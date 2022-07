Poistomääräyksistä huolimatta laiton kurtturuusu ei ole hävinnyt katukuvasta.

Kurtturuusu on monelle tuttu kasvi, joka on nykyisin laiton vieraslaji.

Kurtturuusu on kesäkuun alusta saakka ollut laiton vieraslaji. Kolmen vuoden siirtymäajan jälkeenkin kasvi leviää edelleen ympäriinsä. Nyt kurtturuusua on huomattu Kulosaaren sillan pientareella ja Itäväylän kupeessa Vanhankaupunginlahdella.

Vaikka pinkit kukinnot miellyttävät monen silmää, laji voi valloittaa laajoja alueita ja syrjäyttää alkuperäistä lajistoa.

”Vanhankaupunginlahdelta sitä tullaan varmasti poistamaan, ja sitä ollaan saatettu poistaa jo. Mutta se on useamman vuoden prosessi, ei laji lähde sieltä kertaheitolla”, Helsingin kaupungin kunnossapitoyksikön projektipäällikkö Päivi Islander kertoo.

Islander lisää, että tähän aikaan vuodesta poisto-operaatioihin ei aina ryhdytä, sillä pensaat toimivat lintujen suojapaikkoina. Jokaisen esiintymän poistaminen vaatisi suuria resursseja.

”Etenkin, kun emme käytä niihin myrkkyjä. Käytössä olevat keinot ovat lähinnä alasleikkaamista, näivettämistä ja nyppimistä”, Islander perustelee.

Liikenneväylät eivät ole kaupungin vastuulla, vaan valtion.

”Liikennealueilta kurtturuusu ei käytännössä pääse leviämään juurten kautta, koska vastaan tulee esteitä. Sieltä lähinnä linnut levittävät kasvia, kun ne kanniskelevat kiulukoita mukanaan.”

Kurtturuusua pyritään poistamaan ensisijaisesti rannoilta, luodoilta ja alueilta, joilla on arvokasta luonnonvaraista kasvillisuutta. Sellaisilta alueilta lajia on hävitetty Islanderin mukaan jo vuosien ajan. Viime aikoina torjuntaa on tehty erillishankkeella Lauttasaaren, Mustikkamaan ja saaristokohteiden osalta.

”Luonnon kannalta haitallisimpia ovat rantaniityt ja hiekkaiset, kiviset rannat ja niiden esiintymät. Näissä paikoissa kasvi leviää juurten kautta ja tekee aikamoisia isoja kasvustoja”, Islander kertoo.

Poistomääräyksistä huolimatta kurtturuusu leviää edelleen. Onko kasvia mahdollista hävittää katukuvasta täysin?

”On se aika pitkä taistelu. Kurtturuusua on paikoitellen niin paljon ja se on niin elinvoimainen, ettei erityisen tehokkaita keinoja ole löytynyt. Esimerkiksi rannoilla kasvi on tehokas leviämään, koska se on hyvin vaatimaton kasvi.”

