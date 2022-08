Helsinkiläis­naisen valitukset sammuttivat yli 10 vuotta yhtä­jaksoisesti palaneen porras­valon, mutta Kontulassa on yhä kerros­taloja, joissa valot eivät koskaan sammu

Heka kävi huhtikuussa sammuttamassa yötä päivää turhaan palavia porrasvaloja Kontulassa. Osassa Hekan kohteita valot palavat edelleen.

Porrasvalot palavat Kontulankaarella Hekan taloissa yötä päivää. Hekan korkeita kerrostaloja on Kontulankaarella useampi.

Kontulassa asuva Armi Pohjansaro ihmettelee Hekan eli Helsingin kaupungin asunnot oy:n toimintaa.

”Porrasvalot palavat yötä päivää tällaisena aikana, jolloin ihmisiä kehotetaan välttämään turhaa energiankulutusta. Miksi?” Pohjansaro kysyy.

Kontulan Ostostiellä asuva Pohjansaro otti yhteyttä Helsingin Sanomiin aiheesta ensimmäisen kerran jo maaliskuussa. Silloin hän kertoi, että hänen Ostostiellä sijaitsevan kotitalonsa porraskäytävän valo oli palanut yhtäjakoisesti jo ainakin vuodesta 2013 lähtien.

Pohjansaron naapurin mukaan valo oli palanut käytävässä jo vuodesta 2010 asti.

Siis 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemänä päivänä viikossa, ympäri vuoden.

Sen jälkeen, kun ensimmäinen juttu julkaistiin, Pohjansaron kotitalon porrasvalo sammui tai sammutettiin. Muissa Hekan taloissa Ostostiellä ongelma kuitenkin jatkui. Nyt niidenkin jatkuvasti palaneet porrasvalot on sammutettu.

Muualla Kontulassa on Hekan kohteita, joissa porrasvalot palavat edelleen yötä päivää, Pohjansaro sanoo.

Heka eli Helsingin kaupungin asunnot oy on hoitanut porrasvalot kuntoon osassa Kontulaa, mutta ei kaikissa sen omistamissa kerrostaloissa.

”Ainakin Kontulankaarella ja Kaarenjalassa porrasvalot palavat edelleen. Eikä ongelma koske vain Itä-Helsinkiä, sillä esimerkiksi Maunulassa ja Valtimontiellä Kumpulassa tilanne on sama”, Pohjansaro kertoo.

Hän toivoo, että Hekalla herättäisiin energiansäästökysymykseen tosissaan.

”Kun yksityishenkilötkin huolehtivat, etteivät jätä kotona valoja turhaan palamaan, myös Hekan kaltaisen toimijan olettaisi olevan ajan tasalla.”

Pohjansaro on miettinyt, kuinka paljon energiaa olisi voitu säästää, jos Heka olisi sammuttanut turhaan palavat porrasvalot vaikkapa keväällä, maalis- tai huhtikuussa.

Hekan kiinteistöjohtaja Vesa Jurmu korostaa, että energian säästäminen on asia, johon Heka ehdottomasti pyrkii.

”Jokainen turhaan poltettu kilowatti näkyy vuokrassa. Jos valot palavat yötä päivää, jokin on vialla. Ei tietenkään ole suunniteltu juttu, että valot toimivat tuolla tavoin”, hän sanoo.

Kätevin ja nopein tapa saada asia Hekan tietoon on tehdä vikailmoitus esimerkiksi netissä olevan vikailmoituskanavan kautta. Ilmoituksen voi tehdä myös soittamalla Hekan aluetoimistoon.

”Netissä on kaikille Hekan taloille omat sivunsa, joiden kautta vikailmoituksen tekeminen on helppoa. Jos ilmoittaja jättää ilmoitukseen myös sähköpostiosoitteensa, hän saa itselleen seurantatiedon, jonka avulla hän näkee, miten asian käsittely etenee ja milloin asia on hoidettu kuntoon”, Jurmu sanoo.

Jurmun mukaan osassa Hekan talojen porrashuoneista on yhä käytössä vanhat painonapit, osassa valot toimivat liiketunnistimilla.

Hekan kiinteistönhoitajat kiertävät kohteissa jatkuvasti. Osa vioista voi silti jäädä huomaamatta.

”Periaatteessa kohteisiin voisi laittaa muutamia kymmeniä kiinteistönhoitajia kiertämään ja seuraamaan, miten kohteiden valot toimivat. Paras vaihtoehto on kuitenkin se, että jos asukas huomaa tällaisen vian, hän tekee siitä vikailmoituksen”, Jurmu kertoo.

