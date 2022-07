Viikonloppuisin ravintolan pihaan avataan Jöööran-niminen terassi, joka sai nimensä perheen koiralta. Ravintolan tarjoilija ja yleismies, saksalainen Wolfgang Zeller (vas.) asuu naapurissa. Hän on maantieteen tohtori ja Afrikan tutkija. "Wolfgang kysyi töitä, koska halusi tehdä välillä jotain konkreettista. Hän on todella kätevä käsistään”, Matti Seppälä sanoo. Kuvassa on myös Ulla-kana.