Taka-Töölön suosio notkahti mystisesti, laskelmoi asunto­ilmoituksia kokoava sivu – Asukkaat ihmeissään, sillä seutu on heistä ”ihana helmi”

Taka-Töölön suosio vaikuttaa tilastojen perusteella notkahtaneen. HS kävi paikan päällä kysymässä, millainen paikka Taka-Töölö asukkaista on.

On juuri satanut vettä ja ilma on painostava, mutta Satu-Marja Tenhiälä ja Veli-Matti Mynttinen ovat kävelylenkillä Taka-Töölössä Ville-koiransa kanssa.

”Ville on saanut nimensä entiseltä naapuriltamme, Ville Valolta”, Tenhiälä kertoo viitaten Him-yhtyeen legendaariseen keulahahmoon.

Tenhiälän mukaan pariskunta viihtyy Taka-Töölössä, sillä kaikki on kävelymatkan päässä. Aikoinaan lasten alakoulukin oli lähellä Apollonkadulla.

”Taka-Töölö on aivan ihana helmi meille. Ei tarvitse laittaa lapsia koulubussiin”, Tenhiälä jatkaa.

Suitsutuksesta huolimatta Taka-Töölön suosiossa näyttää tapahtuneen jonkinlainen muutos. Alue ei ole enää asuntoilmoituksia kokoavan Oikotien tilastojen mukaan kymmenen halutuimman kaupunginosan joukossa Helsingissä.

Lue lisää: Uudet tilastot julki: Tässä ovat Helsingin asuinalueet, joista haetaan nyt eniten asuntoja

Oikotien arvio perustuu palvelussa tehtyihin omistusasuntojen hakuihin huhtikuun ja kesäkuun välisellä ajanjaksolla.

”Ei ole suoraa vastausta tähän, tämä on mysteeri”, sanoo johtaja Anna Leinonen Oikotie Asunnoista.

Koronapandemian muutokset asuntokaupassa saattavat näkyä myös Taka-Töölössä.

”Trendinä on ollut, että pandemiarajoitusten aikana ihmiset muuttivat syrjemmälle, mutta nyt osa on muuttanut takaisin.”

Yleisesti Helsingin kantakaupunki on Leinosen mukaan silti pitänyt kutinsa asunnonostajia houkuttelevana alueena, mutta jostain syystä Taka-Töölön suosio on niiannut. Kaupunginosa on perinteisesti pysytellyt kymmenen suosituimman joukossa Oikotien asuntohauissa.

Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Jouni Mikkonen arvioi, että Taka-Töölön laskeva trendi johtuu siitä, että tilastoja peilataan aikaan, jolloin asuntomarkkinassa oli markkinahäiriöitä.

”Pitää peilata pidemmälle, sillä Putinin sota muutti markkinat, samoin pandemia.”

Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa 24. helmikuuta, ja se on näkynyt Mikkosen mukaan asuntomarkkinoilla.

”Maaliskuu oli pysähdyksissä.”

Kovin vahvoja päätelmiä on siis markkinahäiriöistä johtuen hankala tehdä. Mikkosen arvion mukaan Töölön osalta ollaan tällä hetkellä kuitenkin lähellä normaalia.

Ville koira on saanut nimensä HIM-yhtyeen keulahahmolta Ville Valolta.

Palataan paikan päälle Taka-Töölöön. Veli-Matti Mynttisen mukaan muuten idyllisellä alueella häiritsee lähinnä ratikkatyömaat.

”Ja Töölöntoria toivottavasti saadaan vielä enemmän houkuttelevaksi.”

Satu-Marja Tenhiälä odottaa Töölön sairaalan siirtymistä Meilahteen. Se vähentää ambulanssin sireenien ääntä alueella.

”On kiva, että alueelle on tullut käytettyjen vaatteiden myymälöitä. Se tekee paikasta eloisan”, Tenhiälä sanoo.

Mynttinen ja Tenhiälä uskovat Taka-Töölön suosion olevan tilastonotkahduksesta huolimatta vakaata.

”Kantakaupunki Helsingissä on aina houkutteleva”, Mynttinen kiteyttää.

Janne Hakala istuu takatöölöläisen kahvilan terassilla sateen suojassa.

”Taka-Töölöön kannattaa muuttaa asumaan, koska täällä on puistoja, ranta on lähellä ja yhteydet toimii hyvin”, hän sanoo.

Janne Hakala löytää monta hyvää syytä asua Taka-Töölössä.

Hakala asuu vuokralla, mutta on tyytyväinen alueen hintatasoon.

”Ruusulankatu 10 tuottaa ongelmia, sillä talon asukkaat tekevät varkauksia, minkä tuloksena meidän pihalle on rakennettu aita.”

Ruusulankatu 10 remontoitiin vuonna 2012 tukiasunnoiksi nuorille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.

Juha Lankinen asui viisi vuotta Vaasanpuistikon lähellä, mutta halusi muuttaa rauhallisempaa paikkaan.

”Uusi koti löytyi Taka-Töölöstä, jossa olen asunut noin vuoden.”

Lankisen mielestä alueella on tosin toisinaan jopa hieman liian rauhallista.

"Kaipaan asukkailta heittäytymistä!”