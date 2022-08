Helsingin Studiopalvelut -yritys luottaa yli 70 vuotta vanhaan projektoriin ja 35 millimetrin selluloidifilmiin.

Näky on sen verran merkillinen, että ohikulkijoiden on pakko pysähtyä. Joukko keltapaitaisia ihmisiä työntää ähistellen pakettiautosta ulos suurta laitetta, joka on kuin tuulahdus menneiltä ajoilta.

Kulttuuritehdas Korjaamon pihalle ollaan siirtämässä vanhaa filmiprojektoria, joka painaa 200 kiloa.

On perjantai 12. elokuuta, ja Helsingin Studiopalvelut valmistelee kahden illan ulkoilmaesitystä. Yritys lienee ainoa, joka vielä perustaa koko elokuvaliiketoimintansa perinteisen selluloidifilmin pyörittämiseen.

Ja sitä varten firman työntekijöiden on kasattava elokuvateatteri uudestaan ja uudestaan.

”Onhan tämä vähän hullun hommaa, sillä normaalisti elokuvateatteri pysyy paikallaan vuosikymmeniä. Meillä vain illan tai kaksi”, sanoo yrittäjä ja elokuvakoneenkäyttäjä Jyrki Tenni.

”Kyllä kaupallisen puolen tyypit meille aina tavattaessa hyväntuulisesti naureskelevat, että mitä järkeä tuossa raahaamisessa ja hikoilemisessa oikein on.”

Jyrki Tenni oppi käyttämään elokuvateatterien filmiprojektoreita jo lukioikäisenä.

Elokuu on ulkoilmaelokuvien kulta-aikaa, ja esityksiä onkin pitkin pääkaupunkiseutua harva se viikonloppu. Ilma on lämmin ja illat riittävän pimeitä, jotta valkokankaalle voi katsella valon häiritsemättä.

Kuukausi on myös ainoa, jolloin Helsingin Studiopalvelut toimii. Sen näytöksiä tilaavat muun muassa ravintolat, asukasyhdistykset ja museot. Ohjelmisto riippuu tilaajasta.

”Täällä Korjaamolla esitämme musikaaleja, kaupunginmuseolla taas Helsinki-aiheisia elokuvia ja esimerkiksi Puotilan kartanolla klassikoita”, Tenni kertoo.

Tulevana viikonloppuna kaupunginmuseon tilaamissa esityksissä teemana on mielenterveyden järkkyminen. Museon sisäpihalla näytetään 19.–20. elokuuta elokuvat Vodkaa komisario Palmu, Psyko, Levoton veri ja Yksi lensi yli käenpesän.

Filmikeloja tarvitaan yhteen elokuvaan yleensä kaksi.

Filmiprojektori on viimein saatu laskettua ramppia pitkin kadulle. Sen pienet pyörät eivät kuitenkaan rullaa katukiveyksellä, joten avuksi täytyy ottaa levyjä.

Kolme levyä pannaan maahan peräkkäin, ja aina kun kone on saatu työnnettyä niiden yli, pitää takaa nostaa pari levyä eteen. Ja taas matka jatkuu muutaman metrin.

”Hölmöläisen peiton jatkamista”, porukasta kuuluu.

Eikä kone ole ainoa painava raahattava, sillä Korjaamon terassille pitää kantaa valkokangas tukikehikkoineen sekä useampi filmikela.

Yhteen elokuvaan tarvitaan kaksi kelaa, joissa on 35 millimetrin filmiä kolmen kilometrin verran ja painoa yhteensä 30 kiloa.

Aina elokuvaesityksen järjestäminen ei sentään ole näin vaivalloista. Yleensä projektoria ei kuulemma tarvitse siirtää autosta, jota voi käyttää konehuoneena ja heijastaa elokuvaa avoimesta takaovesta. Korjaamon terassille autoa ei kuitenkaan voinut peruuttaa.

”Kaunis ja erittäin toimiva. Oman aikansa teknisen kehityksen huippu niin linssistön kuin moottorinkin suhteen”, Tenni kehuu ja taputtaa projektoriaan.

Kyseinen Philips-merkkinen projektori on jo eläkeiässä. Sitä käytettiin elokuvateattereissa vuosina 1952–2010.

Harry Julin on elokuva-alan veteraani. Hän opetti aikoinaan Jyrki Tennille filmiprojektorin käyttämisen ja elokuvanäytösten salat.

Jyrki Tenni kiinnostui elokuvista teini-ikäisenä, mutta ikäisistään poiketen hän halusi myös tietää, miten elokuvia näytetään. Niinpä hän norkoili Helsingin Tullinpuomissa sijainneessa elokuvateatteri Sinisessä kuussa ja tarjoutui hommiin.

Teatterin koneenkäyttäjä Harry Julin otti Tennin oppipojakseen ja antoi tämän auttaa erilaisissa tehtävissä.

”Harry esitteli minulle teatterin toiminnan, oman käsityöammattinsa ja näytösten magian. Pääsin jopa ajamaan filmiä näytöksissä”, Tenni muistelee.

”Kun myöhemmin lähdin opiskelemaan musiikkia, tein koneenkäyttäjänä keikkoja Finnkinon Studiossa, Itäkeskuksen Kinossa, Forumissa ja Bristolissa.”

Tenni valmistui muusikoksi ja pianonsoitonopettajaksi, ja niistä töistä hän yhä saa pääosan leivästään.

Vuonna 2010 Finnkino siirtyi kokonaan digitaalisiin järjestelmiin, ja vanha laitteisto heitettiin pois.

”Harryn viimeinen työkeikka oli pakata kuorma-auto täyteen filmejä, jotka vietiin tuhottaviksi. Sitten hän sai kenkää.”

Jyrki Tenni pystyttää henkilökuntansa kanssa valokankaan kehikkoa Kulttuurikeskus Korjaamon pihalla.

Tenni keksi pyytää Finnkinolta romuttamolle menevän Philips-filmiprojektorin ja Bristolista osia valkokankaasta. Laite päätyi hänen Herttoniemessä sijaitsevan omakotitalonsa autotalliin.

”Sinne ei sitten koskaan ajettu autoa. Projektorilla näytin omalla pihalla mainoksia ja trailereita, jotka ovat teostovapaita.”

Herttoniemen asukasyhdistyksessä heräsi vuonna 2010 ajatus, että Tennin omistaman projektorin ja valkokankaan avulla voisi järjestää ulkoilmanäytöksen oman lähiön asukkaille.

Ajatus oli Tennistä hyvä, ja hän lähti kavereineen Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (Kavi) arkistoon etsimään Herttoniemestä kertovia dokumenttielokuvia.

”Ei Kavista kuka tahansa saa leffaa mukaansa, mutta entiset koneenhoitajat toki tiedettiin. Sieltä saatiin lainaksi Katariina ja Munkkiniemen kreivi -klassikko, jota on kuvattu Herttoniemen kartanossa.”

Sana kiiri, ja kyselyitä alkoi tulla myös Marjaniemestä ja Myllypurosta. Tenni alkoi itsekin tiedustella eri tahoilta, kiinnostaisiko elokuvailta.

Toiminta alkoi kuitenkin laajentua vasta, kun hän tapasi vapaaehtoistyössä Herttoniemen ruokapiirin kaupassa Sirpa Suden, joka oli eläkkeellä markkinointialalta.

Sirpa Susi on vastuussa ulkoilmanäytösten markkinoinnista, mutta vetää työrukkaset kouriinsa, kun esityspaikkaa rakennetaan.

”Sirpa alkoi järjestelmällisesti kartoittaa mahdollisia esityspaikkoja, joita sitten löytyikin. Päädyttiin kerran jopa tuplabuukkaukseen eli piti olla kahdessa paikassa samaan aikaan.”

”Hankin sitten toisen projektorin ja valkokankaan. Ne löytyivät Savon Kinon varastosta Kiteeltä.”

Kun Tenni sitten perusti oman elokuvayrityksen, oli selvää, että mukaan oli kutsuttava yksi tärkeä henkilö: Harry Julin.

Helsingin Studiopalveluiden näytökset ovat elokuvaharrastajille sikäli merkittäviä, että monesti ne tarjoavat elokuvateatteri Reginan arkistonäytösten ohella ainoan mahdollisuuden nähdä tietty vanha elokuva.

Monista vanhoista filmeistä ei ole olemassa digitaalista esityskopiota.

”Enää elokuvateattereissa ei ole uusintakierroksia. Ennen esimerkiksi kesäaikaan näytettiin usein vanhoja elokuvia. Siksi vanhoista leffoista ei kannata tehdä digitaalisia versioita.”

Elokuvat Tennin firma vuokraa Kavilta, mutta joskus sieltäkin tarjotaan ei-oota. Jos elokuvasta on arkistossa vain yksi esityskopio, sitä ei luovuteta.

Vanhoissa filmille tallennetuissa elokuvissa on Tennin mielestä niin paljon taikaa, että vaiva niiden esittämiseksi kannattaa kuitenkin nähdä.

”Digitaalinen kuva on kova, tarkka ja kylmä. Siinä kaikki on mahdollista. Filmi on inhimillisempi: pehmeää valon ja varjojen leikkiä. Siinä voi olla virheitä ja naarmuja.”

Vanhan ajan elokuvakokemuksen lisäksi Tenni haluaa säilyttää koneenkäyttäjän ammattitaidon.

”Vaikka olin Finnkinon aikoihin nuorimpia koneenhoitajia, on aikaa kulunut. Nyt uusia koneenhoitajia ei käytännössä kouluteta. Se panee mietityttämään”, Tenni sanoo.

”Mutta olen toki huolehtinut tradition jatkumisesta: meillä kotona 9-vuotias osaa jo ladata projektorin.”

Helsingin Studiopalveluiden vuoden viimeinen esitys on Herttoniemen Eränkävijäntorilla 3. syyskuuta klo 20.30. Elokuvana on Billy Wilderin ohjaama Piukat paikat.