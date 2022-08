Susanna Virrankosken työmatkaa on vuosien ajan haitannut Meilahden outo lemu. Syy viemärin hajulle löytyy läheisen sairaalan kellarista, ja ongelman korjaamiseen menee kuukausia.

Voimakas haju leijuu Töölössä ja Meilahden sairaala-alueen ympäristössä. Kuva on vuodelta 2019.

Kesärannan ohitse pyöräily on jo pitkään ollut Susanna Virrankosken työmatkan epämiellyttävin osa. Erityisesti Stenbäckinkadun ja Paciuksenkadun risteyksen kohdalla ilmassa leijuu nimittäin voimakas viemärin tuoksu.

”Pääministerin virka-asunnon kohdalla on aivan jäätävä avoviemärin haju harva se päivä. Sellaista ei haista enää maaseudullakaan”, Virrankoski sanoo.

Virrankoski on ihmetellyt asiaa miehensä kanssa jo ainakin pari vuotta. He ovat molemmat töissä Töölön sairaalassa, jonne Virrankoski pyöräilee kesäisin ja puoliso Jyrki Kankare ympäri vuoden.

Kankare kertoo, ettei kiinnitä aamulla hajuun niin paljoa huomiota.

”Useimmiten haistan sen iltapäivällä juuri siinä risteyksessä, kun ajan vähän rauhallisemmin kotiin töistä.”

”Tänään risteyksessä auto tuli niin täyteen hajua, että meni monta korttelia ennen kuin se tuulettui. Pyörällä haju ei tartu mukaan samalla tavalla”, Kankare kuvaili HS:lle torstaina.

HS soitti asiasta Helsingin seudun ympäristöpalveluihin. HSY:n vesihuollon verkostopäällikkö Sami Sillstén lupasi lähettää tiimin tutkimaan asiaa.

Sillstén soittaa takaisin muutaman tunnin kuluttua. Hän on saanut selville, miksi risteys haisee ajoittain ja miksi ongelma tuntuu pahentuneen.

”Siinä on viemäritunnelien risteyskohta. Viemäritunnelit on pakko tuulettaa tai ne eivät yksinkertaisesti kestä”, Sillstén kertoo ja jatkaa:

”Määrätyillä ilmanaloilla kaasut puskevat sieltä ulos. Etenkin matalapaineen aikaan kaasut eivät välttämättä pääse kunnolla sekoittumaan ympäröivään ilmaan, jolloin nenässä voi tuntua hajua.”

Huhtikuussa HSY sai Meilahden tornisairaalalta ilmoituksen, että tiloissa haisee voimakkaasti jätevesi. Meilahden tornisairaala on yksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) sairaaloista.

”Aloimme tutkia asiaa Husin kanssa. Syyksi selvisi yksi vanha tulppaamatta jäänyt viemäriliitos.”

Suuret viemäritunnelit ovat Sillsténin mukaan voimakkaasti paineellisia, koska niissä liikkuu paljon ilmaa. Paine oli painanut jäteveden hajua Tornisairaalan aulaan.

”Keksimme kiireessä sellaisen ratkaisun, että laitoimme Stenbäckin kadun nurkille paikan, mistä tunneli pääsee tuulettumaan. Halusimme, ettei sairaalaan tule mitään hajua, koska se on niin kliininen paikka.”

Kyse on siis väliaikaisesta ratkaisusta?

”Asia on Husilla korjauslistalla. Emme tiedä mikä tilanne on nyt, sillä meidän puolellamme asiasta vastaava asiantuntija on vielä lomalla.”

Kiinteistöpäällikkö Katajan mukaan ei ole löytynyt syytä sille, miksi Tornisairaalan vuosikymmeniä tulppaamatta ollut viemäriliitos alkoi yhtäkkiä vuotaa hajua alkuvuodesta.

Husin kiinteistöpäällikkö Juha Kataja kertoo, että outo haju huomattiin Tornisairaalan tiloissa alkuvuodesta. Ongelman aiheuttanut viemäriliitos on ollut tulppaamaton siitä asti, kun rakennus on valmistunut vuonna 1965. Suunnitelmana oli ollut, että toimenpidesiipi liitettäisiin viemäriverkostoon sitä kautta, mutta näin ei kuitenkaan tehty.

”Nyt se on jostain syystä tämän vuoden aikana lähtenyt vuotamaan hajua toimenpidesiipeen”, Kataja kertoo.

Katajan mukaan hajuongelmaa yritettiin ratkaista ennen syyn tietämistä sukittamalla ja uusimalla pohjaviemäreitä. Porrashuoneeseen lisättiin yksi ovi, jolla hajua saatiin hieman taltutettua. Lopulta Hus otti yhteyttä HSY:hyn.

Risteyksen hajuhaitta ei korjaannu hetkessä. Tornisairaalassa täytyy tehdä korjauksia, jotta haju ei palaa, kun risteyksen kautta tuulettamista vähennetään.

”Sairaala on kuin hormi, joka vetää hajua ylös viemäristä. HSY:n viemäriin suunnitellaan paineenkestävää seinää, ja se saadaan paikalleen toivottavasti tämän vuoden aikana. Tämä on siis kuukausien korjaus”, Kataja sanoo.