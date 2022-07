Päihteidenkäyttäjät eivät aina uskalla soittaa apua, koska pelkäävät ettei heitä oteta tosissaan. Myös huumeiden hallussapidon kriminalisointi saattaa asiantuntijan mukaan estää avunsoittoja.

Suomessa huumekuolemien määrä on kasvanut kymmenessä vuodessa 27 prosenttia.

A-klinikkasäätiöllä työskentelevä Annuska Dal Maso oli matkalla töistä kotiin, kun häntä nykäistiin hihasta Itä-Helsingissä metroasemalla.

”Sun täytyy tulla auttaa, kaverilla on hätä”, Dal Masolle tuttu henkilö sanoi.

Dal Maso meni hänen perässään metsikköön, jossa makasi joku lyyhistyneenä. Tämän huulet sinersivät jo. Dal Maso päätteli nopeasti, että kyseessä on yliannostus.

Dal Maso soitti ambulanssin. Sitten hänet paikalle hakenut henkilö alkoi itkeä.

”Onneks sä tulit jeesiin. Me ei uskallettu soittaa apua, kun ei tiedetty, uskotaanko meitä.”

Kohtaavan työn päällikkö Dal Maso kertoo HS:lle törmäävänsä vastaaviin tilanteisiin ja tarinoihin säännöllisesti. Päihteidenkäyttäjät kantavat hänen mukaansa stigmaa, joka hankaloittaa avun hakemista ja saamista sekä määrittää heidän jokapäiväistä elämäänsä.

”Pelko käyttötuomioista ja siitä, ettei päihteidenkäyttäjän sanaa oteta tosissaan, estää avun hakemisen. Pahimmillaan tällaiset tilanteet johtavat kuolemiin.”

Dal Mason mielestä päihteidenkäyttäjillä on korkea kynnys soittaa apua, sillä he kohtaavat terveydenhuollossa toisinaan huonoa palvelua. Hän kertoo myös kuulleensa, kun huumeidenkäyttäjille on esimerkiksi todettu lääkärintarkastuksilla, että ”aha, sä oot tykittänyt sun suonet ihan paskaksi”.

Joskus käy myös niin, että vaikkei vaiva edes liittyisi päihteidenkäyttöön, potilasta aletaan hoitaa ensisijaisesti huumeidenkäyttäjänä.

”Syyllistävä äänensävy seuraa heitä kaikkialle”, Dal Maso sanoo.

Päihteidenkäyttäjillä on otsassaan leima, joka aiheuttaa myös monenlaisia muita hankaluuksia, Dal Maso kertoo.

Päihteidenkäyttäjillä ei esimerkiksi ole yleensä mahdollisuutta saada julkisia mielenterveyspalveluita. Ensin täytyisi raitistua, vaikka päihde- ja mielenterveysongelmat kulkevat usein käsi kädessä.

Turvakotiinkaan ei pääse, jos on päihtynyt.

Dal Mason toivoman muutoksen pitäisi lähteä jo tavasta, jolla puhuttelemme kanssaihmisiä. Käytämmekö esimerkiksi sanaa narkomaani vai huumeidenkäyttäjä?

Lisäksi sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä tulisi kouluttaa Dal Mason mukaan lisää siitä, miten kohdata päihteidenkäyttäjä. Yksi tärkeä edistysaskel olisi hänen mielestään myös huumeidenkäytön dekriminalisointi.

”Siinä vaiheessa kun ollaan huonossa jamassa, niin se sakkotuomio ei mitään auta. Se vain nostaa kynnystä hakea apua.”

HS kertoi viime viikolla, että Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio vaatii, että huumausaineiden vähäisen määrän hallussapidosta tai käytöstä ei rangaistaisi.

Lakien muuttaminen olisi Dal Mason mielestä yhteiskunnalta selkeä signaali siitä, että päihteidenkäyttäjiä täytyy auttaa.

”Päihteidenkäyttäjille kerrotaan nykyään joka tuutista, etteivät he ole minkään arvoisia. Kyse on tasavertaisista ihmisistä, joita täytyy tukea eikä halveksia.”