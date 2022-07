Kauppakeskus Redin rakennukseen on ilmestynyt epäkohtia, jotka herättävät asiakkaissa huolia.

Kalasatamassa ostoskeskus Redin kattopaneeli on murentunut ja pudonnut kadulle. Alue on suljettu suojanarulla. Alue on Redin Englantilaisaukion puolella, Haavi-baarin vieressä.

HS kävi paikan päällä ja todensi, että kattopaneeli oli romahtanut maahan. Murentunutta rakennusmateriaalia oli asfaltilla. HS:n tietojen alue on ollut suljettuna suojanarulla ainakin tiistaista lähtien.

Kattopaneeli on romahtanut asfaltille Kauppakeskus Redin edustalla.

”Kattopaneeli on hajonnut. Nyt selvitetään mistä se johtuu”, Redin kauppakeskusjohtaja Tanja Linsiö kertoo HS:lle.

Linsiön mukaan rakennuttaja SRV selvittää parhaillaan asiaa.

Myös Redin ostoskeskuksen läpi kulkevan kävelykadun yllä oleva turvalasi on rikki.

Turvalasi säröilee Redin ostoskeskuksen läpi kulkevan kävelykadun kohdalla.

”Kyseessä on turvalasi, mikä ei voi romahtaa, koska siinä on kalvot”, Linsiö kertoo HS:lle.

Linsiön mukaan turvalasi ollaan haluttu vaihtaa, mutta vallitsevan maailmantilanteen takia rakennusalalla on tällä hetkellä toimitusvaikeuksia.

”Ei ole vaaraa, että lasi tippuu alas eikä se myöskään hajoa.”

Linsiön mukaan asiakkaat ja asukkaat voivat voivat turvallisin mielin asioida Redissä. Lisäksi hän muistuttaa, että kiinteistössä on ympärivuorokautinen kiinteistöhuolto.

”Redissä ei ole tapahtunut vaaratilanteita asiakkaille ja suojalasit nimenomaan suojaa ihmisiä”, Linsiö kertoo HS:lle.

Hieman rempallaan näyttää olevan myös Väre-valoteos kauppakeskuksen pihassa. Teos koostuu noin kahdestatuhannesta katupinnan ja alakaton väliin jännitettävästä kevlar-köydestä, maahan upotettavista valaisimista sekä köysien väliin sijoitettavista penkeistä. Köysistö muodostaa tilan, jossa voi oleskella.

Taideteos ”Väre” on tällä hetkellä eristetty suojanaruilla.

”Taideteokseen on kohdistettu ilkivaltaa, sillä jotkut roikkuvat siinä.”

Linsiön mukaan Redi ei voi valitettavasti antaa ihmisille mahdollisuutta mennä Väreen lähelle huollon takia.