Oluthuone Kaislasta saa erikoisolutta, joka on pakkauskokoluokkansa kallein jopa Alkon verkkokaupassa.

Pullo kalleinta oluttanne, kiitos.

Pyyntö saa oluthuone Kaislan vuoropäällikkö Jani Vihermäen huvittumaan. Moista ei kysytä ihan joka päivä.

”Hyvin harvalle hinta on itseisarvo. Yleensä tullaan maun perässä”, Vihermäki selittää.

HS on saanut vinkkiä, että Kaislan laajaan valikoimaan kuuluisi hämmentävän kalliita erikoisoluita.

Vihermäki nappaa hyllystä tämän hetkisen valikoiman kalleimman oluen, joka on pohjoismaisten panimoiden To Ølin ja Omnipollon yhteistyöolut Brewtrance. Se on 12,9 prosenttinen tynnyrikypsytetty imperial stout. Imperial stoutit ovat voimakkaita pintahiivaoluita, joita on valmistettu alun perin Englannissa.

37,5 senttilitran pullo Brewtrancea maksaa mojovat 30,50 euroa. Litrahinta lähestyy siis sataa euroa. Tarkemmin ottaen se pyörii noin 82 eurossa. Olut on pakkauskokoluokkansa kallein myös Alkon verkkokaupassa.

Oluthuone Kaislan tämän hetken kallein olut on maultaan tumma ja makea.

Vihermäki kaataa pullon sisällön teku-malliseen olutlasiin.

Maallikon nenään oluen tuoksu on tujakka. Etiketti selittää erikoista elämystä sillä, että juomassa sekoittuvat muun muassa viski, vaahtokarkit, kookos, vanilja sekä hasselpähkinän ja suolaisen karamellin makuinen kahvi.

Erikoisten elementtien yhdistelmä maistuu suussa tummalta siirapilta ja vahvalta espressolta.

Kyseessä ei siis ehkä ole seurustelujuoma jokaisen makuun. Sen sijaan Vihermäki kertoo, että talon omat apa (american pale ale) ja ipa (indian pale ale) muodostavat ison osan ravintolan kokonaismyynnistä.

HS lähti tiedustelemaan Kaislan edustalla päivää paistattelevilta asiakkailta, minkä tyyppistä olutta he tavallisesti juovat.

Juho Koskimies istuskelee terassin nurkkapöydässä. Hän kertoo, ettei ostaisi ravintolasta 30 euron hintaista olutta. Useimmiten tulee tilattua ipaa tai tavallista keskiolutta.

”Filosofiani on se, että jos tulen sosiaalisesti ihmisiä tapaamaan, otan usein melkein halvinta”, Koskimies naurahtaa.

”Vahvempia erikoisoluita ostan itse Alkosta”, hän lisää.

Juho Koskimies nautiskelee terassilla kaverinsa tarjoamaa olutta.

Viereisessä pöydässä istuvat Sisko Laurila ja Seppo Tähtinen. He kertovat, että tilaavat yleensä jotakin keskihintaista – ei aivan halvinta, mutta ei kalleintakaan. Viime aikoina he ovat tykästyneet pienpanimoiden tuotteisiin.

”Pienpanimo-oluista löytyy makua”, Tähtinen perustelee.

Laurila ja Tähtinen kokeilevat usein erilaisia oluita vaaleasta tummaan. Tällä kertaa laseista löytyy pale alea.

”Tykkäämme nimenomaan tällaisista Kaislan tyyppisistä paikoista, joissa saa paljon vaihtelua”, Laurila kertoo.

Sisko Laurila ja Seppo Tähtinen maistelevat mielellään erikoisempia oluita.

Mieltymyksiltään Laurila ja Tähtinen taitavat edustaa melko tyypillisiä oluenjuojia nykyajan Helsingissä. Matkailu- ja Ravintolapalvelut Maran toimitusjohtaja Timo Lappi arvioi HS:lle tässä kuussa, että keskioluen kulutus vähenee ja erikoisoluiden kulutus kasvaa, kun valikoimat laajenevat ja ihmiset panostavat laatuun.

Vihermäki vahvistaa, että keskivertoasiakkaan kiinnostus pienpanimotuotteita ja erikoisempia lajikkeita kohtaan on kasvussa myös Kaislassa.

Asiakaskuntaan kuuluu lisäksi perehtyneitä oluen ystäviä, jotka maistelevat mielellään eri tyyppisiä oluita eri hintaluokista. Vaikka Brewtrancen hintaisia juomia ei välttämättä tilata päivittäin, erikoisuuksille on harrastajien keskuudessa kysyntää.

”Viikonloppuisin saattaa mennä useampikin pullo”, Vihermäki sanoo.