Aaro Angerpuro ja Isaac Jyväsjärvi tapasivat toisensa viime vuoden marraskuussa. Nyt heillä on parisuhde sekä yhteinen yritys, jolla he haluavat muuttaa maailmaa.

Kalliolainen yksiö on Aaro Angerpurolle (vas) ja Isaac Jyväsjärvelle koti ja kynttilätehdas.

Keittiön pöydällä nököttää kahdeksantoista pirteän väristä, peniksen muotoista esinettä. Ne eivät ole dildoja, vaan kynttilöitä. Liedellä porisevassa kattilassa sulaa steariinia uuden erän valmistamiseen.

Aaro Angerpuron Vaasankadulla sijaitsevassa pienehkössä yksiössä asuu suurimman osan ajasta myös hänen kumppaninsa Isaac Jyväsjärvi. He ovat pyörittäneet Giggeli-nimistä kynttiläfirmaansa yhdessä reilun kuukauden ajan.

Idea oli alun perin Angerpuron. Kaikki lähti liikkeelle muutama vuosi sitten, kun Angerpuro totesi, että skumppapullo on liian tylsä syntymäpäivälahja. Hän halusi antaa ystävilleen jotain erikoisempaa.

”Törmäsin netissä muottiin, joka herätti mielenkiintoni. Mietin, että olisipa hauska juttu, jos valaisi peniksen muotoisen kynttilän”, Angerpuro kertoo.

Kynttilät herättivät lahjan saajissa ihastusta.

”Yksi kaverini vähän loukkaantui, koska hän oli juuri eronnut poikaystävästään. Se oli kyllä yksittäistapaus, muuten ihmiset olivat tyytyväisiä”, Angerpuro sanoo.

Peniskynttilät menivät parin vuoden ajan vain merkkipäivälahjoiksi. Sitten Angerpuro tapasi Isaac Jyväsjärven viime vuoden marraskuussa.

”Tajusimme, että näillä kynttilöillä voisi olla jokin isompikin merkitys”, Angerpuro kertoo.

Kynttilöitä pystytään valmistamaan tällä hetkellä kuusi kappaletta päivässä. Kysyntä on kuitenkin vielä pientä ja säilytystila on yksiössä kortilla, joten uusia eriä ei valmisteta joka päivä.

Näin Giggeli sai alkunsa.

”Giggeli on sanana leikkisä. Se pohjautuu kikkeliin, mikä ei välttämättä ole ensimmäinen sana, jota aikuiset käyttävät”, Angerpuro kertoo.

”Se huokuu aika positiivista energiaa. Olisi eri asia jos meidän nimi olisi vaikka Gyrpä”, Jyväsjärvi arvioi.

Positiivisuus on Giggelin sanoman keskiössä. Kynttilöillä halutaan herättää keskustelua siitä, miten yhteiskunta suhtautuu sukuelimiin ja erityisesti peniksiin.

”Olemme menneet tosi pitkälle siinä, ettemme hyväksy vartaloon kohdistuvaa arvostelua esimerkiksi naisten rinnoista tai kehonmuodoista ylipäätänsä. Peniksien osalta se on edelleen yleistä. Sen takia lähdimme tekemään tätä projektia”, Jyväsjärvi kertoo.

Giggelin tavoitteena on saada ihmiset ymmärtämään, että peniksiä on erilaisia, eikä omaa sukuelintä tarvitse hävetä. Jatkuva häpeä aiheuttaa Angerpuron mukaan ahdistusta ja rajoittaa jokapäiväistä elämää.

”Monelle nuorelle ensikosketus sukuelimiin saattaa tulla pornosta. Se kuvaa sukuelimiä ja seksiä ylipäätään suppeasti ja epärealistisesti. Peniksen pitäisi muka olla suora, 20 senttiä pitkä ja koko ajan tanassa”, hän tilittää.

Pian penisten monimuotoisuus näkyy myös toden teolla Giggelin kynttilöissä.

Angerpuro ja Jyväsjärvi saivat Aalto-yliopistolta käyttöön 3D-skannerin, jolla voi ottaa mallinnoksia erilaisista asioista nopeimmillaan vartissa. Kohta he alkavat valaa uniikkeja muotteja, jotka perustuvat oikeiden ihmisten peniksiin.

”Olemme saaneet jo muutaman skannauksen. Nyt tutkimme miten muotin teko onnistuu helpoiten”, Angerpuro kertoo.

Tulevaisuudessa kaikki Giggelin käyttämät muotit ovat itsetehtyjä, vaikka mallinnuksien käsittelyyn voi mennä kymmeniäkin tunteja.

”On myös tavoitteenamme, että skannauksen voisi tehdä muullakin tapaa, kuin käymällä meillä kylässä. Käsittääkseni uusissa Iphone-malleissa on jo sellaista teknologiaa, että niillä voisi tehdä 3D-mallinnuksia”, Angerpuro sanoo.

Peniskynttilät valmistetaan alusta lopuun käsin, eikä virheiltä voi aina välttyä. ”Välillä kuuden kappaleen valmistuserästä tuleekin vain neljä kynttilää”, Jyväsjärvi kertoo.

Kynttilöitä on myyty nyt reilun kuukauden ajan, ja tilauksia on tullut noin yksi päivässä. Heinäkuussa alkupuolella Giggeli alkoi myymään myös peniksen muotoisia saippuoita. Operaatio on toistaiseksi pieni, mutta miltä näyttää tulevaisuus?

”Olisi kyllä upeaa, että tämä olisi täyspäiväistä. Tätä pitäisi skaalata aika paljon isommaksi, että tästä jäisi yhtään rahaa itselle edes osa-aikaisena”, Jyväsjärvi kertoo.

Jyväsjärvellä ja Angerpurolla ei toisaalta ole kiire, sillä he haluavat saattaa opintonsa loppuun Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Nuoret yrittäjät keskittyvät seuraavaksi uusien kynttilämallien ohella erityisesti näkyvyytensä lisäämiseen.

”Olisi upeaa, jos kaikki suomalaiset tietäisi tästä. Se herättäisi keskustelua”, Jyväsjärvi sanoo.

Kun Angerpuron äiti kertoi poikansa projektista sukulaiselle, tämä oli huolissaan siitä, että sukulaispoika saa huonoa mainetta peniskynttiläntekijänä. Angerpuro ei ole ajatuksesta samaa mieltä.

”Jos kukaan ei uskalla tehdä mitään, niin ei tapahdu myöskään minkäänlaista muutosta”, hän tiivistää.

”En uskaltanut kertoa tästä omille isovanhemmilleni aluksi, mutta sitten he saivat tietää asiasta jotain kautta. Pappa kehui bisnesideaamme upeaksi ja ennakkoluulottomaksi ”, kertoo puolestaan Jyväsjärvi.

Peniskynttilä palaa noin viisi tuntia. Jokaisella värimallilla on oma nimensä. Kuvan kynttilä on nimeltään Aleksi.

Lähipiirin ulkopuolella pieni osa Giggelin saamasta palautteesta on ollut negatiivista tai jopa avoimen vihamielistä.

”Facebookissa on tultu sanomaan, että ’ette te voi laittaa tänne mitään seksijuttuja’, vaikka meidän ideanamme on nimenomaan näyttää penis ei-seksuaalisesti”, Jyväsjärvi puuskahtaa.

”Moni kritiikki on liittynyt enemmän siihen että olemme miespari, eikä siihen mitä varsinaisesti teemme”, Angerpuro arvioi.

Isaac Jyväsjärvi ja Aaro Angerpuro ovat olleet parisuhteessa noin kahdeksan kuukautta. Millaista on olla samaan aikaan sekä kumppaneita että yrityskumppaneita?

”Kahdenkeskeinen aika kuluu pitkälti työn parissa. Mielestäni tämä tuntuu tosi silti todella luonnolliselta. Ehkä se onkin helppoa juuri siksi että olemme yhdessä. En tiedä olisiko tämä niin kivaa jonkun muun kanssa”, Jyväsjärvi pohtii.

”Kyllähän tässä menee kaikki vähän sekaisin”, Angerpuro sanoo ja purskahtaa nauruun.

”Työn ja muun elämän tasapaino voisi ehkä olla terveempi jos emme olisi kumppaneita, mutta tämä on tosi ihanaa tekemistä. Koen, että se on tuonut meitä Isaacin kanssa lähemmäs toisiamme. Olet ihana”, hän jatkaa osoittaen viimeiset sanansa Jyväsjärvelle.

”Niin sinäkin”, Jyväsjärvi vastaa.

