtään oluttuoppia ei terassilla näy. 0,4 litran halvin keskiolut maksaa 8,70 euroa.

Kierrosta jatketaan liikenteen hälinässä kohti Hard Rock Cafe -ketjuravintolaa, jonka työntekijä näkyy vasta availevan terassiaan. Oluenjanoisille listalta löytyy puolen litran keskioluttuoppi hintaan 8,50 euroa.

Keskuskadulle on pystytetty Heinekenin pop up -terassi, josta juomat tilataan pienestä kopista. Joku on tullut sähkökitaransa kanssa kadulle laulamaan Michael Bublén kappaletta Feeling Good.

Ehkä juuri livemusiikki on kerännyt oluenjanoiset suomalaiset keski-ikäiset terassille, sillä ainakaan halpa hinta ei sitä ole tehnyt. Puolen litran tuoppi Heinekeniä maksaa yhdeksän euroa.

Lähellä on toinen samantyylinen pop up -terassi, jonka Pizza Alchemista Guidos on tuonut kadulle. Vain kaksi pöytää on löytänyt asiakkaansa, mutta molemmissa pöydissä nautitaan olutta. Keskiolut maksaa saman verran kuin viereiselläkin terassilla: yhdeksän euroa puolesta litrasta.

Ravintola La Famiglan terassi on hyvin suojainen ja sitä ympäröi korkeat kukkaistutukset. Toisaalta suojaisuus myös peittää auringon, joka olisi tällaisena viileähkönä kesäpäivänä mukava lisä terassielämykseen. Suojainen terassi kätkee sisälleen kuitenkin nälkäisiä ja janoisia. 0,4 litran keskiolut maksaa 8,40 euroa.

Läheinen Stone’s on vetänyt puoleensa juuri oluiden nauttijoita. Terassilla on havaittavissa todellista suomalaista tunnelmaa, kun vieressä harmaahapsu katumuusikko laulaa perinteisiä iskelmäballadeja. Puolen litran tuoppi keskiolutta maksaa 8,60 euroa.

Viimeiseksi keskioluen hinta tarkistetaan Keskuskadun Deliberistä ja se onnistuukin yllättämään. Terassi on tyylikäs ja se huokuu luksusmaista tunnelmaa, mutta sieltä löytyykin kierroksen halvin keskiolut, joka maksaa puolelta litralta 7,50 euroa.

THL:n toukokuussa julkaisemasta tilastoraportista käy ilmi, että vuonna 2021 oluet olivat edelleen suurin juomaryhmä 46 prosentin osuudella alkoholijuomien tilastoidusta kulutuksesta.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut Maran toimitusjohtaja Timo Lappi ei voi kommentoida oluen hintaa ravintoloissa kilpailulainsäädännön takia.

Hän kuitenkin kertoo, että yritysten kustannukset nousevat, ja elintarvikkeiden hintojen on arvioitu kohoavan 15–20 prosenttia inflaation takia.

Olut on ravintoloiden tärkein juomaryhmä. Sen osuus on anniskelukulutuksessa eli ravintoloissa suurempi kuin vähittäiskulutuksessa.

Suomessa yleisesti alkoholijuomien kulutus painottuu kuitenkin vähittäiskulutukseen eli Alkon myymälöistä sekä elintarvikeliikkeistä, kioskeista ja huoltoasemilta hankittuihin alkoholijuomiin.

90-luvun jälkeen alkoholinkulutus on kuitenkin vähentynyt ravintoloissa. Sen tilalle on Lapin mukaan tullut matkustajatuonti.

Suomessa on EU:n kovin alkoholiverotus, ja siitä syystä Lapin mukaan alkoholia haetaan nykyään enenevissä määrin Baltian maista.

”Laivalla pääsee helposti ja halvalla hakemaan alkoholia muista maista.”

Alkoholin tarjoaminen olisi kuitenkin ravintolalle helpompaa kuin ruoan, sillä se ei vaadi yhtä paljon työntekijöitä tai raaka-aineita.

”Ravintoloissa alkoholinkulutus on jopa lähes puolet kokonaiskulutuksesta.”

Keskioluen kulutus vähenee, ja pikkuhiljaa erikoisoluiden kulutus kasvaa, kun olutvalikoimat laajenevat ja ihmiset panostavat laatuun. Myös alkoholittomien oluiden kulutus kasvaa jatkuvasti, kun alkoholia kulutetaan vähemmän.

”Samaa keskiolutta saa edelleen kaupoista paljon halvemmalla. Jää nähtäväksi, haluavatko ihmiset enää maksaa keskioluttuopista ravintolassa.”

