On maanantai 15. elokuuta 2022. Meri-Rastilan ostoskeskuksen kupeessa istuu miehiä ja naisia juomassa olutta ja viinaa.

Yksi heistä on Wille-Veikko Koponen, joka on asunut 23 vuotta Vuosaaressa. Nykyään hän on asunnoton ja viettää paljon aikaansa Vuosaareen kuuluvassa Meri-Rastilassa.

”Rauhallista asua, kaikki tuntee toisensa ja on helpompi selvittää asiat”, Koponen kuvailee.

Alueen huonona puolena Koponen kokee ongelmat virkavallan kanssa.

”Miksi kytät häätää meidät kolme kertaa päivässä ostarilta, vaikka ollaan ihan rauhallisesti?”

Meri-Rastila on kuitenkin asuinalue, jonka maine on jopa Itä-Helsingissä huono, ja sen tiedostaa myös Koponen.

”Duunikaverit on sanonut, että Rastilassa on ihan hullua.”

asuinalue on rajussa muutoksessa.

Kaupungin­valtuusto hyväksyi lokakuussa 2021 Meri-Rastilan itäosan asema­kaavan muutoksen, jonka mahdollistaa asuntojen rakentamisen noin 2 000 uudelle asukkaalle.

Lisäys tulee olemaan todella suuri, sillä Meri-Rastilan itäosassa asuu nyt noin 1 200 ihmistä. Täydennysrakentamisen on arvioitu alkavan vuosina 2023–2024.

Leimallista Meri-Rastilalle on monikielisyys. Alueella asuu runsaat 5 000 asukasta, joista yli 2 000 asukasta puhuu äidinkielenään muita kieliä kuin suomea tai ruotsia.

Tilastojen valossa Meri-Rastilassa kuitenkin asuu myös keskimääräistä selvästi vähätuloisempia. Vuonna 2019 merirastilalaisten vuosiansiot olivat 25 402 euroa, samalla kun vastaava luku koko Helsingissä oli 37 464 euroa.

Helsingin yliopiston apulaisprofessori Venla Bernelius tutkii muun muassa asuinalueiden eriarvoistumista.

Helsingin yliopiston apulaisprofessorin Venla Berneliuksen mukaan Meri-Rastila on kuitenkin samantyyppinen asuinalue kuin muutkin Helsingin lähiöt.

”Meri-Rastila ei eroa dramaattisesti muista kerrostaloalueista. Se on rakennettu samalla filosofialla palvelujen ja hyvien liikenneyhteyksien ulottuvuuteen”, Bernelius sanoo.

Berneliuksen mukaan Meri-Rastilan alempi tulo- ja koulutustaso juontuu historiasta.

Helsingissä on ollut 1970-luvun alusta käytössä sosiaalisen sekoittamisen ohjelma, joka syntyi Helsingin kaupungin aloitteesta. Ohjelmassa on ollut ideana rakentaa samoille alueille tasapainoisesti sekä omistusasuntoja että sosiaalista asumista.

Meri-Rastila valmistui 1990-luvun laman aikana, mikä muutti tasapainon rakentamisessa, sillä monet yksityiset rakennusurakoitsijat vetäytyivät rakennus­hankkeista.

”Alueelle rakennettiin alkuperäistä suunnitelmaa enemmän esimerkiksi kaupungin vuokra-asuntoja. Näin ollen sinne muutti enemmän pienituloisia ja humanitaarisista syistä Suomeen muuttaneita ihmisiä”, Bernelius kertoo.

”Pienituloisia ihmisiä ei ole ollut tarkoitus keskittää Meri-Rastilaan.”

Meri-Rastilan ostoskeskuksen vieressä Meri-Rastilantiellä on etnisiä kauppoja ja parturikampaamo, X Room.

Liikkeen omistaja Ghazwan Jebar pitää alueesta.

”Hyvä ja rauhallinen paikka sekä ystävällisiä asiakkaita.”

Jebarin mukaan myös muut ihmiset ovat kehuneet Meri-Rastilaa.

Asemakaavan muutoksesta Jebar on iloinen.

”Tästä tulee isompi paikka, totta kai hyvä juttu.”

Meri-Rastilan kaavoitus on herättänyt myös vastustusta, ja asukasaktiivit ovatkin tehneet oman vaihtoehtoisen Ourcity-asemakaavansa.

Siinä keskeisenä tavoitteena on jättää koskemattomaksi Helsingin asukkaille ulkoilu- ja virkistysalueeksi tarkoitettu suuri metsä mutta hyödyntää rakentamiseen Rastilan metroasemaa ympäröivää, lähes joutomaana ollutta aluetta.

Pramila Srinivasan on melko tuore merirastilalainen. Hän teki elämänsä ensimmäisen ulkomaanmatkan Intiasta Suomeen seitsemän kuukautta sitten ja asettui tyttärensä luokse Meri-Rastilaan.

”Tytär on Helsingin yliopistossa tutkijana”, Srinivasan kertoo.

Srinivasan kertoo intialaisesta mytologiasta ja kuvailee, että Meri-Rastila rantoineen ja metsineen on mytologian ”taivas”.

”Tämä paikka on Helsinki pienkoossa.”

Asemakaavan muutoksesta Srinivasan kertoo toiveen: ”Toivottavasti luontoon ei rakenneta taloja.”

Mitkä asiat vaikuttavat alueen houkuttelevuuteen?

Muun muassa koulut, alueen maine ja asuntomarkkinat, listaa Bernelius. Hän korostaa etenkin koulujen merkitystä asuinalueiden houkuttelevuudessa.

”On olemassa tiettyjen koulujen välttelyä, ja toisaalta jotkut koulut ovat poikkeuksellisen houkuttelevia.”

Välttelyn taustalla voi olla esimerkiksi vanhempien huoli. Lopputuloksena on eliitin eriytyminen ja huono-osaisuuden keskittyminen.

”Meri-Rastilassa nämä eri tekijät näkyvät asuntojen hinnoissa, jotka ovat matalampia kuin ympäröivällä alueella.”

Meri-Rastilan kaavoitus on herättänyt vastustusta.

Esimerkiksi 1950-luvun lähiöt, kuten Roihuvuori, ovat lähteneet keskiluokkaistumaan. Nyt Helsingille haasteet ovat 1970-luvulla valmistuneissa asuinalueissa, kuten Keski-Vuosaaressa, joka alueena ei houkuttele uusia asukkaita.

Berneliuksen mukaan myös asuinalueen ikä voi vaikuttaa houkuttelevuuteen.

”Monella aivan uudella asuinalueella pienet lapset koetaan suloisina, mutta vuosikymmenen päästä nuorison oleskelu saattaa herättää huolestuneempaa keskustelua. Näin on käynyt esimerkiksi Pikku Huopalahdelle.”

Berneliuksen mukaan voidaan puhua asuinalueen elinkaaresta. Meri-Rastilassa varttuneet 1990-luvulla syntyneet lapset ovat muuttaneet pois sieltä, ja nyt kun osa heistä saa perheenlisäystä, moni voi palata.

Meneillään on siis sukupolven vaihdos, Bernelius kertoo. Meri-Rastilassa ei ole enää yhtä paljon teini-ikäisiä lapsia kuin 10–15 vuotta sitten.

Paikallinen urheiluseura FC Viikingit yrittää tehdä parhaansa, että alueen nuorilla on tekemistä.

”Nuoret kuuluvat tähän yhteisöön. Viikkareilla on merkittävä rooli alueen nuorten integroinnissa”, sanoo FC Viikinkien toiminnanjohtajaa Marko Lahikainen.

Vuosaaren Viikingit ry on helsinkiläinen vuonna 1965 perustettu urheiluseura. Sen kotipaikkana toimii Vuosaari.

FC Viikingit on saamassa kulttuuritulkin, jolla on merkitystä etenkin Meri-Rastilan alueen nuorille. Kulttuuritulkki toimii vanhempien ja joukkueenjohtajan välissä, ja työ vaatii hyviä sosiaalisia taitoja, kertoo Viikinkien seurakoordinaattori Miia Kähärä.

Myös tyttöjä halutaan mukaan toimintaan.

”Tavoitteena on saada maahanmuuttaja­vanhemmat mukaan esimerkiksi turnaus­toimintaan, ja he voivat samalla tutustua suomalaisiin, millä voi olla positiivisia vaikutuksia kaikkien elämään.”