Kerros­talon pinkki julkisivu kääntää katseita Jätkä­saaressa – arkkitehdin mukaan kyseessä on välivaihe

Jätkäsaaressa asukkaita hämmentää pinkiltä vaikuttava kerrostalo. Arkkitehti avaa rakennuksen taustoja HS:lle.

Kerrostalon julkisivu näyttää pinkiltä. Pinkki värisävy on pohjamaalia.

Atlantinkadulla Jätkäsaaressa on rakenteilla oleva kerrostalo, jonka julkisivusta näyttäisi tulevan pinkki. Värivalinta on herättänyt keskustelua alueen asukkaiden keskuudessa.

Kyseessä ei kuitenkaan ole rakennuksen lopullinen väri, kertoo arkkitehti Jyrki Tasa Arkkitehdit NRT -arkkitehtitoimistosta.

”Pinkki olisi voinut olla hieno ja vaikuttava, mutta paloauton punainen siitä tulee”, Tasa sanoo.

Pinkki väri on siis vain pohjamaalia, jonka päälle maalataan lopullinen punainen väri.

Alueella julkisivut ovat värikkäitä, kuten keltaisia ja punaisia. Korttelien katusivut ovat sävyiltään musta–harmaa–valkoisia, Tasa kertoo.

”Suunnittelussa on ollut mukana taiteilija värisuunnittelijana. Värityksen periaate perustuu yleissuunnitelmaan, joka on tehty toimistossamme ja joka on edelleen kirjattu asemakaavaan”, Tasa sanoo ja jatkaa:

”Kyseessä on arkkitehtoninen kokonaisuus, joka on kaunis ja hauska.” Tasa kiteyttää.