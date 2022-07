Puotila on yhä enenevässä määrin suositumpi kohde asunnon ostajille.

Asuntosijoittaja ja yrittäjä Natalia Salmela kertoo

Instagramissa

ostaneensa uuden sijoitusasunnon Helsingin Puotilasta. Salmela sanoo ostaneensa asunnon spontaanisti käytännössä kuvien ja kuvauksen perusteella, koska uskoo Puotilan olevan vahvasti nouseva kaupunginosa. Näytön jälkeen kaupoista oli sovittu 24 tunnin sisällä.

Salmela sanoo etsineensä remontoitavaa asuntoa Puotilasta jo pitkään.

”Puotilasta irtoo vielä hyvän hintaisia asuntoja, joissa on potentiaalista arvonnousua.”

Salmela kertoo päivityksessä, että hänen ostamansa asunto on vuonna 1961 rakennettu 61-neliöinen kaksio Puotilan Klaavuntieltä lähellä metroasemaa ja Itäkeskusta.

Päivitys on kerännyt tuhansia tykkäyksiä ja lämmittänee ainakin puotilalaisten mieltä. Asuntojen hintatilastot näyttävät, että aluetta on perinteisesti arvostettu huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi useita Länsi-Helsingin asuinalueita. HS kysyi kiinteistönvälitysyhtiö Kiinteistömaailmasta, onko Salmelan analyysi Puotilasta yrityksen näkemyksen mukaan oikea. Kiinteistömaailma on yksi Suomen suurimmista yhtiöistä alallaan.

Puotilassa on paljon samoja elementtejä kuin jo aiemmin erityisesti luovan luokan suosioon nousseessa Roihuvuoressa. Alueen matalasti rakennettu ja vehreä yleisilme vie 1950- ja 1960-lukujen mielenmaisemaan.

Asuntomarkkinoiden kehityksen ennustaminen on aina epävarmaa, mutta kiinteistömaailman yrittäjän Marko Välimäen mukaan Puotila voi hyvinkin olla altavastaajan asemasta nouseva tulevaisuuden menestyjä.

”Puotila on hyvä alue. Liikenneyhteydet toimii ja palvelut kävelymatkan päässä.”

Välimäen mukaan Puotilan asuntomarkkinoilla on paljon kysyntää.

”Kyseessä on tulevaisuuden kaupunginosa.”

Vielä nyt Puotilan keskineliöhinnat ovat Helsingin mittapuulla suhteellisen halvat. Kiinteistömaailman tilastojen mukaan alueella myytyjen asuntojen keskineliöhinta oli viime vuonna 3 887 euroa. Esimerkiksi Kalliossa vastaava neliöhinta oli lähes 7 000 euroa. Tiedot pohjaavat Tilastokeskuksen tilastoihin.

Kiinteistömaailman tilastojen mukaan Puotilan asuntojen arvot ovat nousseet viime vuosina ripeästi, mutta sama ilmiö koskee suurta osaa Helsingistä. Esimerkiksi juuri Kallioon suhteutettuna arvonnousu ei ainakaan vielä ole ollut poikkeuksellisen nopeaa. Molemmilla alueilla on tehty viime vuosina keskimääräistä enemmän asuntokauppoja.

”Puotila on myös siinä mielessä uniikki, että siellä on ranta sekä paljon kulttuuritarjontaa kuten Puotilan kartano.”

Puotilan rakennuskanta on rakennettu pääsääntöisesti 1960-luvulla, mikä on Välimäen mukaan ollut hyvä vuosikymmen asuntojen rakentamisen kannalta.

Välimäki uskoo Puotilan olevan hyvä alue myös sijoittajille, jotka laittavat asuntonsa vuokralle.

”Paremmat tuotot kuin ydinkeskustasta.”

Yleisesti ottaen parhaat sijoituskohteet löytyvät Välimäen analyysin mukaan tällä hetkellä raideliikenteen ja metron lähistöltä.