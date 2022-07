Helsingin Kannelmäessä sijaitsee pääkaupunki­seudun menestynein kauppa­keskus. HS selvitti, mikä tekee Kaaresta erityisen hyvän.

HS uutisoi lauantaina, että pääkaupunki­seudun kauppa­keskuksista Kannelmäen Kaari menestyi viime vuonna parhaiten, jos myynti suhteutetaan liikepinta-alaan. Viime viikolla uutisoitiin, että eläkelaitos Keva osti Kaaren 201 miljoonalla eurolla.

Kävimme selvittämässä, mitä piilee helsinkiläisen kauppakeskus Kaaren menestyksen taustalla.

Kaaressa eletään vilkasta viikonlopun iltapäivää, ja alkuvaikutelma on hektinen – kuten kauppa­keskuksissa yleensäkin.

Tunnelma kuitenkin rauhoittuu, mitä syvemmälle kauppa­keskukseen astelee. Asiakkaiden viihtyvyyteen on selvästi panostettu, ja pelkästään viherseinää on 200 neliömetriä.

Raskaana oleva nainen ottaa päiväunia palmun alla nojatuolissa.

Levähtämiseen löytyy monta paikkaa: esimerkiksi muhkealla sohvalla voi ihailla viherkasvien ja akvaarion muodostamaa kiertokasvatus­menetelmää. Lisäksi Konttori-tilassa saa rauhassa työskennellä, opiskella tai lueskella.

Matti Turpeinen (vasemmalla) ja Timo Halonen ovat tulleet Kaareen kahville ja ruokaostoksille. Turpeisen Niisku-koira seuraa ihmisten vilinää.

Matti Turpeinen ja Timo Halonen keräävät voimia kauppa­reissuun kahvikupin äärellä. Miehet ovat itse asiassa tutustuneet Kaaressa.

”Aikansa kun kuluttaa penkkejä niin naamat tulevat tutuiksi”, Halonen tokaisee.

Käytävällä ja kahvilassa näkyy useampikin koira omistajansa kanssa ostoksilla. Turpeinen kertoo, käy Kaaressa lähes päivittäin Niisku-koiransa kanssa.

Hänen mukaansa kauppakeskuksen menestykseen on johtanut helppous.

”Autolla pääsee helposti, kun on hyvät parkkipaikat ja tämä on kivan kompakti.”

Muska Kadirin lapset Suhel (vasemmalla) ja Sahel tykkäävät leikkiä ostosten välissä.

Ostosten välissä kauppakeskuksessa pääsee myös leikkimään.

Muska Kadiri on tullut Kaareen lastensa Sahelin ja Suhelin kanssa. Pojat iloitsevat karusellista.

”Täällä on hyvä hoitaa ostokset, kun pääsee välissä leikkimään lasten kanssa. Muuten lasten kanssa on vaikea käydä kaupassa.”

Kaaressa keskimäärin jokainen asiakas tekee ostoksia lähes 40 euron edestä. Kauppakeskuksen vetonaula on vuorokauden ympäri auki oleva Suomen suurin Prisma, jossa käy kuhina. Se vetää selvästi eniten asiakkaita.

Kaaresta löytyy Prisman lisäksi 80 muutakin liikettä.

Tarja Rajamäki on tullut Kaareen Helsingin keskustasta asti, sillä se on muihin kauppa­keskuksiin verrattuna rauhallinen.

Tarja Rajamäki etsii jotain kivaa kotiinsa Sokoksen myymälän sisustus­osastolta.

Hän on saapunut Kaareen Helsingin keskustasta ja käy usein myös muissakin kauppa­keskuksissa. Kaareen häntä vetää erityisesti kauppa­keskuksen rauhallisuus ja suuri Prisma.

”Täällä on monipuolisesti liikkeitä ja helppo asioida, kun ei ole koskaan ruuhkaa. Vaikka valikoima ei ole kaikista isoin, niin saa kuitenkin kaiken tarvitsemansa.”

Kaaren vetonaula on Suomen suurin Prisma, joka palvelee asiakkaita vuorokauden ympäri.

Kaaren kauppakeskusjohtaja Katja Hatakka uskoo, että juuri Prisman ja muiden liikkeiden yhdistelmä on yksi syy kauppa­keskuksen menestykseen.

”Lisäksi istuinryhmät ja viherseinät luovat tunnelmaa. Tämä on turvallinen, viihtyisä ja puhdas kauppa­keskus.”

Kaaressa käyttöaste on 100 prosenttia eli jokainen liiketila on täytetty.

”Meillä on loistava yhteishenki vuokralaisten kanssa”

Hatakka on itse kasvanut yrittäjäperheessä ja siksi tietää, että ”asiakas on tyytyväinen, kun yrittäjä on tyytyväinen”.

”Myös korona-aikana kuunneltiin vuokralaisia ja annettiin heille vapaat aukioloajat. Luotan siihen, että yrittäjä tietää, milloin bisnes on kannattavaa.”

