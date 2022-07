Herttoniemen Laivalahdenkadulla on uusia liikennejärjestelyjä. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille koituva epämukavuus voi olla pitkä.

Pyörätie näyttää päättyvän Helsingin Herttoniemen Laivalahdenkadulla täysin syyttä.

Asiaan kiinnitti huomiota vihreiden kuntapoliitikko Osmo Soinivaara. Hän kysyi Twitterissä sunnuntaina sulun syytä.

”Onko tässä tarkoitus tehdä joskus jotain, vai ovatko esteet vain varastoituna siihen?” Soininvaara ihmetteli.

Soininvaaran ottamasta kuvasta näkyy, että ilmeistä syytä järjestelylle ei tosiaan ole näköpiirissä. Pyöräilykieltoa ei ole perusteltu esteen kohdalla mitenkään.

Järkevä syy esteelle on kuitenkin olemassa, sanoo Helsingin kaupungin tarkastaja aluevalvonnassa Miika Korpisalo. Korpisalo kertoo, että alueella on katujen rakennustyömaa ja pyöräilytietä käytetään väliaikaisesti bussipysäkkinä. Korpisalon mukaan bussipysäkki on merkitty liikennemerkillä kauempana Soininvaaran kuvanottopaikasta.

Helsingin seudun liikenteestä (HSL) kerrotaan, että kyseessä on Työnjohtajankatu-niminen pysäkki ja sitä käyttävät linjat 79 ja 500. Ihan heti jalankulkijoita ja pyöräilijöitä kiusaavasta järjestelystä ei päästä. Eri liikennemuodot voivat joutua olemaan samalla kapealla kaistalla vielä pitkään.

”Kaivuulupa on joulukuun loppuun asti ja tavoitteena on uusia kokonaan Mekaanikonkatu”, Korpisalo kertoo.

Helsingin kaupunki pyrkii normaalioloissa pitämään kävelijät ja jalankulkijat omilla väylillään turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden vuoksi.