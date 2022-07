Greenpeace pystytti ”itsekkyyden muistomerkin” Helsingin Linnunlauluun vuonna 2010. Tästä päivästä katsottuna kymmenen vuoden takainen tilanne vaikuttaa jo hyvin kaukaiselta.

Helsingin Linnunlaulussa nököttää ”Itsekkyyden muistomerkki”. Vuonna 2010 pystytetty graniittipaasi lepää paikallaan sammaloituneen kallion vieressä. Joku on piirtänyt graniitin pinnalle sydämen, jossa on rauhan symboli.

Aikanaan muistomerkki oli voimakas poliittinen kannanotto: ympäristöjärjestö Greenpeace kaiverrutti siihen lisäydinvoiman puolesta äänestäneiden kansanedustajien nimet.

Greenpeacen mukaan se muistuttaisi vielä satojenkin vuosien päästä, miten pieni joukko teki useita sukupolvia koskevan päätöksen.

Linnunlaulussa tuoksuu sateenjälkeinen raikas ilma. Kengät kopsahtelevat asfalttiin, kun lenkkeilijät ohittavat muistomerkin. Kenenkään katse ei edes vilahda monumenttia kohti. Mikä merkitys graniittipaadella onkaan nykypäivänä?

Suomalaisten asenteet ydinvoimaa kohtaan ovat muuttuneet nopeasti. Jopa vihreiden kannattajista puolet hyväksyisi tuoreen HS-gallupin mukaan ydivoiman lisärakentamisen, jos sillä voitaisiin korvata fossiilisia polttoaineita. Viime talvena puolueen entinen puheenjohtaja Ville Niinistö myönsi, että puolueen ydinvoimavastustus on ollut osin ylimitoitettua.

Linnunlaulun muistomerkkiin kaiverretut nimet alkavat olla jo hyvin haalistuneita. Yksi mainituista on kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz. Hänellä on muistomerkistä selvä kanta.

”Pidän kunnia-asiana, että nimeni on muistomerkissä.”

Zyskowiczin mukaan muistomerkkiä ei pidä tuhota tai siirtää pois paikaltaan, sillä "se kertoo omasta ajastaan”.

”Muistomerkki on aina ajankohtainen muistutus ydinvoimaa vastustaneiden typeryydestä.”

Zyskowiczin mielestä muistomerkki on kääntynyt pystyttäjiä vastaan. Hänen mukaansa pystyttäjien pitäisi kysyä itseltään, ”missä tilassa sähkönsaanti olisi ensi talvena ellei Olkiluotoa olisi silloin äänestetty”.

Greenpeacen Pohjoismaiden ohjelmajohtaja Sini Harkki haluaa muistuttaa, että vuonna 2010 äänestettiin Olkoluoto 4:stä, mitä ei kuitenkaan koskaan rakennettu, sillä Olkiluoto 3 viivästyi merkittävästi.

”Jos jossitellaan, niin nyt voisi olla parempi tilanne hiilineutraaliuden kannalta, jos ne rahat oltaisiin silloin laitettu tuulivoimaan, mikä on halvempi ja nopeampi saada tuottamaan sähköä.”

”Itsekkyyden muistomerkki” sijaitsee sammaloituneen kallion vieressä lenkkeilijöiden suosimalla reitillä Helsingin Linnunlaulussa.

Itsekkyyden muistomerkin pystyttämisestä on vierähtänyt yli vuosikymmen ja maailma on muuttunut – samalla myös ydinvoiman rooli energiataloudessa on muuttunut.

Samaan energiaverkkoon voidaan nykyään mahduttaa hyvin sekä ydinvoimaa että tuulivoimaa, mikä reilu kymmenen vuotta sitten näytti Greenpeacen mukaan huonolta yhdistelmältä.

Vihreät on kahdesti jättänyt hallituksen ydinvoimakysymysten takia, mutta pari vuotta sitten puolue pudotti ydinvoiman vastustamisen periaateohjelmastaan.

Lisäksi Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on nostanut tarpeen irrottautua venäläisistä fossiilisista polttoaineista.

Ydinvoima onkin Suomessa suositumpaa kuin koskaan, ja syksyllä Olkiluoto 3 alkaa tuottaa sähköä lähes täydellä teholla.

Vihreiden entinen kansanedustaja Oras Tynkkynen pyydettiin puhumaan Greenpeacen tempaukseen kesällä 2010. Tempauksessa muistomerkki julkistettiin kansalle.

”Itselläni ei ole kosketuspintaa muistomerkkiin sen jälkeen.”

Tynkkysen mukaan tempaus oli hyvin räväkkä ja tunteita herättävä.

”Monet kollegat ottivat sen raskaasti, sillä he eivät äänestäneet ydinvoiman puolesta itsekkyydestään.”

Tynkkysen mielestä demokratiaan kuitenkin kuuluu avoin ja välillä kipakkakin keskustelu.

Haastattelupuhelun jälkeen Tynkkynen vielä lisää tekstiviestillä:

”Selvä enemmistö suhtautuu nykyään avoimesti ydinvoiman rooliin energiataloudessa. Jos tätä taustaa vasten Greenpeace haluaisi poistaa muistomerkin, voisi sen tulkita kädenojennukseksi ja sovinnon tarjoukseksi.”

Harkin mukaan Greenpeacella ei olla käyty keskustelua siitä, pitäisikö muistomerkille tehdä jotain, vaikka myös Greenpeacen asennoituminen ydinvoimaa kohtaan on muuttunut.

”Kaupunkikuvaan kuuluu eri aikojen kerrostumia.”

Hän on kuitenkin Zyskowiczin kanssa samaa mieltä, että nyt hiilineutraaliutta olisi vaikea tavoittaa ilman ydinvoimaa.

Vuonna 2010 Harkin mukaan oli vaikea synnyttää keskustelua ydinvoimasta, ja sen vuoksi muistomerkki oli yksi tapa ottaa asiaan kantaa.

”En kuitenkaan tekisi tuollaista muistomerkkiä tänä päivänä.”

Harkin mielestä iso osa vuonna 2010 esitetyistä argumenteista on kuitenkin edelleen olemassa tänä päivänä.

