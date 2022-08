Helsinkiläisen Emma Ranteen illalliskutsuista on tullut niin suuri some-ilmiö, että paikat menevät minuuteissa.

Ullanlinnalaisessa rappukäytävässä tuoksuu ruoka.

Soitan ovikelloa. Ensin kuuluu vaimeita askelia, sitten oven avaa Supper club -emäntä Emma Ranne vihreässä pellavaessussaan.

Hän toivottaa minut tervetulleeksi kuin vanhan ystävän.

Astun sisään asuntoon, jonka betonilattia ja korkeat seinät tuovat mieleen taidegallerian. Taustalla soi lempeää musiikkia, sellaista kuin trendiravintolassa tai nuorekkaan hotellin aulassa.

Tilan keskellä on pitkä pöytä. Se on katettu kymmenelle hengelle.

En tunne heistä ketään, ja se onkin koko jutun pointti.

Emma Ranne kertoo harrastavansa ruokaa. Se näkyy jo hänen keittiöstään, jossa on hylly täynnä keittokirjoja.

25-vuotias Ranne tekee työkseen markkinointia, mutta on aina tykännyt laittaa ruokaa. Kerran kuussa hän kestittää tuntemattomia kotonaan pientä osallistumismaksua vastaan.

Tänään Ranne aloitti valmistelut heti herättyään. Jännitys iskee yleensä aika lailla näihin aikoihin, noin puoli tuntia ennen h-hetkeä.

Ranne miettii hetken ja arvioi sitten, että tämä elokuinen Supper club on varmaan ainakin kahdeskymmenes. Hän on jo seonnut laskuissa.

Alkuperäinen idea syntyi jo vuonna 2017, ihan vain puhtaasta halusta tutustua uusiin ihmisiin.

”Se oli semmoinen myöhäisillan päähänpisto.”

Ranne kysyi ruokaan keskittyvän Instagram-tilinsä tarinaosiossa, kiinnostaisiko seuraajia tulla hänen luokseen syömään pientä korvausta vastaan.

Aluksi hän järjesti kutsuja satunnaisesti. Kun koronarajoitukset purettiin, illalliskerho alkoi kokoontua kuukausittain.

Kaikki halukkaat eivät mahdu Ranteen pienehköön asuntoon. Ilmoittautuminen täyttyy alle puolessa tunnissa, ja jotkut jäävät jonottamaan peruutuspaikkoja.

Emma Ranne on kattanut pöydän harmonisin värisävyin ja asettanut lautasten eteen plaseerauskortit.

Kynttiläillallinen voi olla oudon intiimi tapa tutustua uuteen ihmiseen – saati sitten lähes kymmeneen kerralla. Konsepti vaikuttaa vieraalta ja jollakin tapaa epäsuomalaiselta.

Vuorovaikutuksen asiantuntija Ira Virtanen Tampereen yliopistosta sanoo, että uudenlaiset tilanteet aiheuttavat ymmärrettävästi jännitystä, jopa sosiaalista ahdistusta.

Hän muistuttaa, että viime vuosikymmeninä suomalaiset ovat kehittyneet vuorovaikutustaidoissa esimerkiksi matkustamalla ja tutustumalla erilaisiin kulttuuriympäristöihin.

Kaikki eivät silti ole luontaisia ekstroverttejä. Virtasen mukaan vuorovaikutustaidot voivat vaatia harjoittelua siinä missä jokin urheilulaji tai instrumentin soittaminen.

”Vuorovaikutustaitojaan voi kehittää suhtautumalla tilanteisiin tietoisesti, tekemällä muiden puheista sosiaalisia havaintoja ja osallistumalla aktiivisesti”, Virtanen sanoo.

Pari päivää ennen illallista Emma Ranne istuu alas kynän ja paperin kanssa ja miettii, mitä sitä tällä kertaa kokkaisi.

Palataan Emma Ranteen keittiöön.

Hän hämmentää pataruokaa ja suhtautuu epäilevästi käsitykseen siitä, että tuntemattomien tapaaminen olisi suomalaisille lähtökohtaisesti hankalaa.

”Mielestäni se on jonkinlainen stereotypia ja ennakkoluulo. Etenkin nuoremmasta sukupolvesta moni on vaikka asunut ulkomailla ja siten tottunut tapaamaan uusia ihmisiä.”

Ruoan äärellä tutustuminen on Ranteen mielestä muutenkin luontevaa.

”Vanhempani ovat aina järjestäneet dinnerikutsuja ystävilleen. Uskon, että se on aika tuttu konsepti myös vieraille. Kun menee jonkun luo syömään, ei tunnu niin oudolta, että ne ihmiset ovat tuntemattomia.”

Tavallisesti menee parikymmentä minuuttia, kun ihmiset vähän tunnustelevat ilmapiiriä ja toisiaan. Ja sitten yhtäkkiä jutellaan kuin olisi tunnettu aina.

”On tosi jännä nähdä, miten jää murtuu”, Ranne sanoo.

Ranteelle on kaikista antoisinta kuulla, että jotkut ovat tavanneet vielä illallisen jälkeenkin. Usein ilta päättyy siihen, että kaikki vaihtavat yhteystietoja.

Jokainen vieras vastaanotetaan henkilökohtaisesti.

Kello on pian puoli kahdeksan. Ranne rientää lieden ääreltä vastaanottamaan muita illallisvieraita.

Kangaskassin pohjalta löytyy pullo roseeta, kombuchaa tai alkoholitonta proseccoa. Joku on tuonut kukkakaupasta kauniin kimpun.

Havaitsen itsessäni sitä perisuomalaista kiusaantuneisuutta. Siirrän painoa jalalta toiselle ja mietin, kätelläkö vaiko ei. Tämä on itselleni melko epäluonteva tilanne, ja pelkään muiden huomaavan sen.

Vuorovaikutuksen asiantuntija Virtanen uskoo, että tapamme suhtautua tilanteisiin pohjautuu vuorovaikutusympäristöihin, joissa olemme eläneet. Ihmisellä on luonnollisestikin enemmän tietoa tilanteista, joihin on osallistunut ja vähemmän niistä, joihin ei ole tottunut.

Virtanen ei kuitenkaan keksi montaakaan parempaa tapaa tavata uusia ihmisiä kuin illallinen tuntemattomien kanssa.

”Kun kokoonnutaan yhteen jonkin yhteisen tavoitteen kuten syömisen tai viihtymisen ääreen, se jo kutsuu ihmisiä suhtautumaan muihin paikalle tulleisiin myönteisesti”, Virtanen sanoo.

Omankin alkujännitykseni alta löytyy onneksi intoa ja kiinnostusta tutustua uusiin ihmisiin.

Illallisvieraat löytävät pöydästä omat paikkansa.

Vähitellen ihmiset siirtyvät pöytään ja istuutuvat nimikoiduille paikoilleen.

Kaikki on viimeisteltyä. Harkittua tunnelmaa luovat kankaiset lautasliinat, jotka käyvät pöytäliinan kanssa sävy sävyyn. Pitkin pöytää on aseteltu pikkuruisia kukkamaljakoita ja tuikkukippoja.

Ranne ottaa paikkansa pöydän päästä. Hän kiittää vieraita saapumisesta ja ohjaa ihmisiä ottamaan ruokaa. Samalla hän esittelee kertakäyttökameran, jolla jokainen saa taltioida illan kulkua.

Ensimmäinen illallistajista nousee penkiltä ja siirtyy ottamaan ruokaa.

Ratatouillea, lohkoperunoita, punasikurisalaattia ja focacciaa.

Pidetään esittelykierros.

Juomat ovat omakustanteisia. Moni on tuonut mukanaan pullon viiniä tai muuta seurustelujuomaa, josta tarjotaan lasillisia kohteliaasti kaikille.

Käy ilmi, että joku on saapunut illalliselle niinkin läheltä kuin toiselta puolen korttelia. Yksi pariskunta on jonkin aikaa sitten muuttanut Suomeen Ranskasta. Joku asuu Berliinissä, mutta on sattumalta tullut juuri tänä viikonloppuna työkeikalle Helsinkiin.

Hieman oletinkin Supper clubiin saapuvan tietyn tyyppisiä ihmisiä: Kaikki olemme kouluttautuneita nuoria aikuisia, joilla riittää sanottavaa artesaanioluista ja indie-elokuvista.

Illallisella on kasvismenu, minkä voisi sanoa olevan kaikille itsestäänselvyys. Englanniksi keskusteleminenkaan ei aiheuta ongelmia.

Vuorovaikutuksen asiantuntija Virtanen kertoo, että ystävystyminen on luontevaa samankaltaisten kiinnostustenkohteiden kautta. Silloin voi luottaa, että molemmat ovat kiinnostuneita siitä, mistä puhutaan.

”Joskus small talk -tilanteissa voi askarruttaa tai jännittää, onko valittu puheenaihe sovelias ja haluaako toinen ihminen keskustella aiheesta.”

Myönteisten yksityiskohtien poimiminen ympäristöstä voi olla turvallinen keskustelunaloitus, Virtanen kertoo.

”Kun sanoo jotakin myönteistä, se synnyttää sanojasta itsestään positiivisen vaikutelman. Ihmiset kiinnittävät huomiota positiivisuutta viestiviin ihmisiin ja haluavat heidän seuraansa.”

Emma Ranne osaa loihtia ympärilleen rentoa ja välitöntä tunnelmaa.

Tarjoiluja, kattausta ja sisustusta onkin jo tässä vaiheessa kehuttu useaan otteeseen.

Pöydässä istuva ranskalaisnainen kertoo odottaneensa iltaa innolla huomattuaan, ettei suomalaisiin ole helppo tutustua. Paikalliset tuntuvat haluavan olla rauhassa niin kadulla kuin kuntosalillakin.

Pohdin, koska olen itse viimeksi tutustunut uusiin ihmisiin muuten kuin töiden, ystävien tai deittisovellusten kautta. Enää en ihmettele, miksi Supper club on noussut ilmiöksi.

Ilta hämärtyy, eikä ikkunasta enää erota kuvioita vastapäisen jugend-talon seinässä. Jalkalamppu hohkaa lämmintä tunnelmavaloa ja puheensorina peittää taustamusiikin alleen.

Illallisen loppupuolella ihmisiä pyydetään vaihtamaan paikkoja, jotta kaikki tulisivat toisilleen tutuiksi.

Emma Ranne viimeistelee jälkiruokia. Pian hän tarjoilee jokaisen eteen tiramisu-annoksen.

Vieraassa tilanteessa itseäänkin tulee tarkasteltua uudenlaisesta näkökulmasta. Mielenkiintoista on huomata, millaisia asioita itsestään haluaa jakaa. Paljon olennaista jää varmasti kokonaan kertomatta.

Ensivaikutelmalla on väliä, mutta näin muutaman tunnin jälkeen kukaan ei enää muista, jos sanat menivät alussa sekaisin.

Vieraskirja kiertää, kaikki räpsivät toisistaan kuvia kertakäyttökameralla ja jotkut miettivät, mitä yhdessä voitaisiin tehdä tulevaisuudessa. Samalla kello lähenee yhtätoista.

Syntyy ensimmäinen pidempi hiljaisuus. Yhdestä lasista pääsee vahingossa kilahdus ja joku naurahtaa.

Sitten ilmoille heitetään kysymys, joka saattoi olla useammalla mielessä.

”Jatketaanko me tästä johonkin?”

Ilta päättyy punavuorelaiseen kuppilaan, eivätkä ihmiset ympärilläni tunnu enää lainkaan tuntemattomilta.