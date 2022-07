Kivinokassa eletään tiiviisti villieläinten kanssa. Alueella tapaa niin minkkejä, kärppiä kuin kettujakin, mutta kaksi tiettyä lajia ovat kaikista kiinnostuneimpia ihmisten puuhasta.

Herttoniemessä, vain kivenheiton päässä Helsingin keskustasta sijaitsee todellinen villieläinten täyteinen rauhan tyyssija.

Monet helsinkiläiset omistavat Kivinokan virkistysalueen kesämaja-alueelta mökin.

Aluksi vanha alue vaikuttaakin perinteiseltä mökkimiljööltä: lehdet humisevat ja mustarastas laulaa.

Huminan kuitenkin peittää ajoittain lintujen varoitushuudot. Niistä arvaa, että ihminen ei ole alueella yksin.

Mökin Kivinokasta omistava Milka Hakama kuvailee elämää kaupungin kainalossa ”lapsuuden haaveen toteutumisena”.

”Täällä tapaa paljon eläimiä, jotka käyttäytyy ihan kuin lapsuuden prinsessaelokuvissa. Kutsumme niitä Disney-eläimiksi.”

Kaksi lajia viihtyvät parhaiten ihmisten seurassa: sorsat, jotka hivuttautuvat muina eläiminä ihmisten seuraan ja tulevat jopa syliin asti, sekä kauriit, jotka loikkivat pihoilla jatkuvasti ja pällistelevät kiinnostuneina – jopa ongelmaksi asti.

Hakama kokee eläinten uteliaisuuden ihmistä kohtaan luonnottomana.

”Kyllä niistä huomaa, että ne ovat kaupunkieläimiä. Ei ne normaalisti oleilisi ihmisten seurassa tällä tavalla.”

Muutenkin mökkiläisen mukaan Kivinokassa vallitsee kaupunkiympäristölle erikoinen tunnelma:

”Kuusisataa mökkiä on ripoteltu anarkistisesti ympäri vanhaa metsää ja alueella eletään ikuista sunnuntaita.”

Viereisen rannan Kalasataman tornit ja sillalla kulkeva metro kuitenkin muistuttavat kaupungin läheisyydestä.

Eläkeläisen Raimo Salmisen taival Kivinokassa alkoi viime vuosisadan puolella juhannusjuhlilla ja silloin hän jo tiesi, että haluaa joskus mökin alueelta.

Juhannusjuhlista on aikaa, ja paljon on muuttunut. Villieläimistä on tullut kesympiä ja kaikki on rupsahtaneempaa, niin mökit kuin Salminen itsekin.

Salmisen unelma mökistä kuitenkin kävi toteen, ja hän nauttii joka solullaan Kivinokan rauhallisesti tunnelmasta.

”Ihan käsittämätöntä, että näin voi elää Helsingissä.”

oravat vilistävät puunrungoilla ja tulevat uteliaina seuraamaan Salmisen puuhia. Kauriit puolestaan syövät pihan kukkia.

Tänä kesänä Salminen istutti pelargoneja, mutta ne eivät kauriille kelpaa.

”Pihalla vilahtelee hillereitä, ja kerran mökin viereisestä kivikosta kuului ihmeellistä ininää. Menin sinne tarkastamaan tilanteen ja minkkiemo siellä oli viemässä poikasiaan uuteen kotipesään. Se oli niin vihainen ja ärhenteli. Siinä se yritti suojella omia pentujaan.”

Sekä eläkeläisen Salmisen että kolmekymppisen Hakaman mukaan Kivinokassa eletään hyvin yhteisöllisesti.

Mökkinaapureiden kanssa päivitellään myös villieläinkohtaamiset – ja niitä riittää.