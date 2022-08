SOL-yhtiön pääkonttorissa Kalasatamassa on satoja taideteoksia, pienoistaloja ja kolmimetrinen vessaharja. Sisustuksen taustalla on yhtiön perustaja Liisa Joronen, joka kyllästyi isänsä johtamistapoihin.

Kadulta katsoessa ei voisi arvata, mitä kaikkea yksi Kalasataman tavanomaisista toimistorakennuksista pitää sisällään. Ensimmäisen vihjeen antaa rappukäytävän kirkkaankeltainen ovi, joka kehottaa ”astumaan aurinkokuntaansa”.

Oven takana katse kiinnittyy punaisen puutarhavajan näköiseen vastaanottotiskiin. Puhelinkopin vieressä vähäpukeista naista esittävä patsas kuikuilee ikkunasta ulos.

Olemme pesuloistaan tunnetun SOL-yhtiön pääkonttorissa, joka muistuttaa enemmän jonkinlaista sisäleikkipuistoa kuin harmaata ja virallista päämajaa.

Toimitusjohtaja Peppi Kairan takana näkyy rivi keltaisia jakkuja, joita työntekijät voivat lainata edustustehtäviä varten.

Aulaan kävelevä Peppi Kaira on pukeutunut keltaiseen paitaan, kuten moni muukin konttorin työntekijä. Hän on SOLin palveluyritysten emoyhtiön Solemon toimitusjohtaja.

Johtotehtävien vastuuta jakaa Kairan kanssa hänen veljensä Juhapekka Joronen. Kaira vastaa henkilöstöpalveluista, pesulapalveluista ja emoyhtiöstä.

”Jupella vastuuna ovat siivous-, kiinteistö- ja turvapalvelut sekä kansainväliset toiminnot”, Kaira kertoo.

SOL on yli 30-vuotias perheyritys, jonka on perustanut sisarusten äiti Liisa Joronen. Sen taustalla on yksi vielä vanhempi yritys, joka on kulkenut isältä pojalle.

Toimiston toisessa kerroksessa on mökki, jonka sisällä on Pekka Hiltusen maalauksia.

SOLin palveluyrityksen juuret ovat vuonna 1848 perustetussa Lindström-yhtiössä. Nykyisen Eduskuntatalon paikalla sijainneesta värjäämöstä kasvoi vuosikymmenten aikana tuhansia ihmisiä työllistävä tekstiilipalveluyritys.

Toimitusjohtajana toiminut Eino Roiha piti vallankahvasta kiinni pitkälle eläkeikään saakka. Se ei miellyttänyt tytär Liisa Jorosta.

Niinpä Joronen osti Lindströmin siivous- ja jätepalvelut vuonna 1991 ja perusti yrityksen, joka sai nimekseen SOL.

”Roihalla oli aika vanhanaikaiset johtamistavat. Äiti taas halusi luottaa ihmisiin, antaa heidän tehdä omia päätöksiään ja luopua hierarkkisuudesta. He sopivat, että Liisa lähtee omille poluilleen”, Kaira kertoo.

Toimistolla on muutamia naivisti Kosti Ahosen teoksia.

Rahaa ei ollut liikaa. Siksi toimitilat päätettiin sijoittaa Kalasatamaan, joka ei 1990-luvulla ollut samanlainen kantakaupungin keskus kuin nyt.

”Kolmekymmentä vuotta sitten tämä on ollut teurastamoaluetta. Joskus ympäriinsä juoksenteli kuulemma karanneita porsaita. Kaikkialla oli lihan haju”, Kaira kertoo.

Toimisto on entinen automainoksien kuvaamiseen erikoistunut valokuvausstudio. Siksi sen seiniä kiertää kapea toinen kerros. Sieltä oli helppo kuvata maan tasossa olevia ajoneuvoja.

”Tänne ei oikeastaan mitään remonttia tehty, kun rahaa ei kauheasti ollut. Mustat seinät ovat perintöä studion ajoilta.”

Punaisessa hyllykössä säilytetään työntekijöiden tarvikkeiden säilyttämiseen tarkoitettuja Marimekon kasseja.

Pääkonttori on ollut alusta asti avotoimisto. Se oli aikanaan poikkeuksellista. Työhuoneiden rakentaminen avoimeen tilaan olisi ollut kallista.

Omia työpisteitä ei ole. SOL tilasi Marimekolta työntekijöilleen punaiset kassit, joissa heidän tavaransa kulkevat edelleen. Päivän lopuksi kassit pannaan niille tarkoitettuun hyllyyn parkkiin.

Huonetta ei ole edes ylimmällä johdolla. Kairan lempityöpiste on konttorin keskellä oleva vaatimaton pöytä, jonka edessä voi seistä.

” Alkuaikoina toimistossa oli jopa marsuja ja lintuja.

Juuri mitään järjestelyjä ei ole tarvinnut muuttaa 30 vuoden aikana. Ainoastaan vanhat työpöydät on vaihdettu sähköpöytiin.

”Tilat olivat aikanaan pienemmät. Sittemmin olemme laajentuneet, ja muutama vuosi sitten ostimme koko talon. Henkilöstöpalvelut muutettiin kolmoskerrokseen, koska emme kaikki mahtuneet enää tähän”, Kaira kertoo.

Kuvan keskellä oleva suuri taulu on Liisa Jorosen 50-vuotislahja, joka kuvaa hänen elämäänsä. Taulusta voi erottaa Jorosen tohtorinhattu päässään, hänelle tärkeän Lapin ja SOL:n toimiston.

Liisa Jorosella ja Lindströmiltä hänen kanssaan lähteneellä, myöhemmin SOL-konsernin toimitusjohtajana toimineella Anu Erosella oli visio siitä, miltä toimiston pitäisi näyttää. Sitä toteuttamaan he pyysivät arkkitehtipariskunta Jari Inkisen ja Hanna Gullsténin.

”He tekivät, mitä Liisa ja Anu käskivät. Vähän he kauhistelivat tätä kaikkea punakeltaista värimaailmaa ja kristallikruunuja”, Kaira kertoo.

Henkilöstöltä kerättiin tuhansia ideoita konttorin suunnittelua varten. Aivan kaikki ei ole pysynyt muuttumattomana. Alkuaikoina toimistossa oli Kairan mukaan jopa marsuja ja lintuja.

”Ne olivat tietenkin häkeissä, eivätkä juosseet vapaana. Niistä luovuttiin, kun ihmisillä on niin paljon allergioita.”

Myös pääaulan portaita reunustavan, seinän yläosaa pitkin virtaava suihkulähde on sammutettu. Siellä oli Kairan muistikuvien mukaan joskus kalojakin.

Henkilöstöltä tuli myös yhtiön nimi, sol. Se tarkoittaa latinaksi yrityksen logosta tuttua aurinkoa.

”Myöhemmin kävi ilmi, että sol tarkoittaa ranskaksi lattiaa”, Kaira kertoo ja naurahtaa.

Fiskarsin naistaiteilijaryhmä Rautarouvien tekemä Aurinkomatto-teos hankittiin SOL:n toimistolle vuonna 2012. Toimitusjohtaja Kairan mukaan yhtiö hankkii edelleen taidetta, jos tarpeeksi mielenkiintoisia teoksia tulee vastaan.

Aurinko ja lattia yhdistyvät aulan valtavassa mosaiikkiteoksessa. Luonnollisesti konttorista löytyy myös toinen valtava mosaiikkiaurinko – seinältä.

Konttori on ylipäätään tupaten täynnä taidetta, erikoisia esineitä ja paikkoja. Keltainen SOL-puhelinkoppi on edelleen toiminnassa. Työntekijät voivat lounastaa näkkileivästä valmistetun pöydän äärellä.

Hiljaisena palaveripaikkana toimii toimiston keskellä oleva mökki. Suurin osa visuaalisista elementeistä on kuitenkin aitoja taideteoksia.

”Äiti rakastaa taidetta ja halusi tuoda sitä tänne. Meillä on taidetta kahdessakymmenessä studiossa ympäri Suomen, ja tietenkin myös pesuloissa”, Kaira kertoo.

Kairan vanhempia viehättää erityisesti naivistinen taide. Pariskuntaa esittävä Hannu Riikosen patsas istuu konttorissa penkillä valvomassa työntekoa. Lattialla vaanii metallinen krokotiili, ja yhtäkkiä edessä onkin jo kolmimetrinen keltainen vessaharja.

SOL:n perustajaa Liisa Jorosta ja hänen puolisoaan Reijo Jorosta esittävä patsas valvoo työntekoa konttorissa. Pariskunta viettää nykyään osan vuodesta maatilallaan Etelä-Ranskassa.

Joidenkin taiteilijoiden teoksia konttorilla on erityisen paljon. Näkkileipäpöydän valmistaneella Jan-Erik Anderssonilla on yläkerrassa kokonainen oma nurkka. Liisa Joronen toimi mesenaattina Anderssonin suunnittelemassa kuuluisassa Turun Lehtitalossa.

Nurkkauksessa huomio kiinnittyy monikerroksisen talon pienoismalliin. Se esittää SOL:lle suunniteltua konttoria, johon yhtiö ei koskaan siirtynyt.

”Liisa osti Töölössä sijaitsevan Apollon yhteiskoulun. Emme saaneet kuitenkaan rakennuslupaa, jotta olisimme voineet muuttaa sen toimistoksemme. Sinne olisi tullut taiteilijatiloja ja päiväkoti”, Kaira kertoo.

Poliitikko Li Anderssonin (vas.) isän Jan-Erik Anderssonin valmistama teos näyttää, kuinka täynnä värejä ja erikoisuuksia Apollon yhteiskouluun tehty SOL:n konttori olisi ollut.

Nyt SOL ei ole Kairan mukaan menossa minnekään. Kalasatamassa juhlitaan lokakuussa kolmekymppisiä, ja talossa on vuosien aikana järjestetty monia juhlia.

”Parhaimmillaan täällä on ollut tuhat ihmistä ja meno on ollut haipakkaa. Olemme joutuneet sulkemaan yläkerran tilat, jotta juhlijoille ei käy vahinkoja.”

Juhlilla on monesti ollut jokin teema, kuten salakapakka, lastenkutsut tai 50-luku. Syksyn teemaa ei ole vielä päätetty, Kaira kertoo.

”Bändi on jo varattu.”