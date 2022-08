Helsingin yliopiston vuonna 2018 tekemän matka-aika-aineiston perusteella Jollaksesta on julkisella liikenteellä ajallisesti yksi pisimmistä matkoista Helsingin keskustaan.

Tyhjä 802-linjan lähibussi etenee pitkin mutkittelevaa tietä Jollaksessa. Ikkunasta näkyy moderneja omakotitaloja, kalliin näköisiä autoja ja satama, jossa purjeveneet odottavat vieri vieressä matkustajiansa.

Ehkä keskustasta olisi nopeampaa purjehtia Jollakseen kuin matkustaa bussilla.

Jollaksentien päässä sijaitsee Meri Perttilän polun pysäkki, joka on linjan 802 päätepiste. Pysäkiltä kulkee bussi muutamia kertoja päivässä, ja matka-aika keskustaan Rautatientorille on kahdella vaihdolla reilu 40 minuuttia.

Useimmiten pitää kuitenkin kävellä bussin 85 pysäkille, jonne kertyy Jollaksen perukoilta vähintään kilometrin matka. Kävelyineen kokonaismatka-aika venyy helposti yli tuntiin, ruuhka-aikaan pidemmäksikin. Laajasalon voimakas rakentaminen hidastuttaa yhteyksiä entisestään.

Helsingin yliopiston vuonna 2018 tekemän matka-aika-aineiston perusteella Jollaksesta on julkisella liikenteellä ajallisesti yksi pisimmistä matkoista Helsingin keskustaan. Matka-aika saattaa olla pahimmillaan pidempi kuin Hyvinkään keskustasta, josta matka kestää nopeimmillaan 49 minuuttia.

HS jalkautui Jollakseen ja kävi kysymässä alueen asukkailta, miten he kokevat julkisen liikenteen tilanteen.

”Täällä asuvat Helsingin varakkaat eivätkä ne kulje tällä linjalla. Joskus tuon talon rouva tulee pysäkiltä kyytiin”, sanoo lähibussin kuljettaja viittoen läheisen talon suuntaan.

Kuski haluaa pysytellä jutussa nimettömänä. Hän on ajanut linjaa pitkään ja kertoo, että sillä kestää puolitoista tuntia Itäkeskukseen.

Jollaksen viimeinen bussipysäkki sijaitsee Jollaksentien ja Meri Perttilän polun risteyksessä. Pysäkiltä näkee meren, mäntymetsää sekä moderneja valkoisia omakotitaloja.

Ennen Itäkeskusta bussi 802 kiertelee 80 pysäkkiä. Niiden lisäksi kyytiin voi hypätä muualtakin kuin osoitetuilla linja-autopysäkeillä, ”kunhan se on liikennemääräyksen mukaista eikä asiakkaan turvallisuus ei vaarannu”.

Kuski huikkaa moikat ja jatkaa tyhjän bussin ajamista. Lähibussin lisäksi Jollakseen saapuu Herttoniemestä linja 85, mutta se ei aja Jollaksentielle asti.

Vantaalla asuva Elena Kiialainen ei ole kertaakaan tullut Jollakseen joukkoliikennettä käyttäen. Hän toivoo parempia joukkoliikenneyhteyksiä Jollakseen.

Vantaalla asuva Elena Kiialainen työntää lapsenlastaan vaunuissa Jollaksentietä pitkin. Hän on käymässä tyttärensä luona.

Kiialainen ei ole kertaakaan saapunut Jollakseen joukkoliikennettä käyttäen, sillä hän kokee sen hankalana. Tyttären luo päästäkseen hänen pitäisi vaihtaa linjaa kolme kertaa ja käyttää kolmea eri liikennevälinettä.

”Tänne pitäisi saada parempi julkinen liikenne. Tämä on niin mukavaa aluetta, ja meren ranta on kiva.”

Aarne Cederberg kokee, ettei Jollasta ajatella joukkoliikennettä suunniteltaessa. Hän on kävelyllä koiriensa Elsan (vas.) ja Iiriksen kanssa.

Myös alueella asuva Aarne Cederberg toivoo parempia liikenneyhteyksiä Jollakseen. Hän on lenkillä kahden koiransa kanssa. Jackrusselinterrierit Iiris ja Elsa vetävät maasta löytämäänsä hiuslenkkiä.

”Tänne kaavoitetaan koko ajan lisää asutusta, mutta en tiedä, miten joukkoliikenne on suunniteltu.”

Cederberg on ajatellut hankkia sähköpyörän, jolla voisi kulkea töihin Santahaminaan sekä metroasemalle. Lähimmälle bussipysäkille on lähes kilometri, ja Cederbergin mukaan yksittäisten linja-autovuorojen peruminen on yleistynyt.

”Huonojen yhteyksien takia on pakko käyttää autoa ja jättää se metroradan varrelle.”

Cederberg kokee, ettei Jollasta ajatella joukkoliikennettä suunniteltaessa.

”Tämän on pussinpohja, mutta aika hyvä sellainen”, hän sanoo ja osoittaa vieressä aukeavaa merenrantamaisemaa.

18-vuotiaat Krista Sjölund (vas.) ja Adele Tuomaala ovat tottuneet pitkään bussimatkaan Helsingin keskustaan. He kuitenkin toivovat, että linja-autopysäkki olisi lähempänä.

Rannalla makoilee muutama kesästä nauttiva seurue. 18-vuotiaat Adele Tuomaala ja Krista Sjölund ovat tulleet ottamaan aurinkoa.

He toivovat, että linja-autopysäkkejä olisi lähempänä.

”Ei matka tunnu niin pitkältä, kun on tottunut. Mutta harmittaa, kun joutuu kävelemään kilometrin pysäkille.”

Tuomaala kertoo, että bussiyhteys keskustaan kestää noin 45 minuuttia, kunhan hän on ensin päässyt pysäkille.

Siitäkin huolimatta molemmat tykkäävät asua Jollaksessa.

”Kaikki on aika lähellä, mutta kuitenkin tarpeeksi syrjäisessä. Täällä on esimerkiksi kivoja lenkkipolkuja”, Tuomaala kertoo.

HSL:n joukkoliikennesuunnittelija Essi Kyllönen toteaa, ettei Jollaksen joukkoliikenteeseen ole lähiaikoina tulossa merkittäviä muutoksia.

Kruununsillat-raitiotien valmistuttua kaakkoisinta Jollasta palvelee uusi lähibussi, joka ajaa useammin ja korvaa linjan 802. Lisäksi linja 85 tulee ajamaan nykyistä useammin. Raitioliikenteen on tarkoitus alkaa vuonna 2027.

Joukkoliikennesuunnittelija kertoo, että Jollaksen perällä asuvat toivovat parempia liikenneyhteyksiä.

”Kysyntä on kuitenkin melko vähäistä ja satunnaista.”

Kyllösen mukaan bussiliikennettä lisätään Laajasalon kasvaville alueille, kuten Kruununvuorenrantaan. Sinne on tulossa seuraavan 10 vuoden aikana noin 7 000 uutta asukasta, kun Jollakseen uusia asukkaita on tulossa noin 200.

”Toki jollaslaisille harmi. Se on valitettavan kaukana ja hieman pussinperä, että sitä on vaikea palvella kustannustehokkaasti.”

Lue lisää: Merestä nousee valtava rakennelma Helsingin edustalla – Ilmakuvat näyttävät jätti­hankkeen

Lue lisää: Kruunuvuorensillan rakentaminen edistyy: Ensimmäinen osa kurottaa nyt meren ylle

Lue lisää: Helsingin Laajasalon keskustaan suunnitellaan kerrostaloja – Viereen tulossa uuden ratikka­linjan päätepysäkki