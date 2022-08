1950-luvulla Roihuvuoren nimeksi ehdotettiin Satumaata, mutta lopulta nimeä pidettiin turhan imelänä.

”Tää posse elääkseen kadul nippii haslaa, FLA on mesta, kasvatukses aukkoi, Roihikas enemmän kapakoita ku ruokakauppoi”.

Näin räppäsi vuosituhannen alussa roihuvuorelainen Matti Salo, joka tunnetaan muun muassa taitelijanimillä Avain ja Asa.

Näistä riimeistä moni kolmekymppinen itähelsinkiläinen tuntee Roihuvuoren, vaikka alue onkin parissakymmenessä vuodessa muuttunut.

Oli kuitenkin hilkulla, ettei räppärin lyyrikoissa laulettaisi Roihikan sijaan Satumaasta. Satumaa-nimi oli vahvoilla, kun voimakkaasti kasvavalle alueelle mietittiin nimeä 1950-luvun loppupuolella.

Roihuvuori-seuran internetsivujen mukaan Satumaata suunniteltiin alun perin nykyisen Roihuvuoren nimeksi, mutta nimistölautakunta piti sitä liian imelänä.

Niinpä 1. tammikuuta 1958 alueesta tuli Satumaan sijaan Roihuvuori. Sitä ennen kaupunginosaa kutsuttiin Itä-Herttoniemeksi.

Satumaa-teema jäi kuitenkin elämään alueella, siitä todisteena on alueen katunimistö: Tuhkimontie, Lumikintie, Punahilkantie...

”Roihuvuori-seuralla on Ruma ankanpoikanen-nimeä kantava soutuvene, mikä toimii myös purjeveneenä”, kertoo Mikkelä.

Sekin on kuin Satumaasta: veneen nimi on sama kuin H. C. Andersenin kirjoittama tunnettu satu.

Roihuvuoren nimi juontuu pääkadusta, Roihuvuorentiestä Kasbergsvägen.

Roihuvuori-seuran verkkosivuilla kerrotaan, että Roihuvuori-nimi esiintyy ruotsinkielisessä muodossaan Kasberget ensimmäisen kerran vasta jatkosodan aikana Kasa-ilmatorjuntapatterin yhteydessä. Se oli saanut koodinimensä viereisestä, Vartiokylän kaupunginosaan kuuluvasta Roihupellosta, Kasåker.

Jatkosodan aikana nykyisen Prinsessantien asuintalojen kohdalla oli ilmatorjuntapatteri. Se ampui sulkutulta, jolla peloteltiin Helsinkiä pommittavia Venäjän pommikoneita.

Alueen asunnot on rakennettu pääosin 1950- ja 1960-luvuilla.

”Alue oli tuolloin hyvin vasemmistolainen, mikä näkyi siinä että työväenosuusliikkeen rakennuttaja Haka rakennutti alueelle paljon, punapääoman vakuutusyhtiöllä Kansalla oli monia vuokrataloja ja jopa Itä-Saksan lähetystöllä oli Roihuvuoressa asuintalo. Länsi-Herttoniemi taas oli porvarillisempi alue”, Mikkelä kertoo.

Mikkelän mukaan monet työväenliikkeen keskeiset vaikuttajat kuten Kalevi Sorsa, Ele Alenius ja Tarja Halonen ovat asuneet Roihuvuoressa.

”Nykyään Roihuvuori on äänestyskäyttäytymisen perusteella pitkälti punavihreä alue”, Mikkelä kertoo.

Mikkelän mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana palvelut ovat parantuneet Roihuvuoressa, kun alueelle on tullut kahviloita ja ravintoloita.

Nykyään Roihuvuoresta on tullut yhteisöllinen asuinalue, jossa asukkaat järjestävät tapahtumia, kuten kirjamessuja ja vuosittaisen Hanami-juhlaa.

Japanilainen teema on vahvasti läsnä Roihuvuoren japanilaistyylisessä puutarhassa ja Kirsikkapuistossa läsnä. Myös Roihuvuori-seura istuttaa kirsikkapuita katujen varsiin ja talojen pihalle.