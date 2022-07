Valokuvaaja I. K Inha kuvasi Helsinkiä kaupungin historian vanhimpaan turistioppaaseen. Lähdimme Inhan jäljillä kierrokselle Helsinkiin. Tule mukaan!

Kirjanen on pienikokoinen, kuten turistioppaat yleensä. Tummanvihreän kannen ylälaidassa seisoo Helsingin tuomiokirkko, sen alla jykevillä mustilla kirjaimilla nimi.

Hyväkuntoisena säilynyttä, 112-vuotiasta kirjaa selatessa tulee juhlallinen olo. Kyseessä on nimittäin tiettävästi Helsingin ensimmäinen turistiopas.

”Nyt ilmestynyt Helsingin opas eroaa kaikista entisistä Helsingistä kirjoitetuista selonteoista siinä, että se on laadittu yksinomaan meikäläisiä matkailijoita varten ja meikäläisiä oloja silmällä pitäen sekä että se on laatuaan ensimmäinen alkuperäisesti suomenkielinen kirja, mikä laveammin tekee selkoa kaupungistamme ja sen nähtävyyksistä”, teoksen alkusanoissa lukee.

Valokuvia matkaoppaaseen vuonna 1908 otti valokuvaaja, kirjailija ja toimittaja I.K. Inha (1865–1930). Tässä jutussa kuljemme Inhan jäljillä Helsingissä.

”Tämä on tosi ihana, vaikka kuvat ovat tietysti tosi pieniä”, sanoo Suomen valokuvataiteen museon amanuenssi Leena Sipponen.

Amanuenssi Leena Sipponen lukee vuonna 1910 ilmestynyttä Helsingin opasta Suomen valokuvataiteen museon tiloissa.

Itse asiassa yli sata vuotta sitten julkaistun Helsingin turistioppaan kuvat ovat suunnilleen samankokoisia, jollaisia nykyään tuijotamme kännyköidemme ruuduilta.

I. K. Inha tunnetaan etenkin 1890-luvulla julkaistusta Suomi kuvissa -teoksesta. Hän loi kansallismaisemaa kulkemalla ja kuvaamalla Suomessa ja Vienan Karjalassa.

1900-alussa Inhalla oli mielenterveysongelmia. Hän oli ollut monta vuotta mielisairaalassa ja erakoitui. Kesällä 1908 WSOY pyysi häntä kuvaamaan Helsinkiä: tekeillä oli opaskirja pääkaupungista.

”Tämä jäi hänen viimeiseksi julkiseen käyttöön tarkoitetuksi kuvasarjakseen. Sen jälkeen hän kuvasi vain omaksi ilokseen”, Sipponen kertoo. Inha kuoli vuonna 1930.

Turistiopas vuodelta 1910.

Sipponen toimi tänä keväänä asiantuntijana Wikimedia Suomen järjestämällä jälleenvalokuvauskävelyllä I.K. Inhan jäljillä Kaartinkaupungissa. Wikimedia on yhdistys, jonka tavoite on edistää internetissä toimivan tietosanakirja Wikipedian tuntemusta ja käyttöä.

Kaartinkaupungissa Inhan turistioppaaseen kuvaamia paikkoja kuvattiin ihmisten kanssa uudelleen. Jälleenvalokuvauksen ideana on nykytilanteen dokumentoiminen.

Ajapaik-sovelluksesta ja verkkosivustolta kuvaamisesta kiinnostuneet voivat etsiä vanhojen kohteiden sijainnin ja kuvakulman sekä ladata kuvia palveluun. Palveluun voi halutessaan käydä lisäämässä omia kuvia historiallisista paikoista kuten niistä, joita Inha on ottanut turistioppaaseen.

Harrastekuvaajilla voi olla suurikin merkitys nykyhetken ja alati muuttuvan kaupungin dokumentoijina, toteaa Sipponen.

Matkaoppaassa on paljon samaa kuin tämän päivän oppaissa. Takaosasta löytyy sivuja suuremmaksi avautuva ja värillinen kartta.

Muutoin mustavalkoisen oppaan takaosassa on värillinen kartta.

Kuten nyt, myös oppaan syntyaikaan Helsinkiin rakennettiin valtavasti uutta. Inha kuvasi kirjaan kaikki uudet ja komeat julkiset rakennukset, kuten Rautatieaseman ja Ateneumin – mutta myös asuintaloja.

Jugendarkkitehtuuria esitellään paljon, mutta oppaassa kerrotaan myös, mistä höyrypurret lähtevät, missä hotellit ja matkustajakodit sijaitsevat ja mistä voi ostaa elintarvikkeita.

Eläintieteellinen museo ja Seurasaaren ulkomuseo esitellään oppaassa tarkasti. Kun tämän päivän oppaissa paikkansa saavat Löyly ja Allas Sea Pool, vuoden 1910 oppaassa esiteltiin Eirassa Ursinin kallioiden rantamalla sijaitseva Uusi uimalaitos:

”Laitos on laatuaan kaupunkimme suurin ja tarkoitustaan vastaavin. Se on rakennettu neliön muotoon ja jaettu keskeltä kahtia, joten muodostuvat erityiset miesten ja naisten osastot. Hytit ovat mukavat ja avarat, telineitä on monenlaisia, joista erittäin mainittakoon kahdet hyppytelineet, jotka voidaan korottaa aina 15 m. korkeiksi. Uimalaitoksen viereen on laitettu erityinen aitaus aurinkokylpyjen ottamista varten.”

Työläisten asuin- ja tehdasalueille matkailijaa ei opasteta juuri lainkaan. Sörnäisten alueesta kirjoitetaan lyhyesti ja lähinnä teollisuuslaitoksia luetellen.

”Helsinki oli tuohon aikaan hyvin eriarvoinen ja täällä oli valtaisia elintasoeroja. Sisällissotahan syttyi vain kahdeksan vuoden päästä oppaan julkaisusta. Aika paljon sisältöä on Pitkänsillan eteläpuolelta silloiselta keskikaupungilta ja Kaivopuiston kulmilta eli varakkaiden alueilta”, Sipponen toteaa.

Verrattuna Helsinkiä paljon kuvanneen Signe Branderin (1869–1942) kuviin, joissa ihmiset ovat usein pääosassa ja kaupunki näyttäytyy hyvin eläväisenä paikkana, on Inhan kuvissa rauhallisempi tunnelma. Inha on tiettävästi ottanut opaskuviaan Helsingistä todella varhain aamulla.

”Ihmisiä on joko kaukana tai sivuosassa. Voi olla, että hän on halunnut rakennukset pääosaan ja kuviin komeita valoja ja varjoja. Mutta voi olla niinkin, että hän on ihan karttanut ihmisiä, kun eli vähän erakkona 1900-luvun puolella.”

Suuri osa Inhan Helsinki-oppaan kuvista löytyy osoitteesta valokuvataiteenmuseo.finna.fi.