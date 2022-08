Konalanvuoren vanha ostari muuttuu elokuun aikana taide- ja tutkimustilaksi, jossa pohditaan vanhojen ostoskeskusten menneisyyttä ja tulevaisuutta.

Mäen päällä nököttää ostoskeskus. Se näyttää tavalliselta aikansa ostarilta: kaksiosaiselta ja vähän ränsistyneeltä rakennukselta, joka elää nykyään purku-uhan alla.

Sellainen se tavallaan onkin. Konalanvuoren ostoskeskuksen on suunnitellut arkkitehti Erkki Karvinen 1960-luvun alussa, ja ostarin tulevaisuus on epävarma. Sitä saattaa odottaa purkaminen tai lakkauttaminen ja asunnoiksi muuttaminen.

Mutta on ostari muutakin. Se on tärkeä kohtaamispaikka, josta löytyy muun muassa pitseria, baari ja puutarhamyymälä – ja pian myös taidenäyttely.

Alueella pikkupojasta asti asunut Antti Saarikoski istuu ostarin Amigo-baarin terassilla. Hän on viettänyt ostarilla niin joulut kuin uudetvuodetkin.

”Tää ostari on mulle kun koti. Rakastan tätä ostaria.”

Saarikoski kertoo ottaneensa 20 vuoden ajan lähes viikoittain selfien hammaslääkärin ikkunasta.

Nyt selfieiden ottaminen on loppunut, sillä hammaslääkäri on muuttanut toiseen tilaan, ja näyteikkunan peiliteipit on revitty pois.

Antti Saarikoski on ottanut useita satoja selfieitä hammaslääkärin ikkunasta. Nyt ikkunan peiliteipit on irrotettu tulevaa näyttelyä varten.

Sisälle entisiin hammaslääkärin tiloihin astuessa huomaa, että siellä on alkanut uusi elämä. Lattialla lojuu keskeneräisiä taideteoksia, jotka kaikki nivoutuvat tavalla tai toisella ostariteemaan.

Taideteokset saivat alkunsa pari vuotta sitten, kun helsinkiläinen kuva- ja performanssitaiteilija Salla Valle alkoi nähdä vanhoissa ostareissa kauneutta.

”Tajusin ostarit eri tavalla, uusin silmin. Ne ilmentävät omaa aikaansa. Ne ovat linjakkaita, ankaria ja tyylipuhtaita.”

Valle kertoi havainnoistaan pitkäaikaiselle ystävälleen taiteilija-kuraattori Miina Pohjolaiselle, joka tutkii taloudellisten murrosten vaikutuksia kaupunkikehitykseen.

Yhteinen kiinnostus 1950–70-luvun ostareita kohtaan muotoutui ystävysten kesken Ostaritutkimuksia-projektiksi. Projekti huipentuu elokuun aikana järjestettäväksi taide- ja tutkimustilaksi Konalanvuoren vanhalla ostarilla.

Miina Pohjolainen (vas) ja Salla Valle suunnittelevat omaa näyttelyhuonettaan entisen hammaslääkärin tiloissa. Huoneessa nähdään esimerkiksi millaisista materiaaleista ostari on muodostunut.

Monet vanhat ostarit ovat purku-uhan alla.

”Haluamme osoittaa, että vanhat tilat voivat elää useita elämiä. Se on vaihtoehto purkamiselle ja rakentamiselle. Fyysisiä tiloja ei tarvitse muuttaa, vaan toimintaa voi muuttaa”, Valle kertoo.

Kaksikko näyttää, mitä uutta taide voi tuoda ostaritutkimukseen.

”Mietittiin, miten purettavia ostareita voi dokumentoida ilman valokuvaa. Ollaan kierretty Helsingin vanhoja ostareita”, Valle kertoo.

”Ja syöty varmaan sata pitsaa”, Pohjolainen naurahtaa.

Yhdessä he haluavat pysähtyä ilmiön äärelle ja saada muutkin pohtimaan sitä.

”Herätämme keskustelua siitä, mitä jää unohduksiin ja millaisille arvoille ostarit on aikoinaan rakennettu. Miten arvot ovat muuttuneet ja miten tulevaisuus rakentuu.”

Rahoitus projektiin tuli Koneen säätiön apurahana sekä Helsingin kaupungin avustuksena. Järjestäjäkaksikko etsi taiteilijat omien piiriensä ulkopuolelta.

Järjestäjäkaksikko etsi loput taiteilijat omien piiriensä ulkopuolelta. Kuvassa taiteilijat Miina Pohjolainen (vas), Saara-Maria Kariranta, Nikki Jääskeläinen ja Salla Valle.

Kaupunkitila teemana on lähellä kuvataiteilija Nikki Jääskeläisen sydäntä. Hänelle vastaus oli selvä, kun Valle ja Pohjolainen kutsuivat hänet mukaan projektiin.

”Mikäpä ei saisi innostumaan, kun tästä maksetaankin.”

Jääskeläinen inspiroituu vanhan hammaslääkärin odotusaulan tummumista ja kulumista. Ne kertovat hänelle eletystä elämästä. Hän on työskennellyt ennenkin ostariteeman parissa ja tuo näyttelyyn sekä vanhoja että uusia luomuksia.

Myös taiteilija Saara-Maria Karirannalle projektissa mukana oleminen oli selvää. Häntä kiinnostaa erityisesti taiteen kommunikatiivinen voima ja se, miten taide on osana yhteisöä.

Parhaillaan Kariranta nylkee sipsipussin sisäpintaa, jotta saa sen leijumaan heliumin avulla ilmassa.

Entisissä hammaslääkärin tiloissa on vielä paljon tehtävää ennen avajaisia. Taiteilija Nikki Jääskeläinen inspiroituu tilojen kulumista, jotka kertovat eletystä ajasta.

Projektissa tehdään yhteistyötä ostarin Pizzeria Dilberin kanssa. Taiteilija Shubhangi Singh on maalannut taideteoksia avautuviin pitsalaatikoihin.

Taiteilijapariskunta Shubhangi Singh ja Kush Badhwar puolestaan ovat ottaneet projektiin mukaan ostarin Pizzeria Dilberin. Singh on painanut pitsalaatikoihin taideteoksia linopainantana, ja Badwar on luonut pitseriassa esitettävän karaokevideoesityksen.

Pitseria perustettiin ostarille vuonna 1996. Se on ruokkinut myös selfieitä ottaneen Saarikosken aina pikkupojasta lähtien.

Kaikki alueella tuntuvat tietävän pitserian, jossa omistaja Rasul Tak laulaa asiakkailleen kurdiksi.

Vanhan hammaslääkärin ovi aukeaa, ja Tak tuo kofeiininjanoisille kahvit.

”Vanha ostari on arvokas paikka ja tämä voisi olla suojelun arvoinen paikka”, Tak sanoo.

Takilla on toiveissa löytää uusi toimitila pitserialleen. Purkamissuunnitelmien vuoksi myös pitserian tulevaisuus on uhattuna. Ajatus saa omistajan silmät kostumaan.

”Dilberi, dilberi, dilberi”, Tak huokaisee. Sana tarkoittaa kurdin kielellä rakasta.

”Se on todella surullista. Ei ole enää Dilberiä.”

Rasul Takin veli perusti Pizzeria Dilberin Konalanvuoren ostarille vuonna 1996. Vieressä taiteilija Salla Valle.

