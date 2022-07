Automaattiset sensorit mittaavat veden lämpötilaa Helsingin uimarannoilla. Miksi sama, hämmentävän hyinen lukema toistuu sivustolla?

Lauttasaaren uimareita saattaa odottaa melkoinen yllätys: vesi on mittarin mukaan -327,7 celsiusasteista. Absoluuttinen nollapiste on vertailun vuoksi -273,15 astetta.

Uimaveden lämpötilaa mitataan Helsingin uimapaikoilla ja uimarannoilla automaattisilla sensoreilla. Tiedot välitetään puolen tunnin välein uiras.fvh.io-palveluun.

Lauttasaaren rannan vesi ei todellisuudessa kuitenkaan ole aivan niin kylmää, kuin mittarin lukema väittää.

Hyiselle lukemalle on moniakin selityksiä. Ensinnäkin varmaa on se, että mittari on rikki, eikä se saa anturista uimaveden todellista lämpötilaa.

”Sensorin johto on voinut joko irrota tai mennä rikki jään tai suolaveden takia”, kertoo Forum Virium Helsingin erityisasiantuntija ja ohjelmistosuunnittelija Aapo Rista.

Ristan mukaan Lauttasaaren mittarista on tullut paljon palautetta ja se on saanut huomiota Twitterissäkin.

Siksi Rista lisäsi sivustolle tiedon: ”Mittari on rikki. Tämä on tiedossa eikä siitä tarvitse erikseen ilmoittaa, kiitos.”

Sivustolla on ennenkin nähty yhtä jäisiä lukemia.

”-327,68 lukema on tekninen vika-arvio, mikä kertoo, että mittari on mennyt rikki.”

Rikkoutunut mittari on Ristan mukaan vaikeaa saada enää toimimaan, vaan se pitää korvata uudella. Siksi lukema saattaa näkyä sivustolla pitkäänkin.

Uiras.fvh.io-palvelu alkoi innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin ja Helsingin kaupungin kokeiluna.

"Testataan, kuinka IoT-sensorit [esineiden internetin sensorit] suoriutuvat uimaveden lämpötilan mittauksesta niin kesä- kuin talvikaudella.”

Seuraavaksi sivustolle Ristan mukaan pyritään saamaan seuraavan 90 minuutin sade-ennuste.

