Wide ContentPlaceholder

Helsinki | HS Helsinki

Vuosaaren lukiossa moni­kulttuurisuus on ollut jo pitkään arkipäivää – koulun käytävillä puhutaan kymmeniä eri kieliä

Vuosaaren lukio (Vuolu) on Helsingin itäisin lukio, jossa monikulttuurisuus on ollut jo pitkään arkea. ”Vuolun tehtävänä on ohjata oppilaita kohti ylioppilastutkintoa, riippumatta äidinkielestä”, sanoo rehtori Marko Paju.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki