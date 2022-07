Seksuaalista häirintää tapahtuu myös Helsingin kaduilla ja julkisessa liikenteessä. Tässä jutussa HS:n lukijat kertovat omia kokemuksiaan katuhäirinnästä.

”Mitäs tyttö, mihin olet menossa, voinko tulla mukaan?”

Helsinkiläinen Laura, 27, kertoo kohdanneensa esimerkiksi edellisen kaltaista seksuaalista häirintää Helsingin kaduilla jo yli kymmenen vuoden ajan. Kesällä vaatteiden vähetessä katuhäirintää tapahtuu selkeästi enemmän.

”Eniten se on huutelua perään tai sitä, että mies tulee juttelemaan, eikä usko sanaa ei.”

Kerran tällainen tilanne tapahtui Töölön Kisahallin raitiovaunupysäkillä Lauran ollessa teini-ikäinen. Aikuinen mies lähestyi häntä. Laura kertoo osoittaneensa selkeästi, ettei halua jatkaa keskustelua.

”Sunlaiset huorat pitäisi tappaa”, vastasi mies.

HS uutisoi tiistaina somevaikuttaja Roosa Rahkosen Instagram-julkaisusta, jossa hän kertoo kokemastaan katuhäirinnästä.

Lue lisää: Suosittu somevaikuttaja kyllästyi lopullisesti katuhäirintään Helsingissä – Kirjoitus kerää nyt kasapäin kiitosta

Juttuun ja sen oheen liitettyyn kyselyyn tuli lukijoilta valtavasti palautetta. Yli 300 ihmistä kertoi HS:lle seksuaalisesta katuhäirinnästä. Lähes 250 vastauksista on naisilta.

Helsinkiläinen Laura on yksi kyselyyn vastanneista.

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä ei-toivottua seksuaalissävytteistä käytöstä.

Vastauksien mukaan Helsingin kaduilla ja julkisessa liikenteessä tapahtuva seksuaalinen häirintä on valitettavan tuttua etenkin naisille. Artikkeliin on poimittu kokemuksia sellaisilta kaupunkilaisilta, joiden henkilöys on HS:n tiedossa.

Suurin osa kyselyyn vastanneista naisista kertoo, että häirinnän yleisimpiä muotoja Helsingissä ovat huutelu, huorittelu, kadulla seuraaminen, seksillä ehdottelu, takapuoleen tarraaminen tai jopa sukupuolielimien paljastelu.

Jos ei osaa kiittää tämmöisestä "huomiosta" niin tulee huorittelua ja väkivallan uhkaa. Olen niin lopen kyllästynyt tähän, mutta vielä kyllästyneempi siihen, että vaikka kuinka tästä puhutaan, kukaan ei usko ja mikään ei muutu. Kyseessä on rakenteellinen, sukupuolittunut ongelma. Nainen, 33 Tämä ja kaikki muut kokemukset ovat muokanneet minua ihmisenä huonompaan ja mietin, mitä se muuttaa isoa osaa kansaa ja miksi asialle ei tehdä enemmän. Ihan jo toimivan yhteiskunnan takia meitä tarvittaisiin henkisesti terveinä. Nainen, 42

jo 15-vuotiaana Laura alkoi huomata outoja seksuaalissävytteisiä kommentteja aikuisilta miehiltä.

”Mystistä kyllä, häirinnän määrä omalla kohdallani laski merkittävästi sen jälkeen, kun täytin 25 vuotta”, nyt 27-vuotias helsinkiläisnainen kertoo.

"Näyttää siltä että huutelijat aistivat epävarmuuden ja haavoittuvaisuuden.”

Useilla kyselyyn vastanneilla on samanlainen kokemus: seksuaalinen katuhäirintä alkaa jo hyvin nuorena, noin 11-15-vuotiaana, ja vähenee iän karttuessa.

Usein mietin, että kehen ne kaikki, jotka ahdisteli, ovat siirtäneet katseensa ja miten ne tytöt jaksaa nyt ja myöhemmin elämässä. Nainen, 42 Pahinta se oli jossain ikävuosina 13-18, ja väheni heti parinkympin tienoilla, mikä on oksettavaa. Nainen, 31

Laura kertoo, ettei kukaan ulkopuolinen ole puuttunut tilanteisiin, joissa häntä on ahdisteltu.

”Mun mielestä jos näkee naisen joutuneen selkeästi ahdistavaan tilanteeseen, voisi mennä siihen väliin vaikka esittämään tuttua. Olisi edes kiva, että joku kysyisi oletko kunnossa.”

Vastausten mukaan häirintään ei useinkaan puututa – ei vaikka huutaisi apua.

Bussikuski, mies, kyyditsi minut naureskellen kauas kotipysäkistäni. Ei avannut ovia, vaikka painoin stop-nappia ja huusin. Paikalla oli lisäkseni vain yksi matkustaja, joka oli muistaakseni iäkäs nainen. Pelkäsin tulevani raiskatuksi. Kuski sai HSL:n palautteen mukaan ”puhuttelun”. Nainen, 28 Eri tilanteissa olen yrittänyt hakea apua muun muassa järjestyksenvalvojilta Kampin keskuksessa, Narinkkatorilla ja rautatieasemalla. Vastaanotto on ollut vähättelevä, uhria syyllistävä, haluton puuttumaan tilanteeseen ja joskus on jopa naureskeltu fyysisestä häirinnästä ilmoittaessa. Nainen, 25

Lauraa kertoo, että häntä on yritetty Helsingissä jopa suudella väkisin.

HS:lle kerrottiin myös, että seksuaalinen katuhäirintä on joskus hyvin fyysistä – jopa itsensä tai sukupuolielimiensä paljastelua.

Olin 14-vuotias, kun suomalainen mies kysyi sporassa, saako runkata päälleni. Nainen, 31 Mies huikkasi ohi kävellessäni, että hänen oli ”täytynyt käydä vessassa runkkaamassa” minun takiani. Järkytyin ja itkin koko matkan pyöräillessäni kotiin. Nainen, 29 Yksi ikävä kokemus oli kun kaksi isoa tuntematonta miestä oli vetämässä minut autoonsa ja kertoi, miten he aikovat raiskata minut hengiltä. Tämä koska en vastannut, kun he puhuivat mulle. Minut pelasti tuntematon ihminen. Nainen, 40

Vaikka ongelma on selkeästi sukupuolittunut, vastausten mukaan myös miehet ja muunsukupuoliset kokevat seksuaalista katuhäirintää.

Miesten kokema häirintä on vastausten perusteella asiatonta kommentointia, seksillä ehdottelua ja kourimista, mutta lisäksi parran ja hiusten koskettelua.

Miesten ehkä ajatellaan kestävän paremmin tuollaista, mutta itselle se on aidosti ahdistavaa. Mies, 45 Naiset ovat huudelleet, kourineet, kommentoineet ulkonäköäni ja vaatineet jopa seksiä. Jos heille ei anna huomiota, he haukkuvat homoksi tai nössöksi. Mies, 40 Kun olen hieman vanhempi mies, niin sitä tapahtuu harvemmin ja vain silloin kun naiset ovat humalassa. Itselle kaikki on niin kauan ok, kunhan kukaan ei koske ilman lupaa. Mies, 38

Seksuaalisella häirinnällä loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja luodaan uhkaava, halventava tai vihamielinen ilmapiiri. Siksi häirintää kohdanneet kuvaavat kokemusta hyvin ahdistavaksi ja pelottavaksi.

Lauran kokemuksen mukaan häiritsevästi käyttäytyvät nauttivat ahdistuksen aikaansaamisesta uhrissaan.

”Ensinnäkin miesten pitäisi pystyä sanomaan toisilleen, ettei se ole ok. Lisäksi heidän pitäisi itsereflektoida, miksi tekevät näin toiselle.”