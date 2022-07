Helsingin Konepajalla nähtiin lauantaina erikoinen showpainitapahtuma, joka sai vaisun yleisön villiintymään.

Taputukset ovat vaisuja. Yleisö naureskelee varovasti tuoppiensa takaa.

Kehään hyppää mylvivä mies, joka vaatii yleisöltä suosionosoituksia ja enemmän tunnetta. Illan ensimmäinen painija, espanjalainen ”El Guapo” Carlos Zamora kohtaa pian kehässä suomalaisen TT Suosalon.

”Carlos varmasti arvostaa tätä suomalaista vastaanottoa”, illan juontaja sanoo.

Carlos Zamora valmiina nousemaan kehään. Yleisö on tässä vaiheessa odottavainen ja hieman hämmentynyt.

Helsingin Konepajan Biergartenissa järjestettiin lauantai-iltana vauhtia ja vaaraa tihkuva rock- ja showpainitapahtuma Slamfest! 2.

Tapahtuman takana on kolminkertainen Euroopan mestari, showpainin pioneeri Michael ”Starbuck” Majalahti. Hän kutsuu lajia ihmiskropan romuralliksi. Se on sekoitus atleettisuutta, show-elementtejä, dynaamisia hahmoja ja kamppailua.

Showpaini on viihteen ja urheilun välimuoto, jossa ”manipuloidaan yleisön tunteita”.

Helsinkiläinen Laura Reinikka on seurannut showpainia työkaverinsa innoittamana jo muutaman vuoden. ”Suomalaiset ovat aika pidättyväistä kansaa. On mahtavaa nähdä, miten yleisö syttyy.”

”Jos Suomi ja Belgia pelaa lätkässä vastakkain, who the fuck cares. Mutta jos on Suomi-Ruotsi-ottelu, niin sitten me välitämme. Miksi? Siinä on stoori”, Majalahti selittää.

Se on myös yksi showpainin viihdyttävyyden salaisuuksista: painijoilla on tarinat. He ovat hahmoja, joihin voi samaistua. On hyviksiä ja pahiksia. Yleisölle annetaan syy, miksi hurrata toista ja buuata toista.

”Tässä otetaan henkilön ominaisuudet ja käännetään ne kaakkoon. Silloin syntyy painipersoona.”

Carlos Zamora ottaa TT Suosalon olkapäilleen ja heittää hänet maahan niin, että läsähtää. Jotkut yleisössä kääntävät päänsä.

”Una más!” yleisöstä karjahdetaan. Ja taas – läts!

Suomalainen TT Suosalo (oikealla) taklaa espanjalaisen Carlos Zamoran.

Carlos Zamora irvisti TT Suosalon otteessa.

Illan ensimmäinen ottelu on ohi. Sitä mukaa ovat tyhjentyneet myös ensimmäiset tuopit.

Kun toinen ottelu alkaa, yleisö on jo alkanut lämmetä. Huudot ovat rohkeampia, taputukset kovempia ja reaktiot tulevat jostain syvemmältä. Show’n sisälle uppoaa.

Suomalainen Miika Forrström kiertää yleisössä esittelemässä lohjennutta etu­hammastaan. Siitä hän kantaa kaunaa seuraavaa vastustajaansa, eteläafrikkalaista Mantra Meshindiä, kohtaan.

Tässä ottelussa ei ole sääntöjä, painijat uhoavat. Kaikki on sallittua.

Yleisö villiintyy.

”Hammas hampaasta!”

Miika Forsström esittelee hampaitaan yleisölle ennen kehään astumista. Forsströmin mukaan hampaat vaurioituivat edellisessä ottelussa Mantra Meshindiä vastaan.

Eteläafrikkalaisen Mantra Meshindin ja suomalaisen Miika Forrströmin ottelussa käytiin läpi vanhoja kaunoja.

Mikä on show’ta, mikä on totta?

Punaiset läiskät selissä, kämmenenjäljet rinnuksissa, hikinorot otsalla. Kaikki näkevät ne.

Showpainin luonteeseen kuitenkin kuuluu se, että lopputulokset ovat ennalta sovittuja. Hahmot näyttelevät ja kertovat tarinaa, joka elää myös sosiaalisessa mediassa.

Loppujen lopuksi vastauksella ei ole väliä. Showpainissa näytellyn ja toden raja hämärtyy. Dynaaminen kamppailu, adrenaliiniryöppy ja oman suosikin menestys tai tappio saavat yleisössä aikaan reaktioita, jotka ovat totta.

Michael Majalahti esiintyi tapahtumassa southern rock -musiikkia soittavan CROSSFYRE-bändinsä kanssa. Yhtye on esiintynyt maailmalla esimerkiksi ZZ Topin, Steppenwolfin ja Johnny Winterin kanssa.

Mantra Meshindi ottaa Miika Forrströmistä tiukan otteen ja heittää hänet ulos kehästä. Kiivas tappelu jatkuu hiekalla. Nyt tulee turpaan niin, että hirvittää.

Vaikka showpainiottelut ovat tarkoin harjoiteltuja ja loppuun asti hiottuja, välillä sattuu oikeasti.

Muutamaa viikkoa aiemmin lajin parista joutui toistaiseksi sivuun Heidi Katrina, joka oli loukannut itsensä Israelissa käydyssä ottelussa.

”Käsi katkesi useasta kohtaa, ja luu tuli ulos”, juontaja kertoo yleisölle.

Naisten hallitseva mestari, skotlantilainen Emersyn Jayne esittelee mestaruusvyötään.

Yleisössä istuvan helsinkiläisen Tuomas Katajan mielestä lajin suurin viehätys on sen yllätyksellisyydessä. Oikeastaan hänelle on yllätys jo se, että hän ylipäänsä on katsomassa lajia.

Kataja kävi ystävänsä kanssa nykytaidemuseo Kiasmassa, jonka jälkeen he lähtivät kävelemään päämäärättömästi. Kaverusten kulturelli päivä päättyi sattumalta showpaini­tapahtumaan.

”En tiennyt, että tällaista järjestetään Suomessakin.”

Björn Karlsson (vasemmalla), Mikael Stenlund ja Isabella Mattson seurasivat ottelua.

Katajan ainoa kosketus lajiin ovat muistikuvat parinkymmenen vuoden takaa, kun televisiossa pyöri suositut Smackdown ja RAW -painiohjelmat.

1800- ja 1900-lukujen taitteesta peräisin oleva laji nousi valtavirtailmiöksi 1980-luvulla. Joillekin laji saattaa olla tuttu siitä, että myös näyttelijänä tunnettu yhdysvaltalainen Dwayne ”The Rock” Johnson aloitti painiuransa showpainin kautta.

”Hän oppi kaiken sen mitä hän edustaa persoonana, elokuvatähtenä ja miehenä meidän lajista”, Michael Majalahti sanoo.

TT Suosalo taputtaa yleisölle.

Aluksi vaisu yleisö innostui show’n edetessä.

Meneillään on illan viimeinen ottelu ennen pientä taukoa. Kehään on yllättäen hypännyt monta painijaa tappelemaan sikin sokin.

Yksi heistä nappaa käteensä mikrofonin. Ennen kuin hän ehtii sanoa mitään, joku yleisöstä rikkoo pienen hetken hiljaisuuden.

”Suomi Natoon!”

Alun vaisuudesta ei ole enää yleisössä tietoakaan. Showpaini on temmannut väkisin mukaansa myös varautuneiksi moititut suomalaiset.