Herttoniemeläiset ovat odottaneet turhaan meluaidan korottamista ja nyt heiltä vietiin melua vaimentaneet puutkin – ”Tilalla on täysi avohakkuu”

Herttoniemen asukkaita pitkään häirinneet meluongelmat ovat pahentuneet kesän aikana, kun Helsingin kaupunki kaatoi lähes kaikki Itäväylän vieressä kasvaneen vanhan puistikon puut.

Helsingin kaupunki on kaatanut puita laajalta alueelta metroradan varrelta Herttoniemestä.

Herttoniemessä asuva Heidi Lemmetyinen ulkoiluttaa koiraansa usein metroradan suuntaista Oravatietä pitkin. Sen varrella on ollut ulkoilijoiden suosima viehättävä puistikko, jonka vanhat puut ovat tarjonneet sekä näkö- että melusuojaa vanhan Herttoniemen asukkaille.

Nyt puistikkoa ei enää ole, sillä Helsingin kaupunki on kaatanut Itäväylän meluesteen vierestä runsaasti puita Itäbaanan rakentamisen takia.

”Puistikon tilalla on täysi avohakkuu”, Lemmetyinen sanoo.

Tie- ja katuliikennemelu on piinannut Herttoniemen asukkaita pitkään, eikä sille näy loppua. Alueen asukkaat ovat odottaneet Itäväylän ja Herttoniemen välissä olevan meluaidan korotusta. Hanke on kuitenkin keskeytetty, sillä siihen ei ole rahaa. HS kertoi asiasta viime viikolla.

Puiden kaataminen harmittaa Herttoniemen asukkaita. Hieman kauempana, Hirvitiellä, asuva Lemmetyinen arvelee, että siitä kärsivät eniten Oravatien asukkaat. Asiasta on keskusteltu muun muassa Facebookin Herttoniemi-ryhmässä.

”Sen lisäksi, että näky on lohduton, konkreettinen haitta on se, että melusuojaa ei enää ole juuri lainkaan. Meille on luvattu jo vuosia, että meluaitaa korotetaan, ja nyt sitä ei tehdä, koska rahaa ei ole. Mitä kaupunki aikoo tehdä meluasialle?” hän kysyy.

Metroradan ja liikenteen melua aiemmin vaimentanut puistikko on poissa.

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala julkaisi kesäkuun alussa tiedotteen, jossa kerrottiin, että urakoitsija on käynyt läpi alueelta kaadettavat puut kaupungin ympäristö­tarkastajan kanssa lintujen pesien varalta. Tiedotteessa kerrottiin, että alueelta kaadettaisiin ”alkuvaiheessa noin 20 puuta”.

Lemmetyinen kertoo, että puita on kaadettu reippaasti enemmän, arviolta useamman sadan metrin mittaiselta matkalta Oravatien varrelta. Hänen mukaansa koko Itäväylän viereinen alue on ”vedetty paljaaksi”.

”20 puun sijaan niitä on kaadettu varmasti satoja”, Lemmetyinen arvioi.

Katusuunnittelun projektipäällikkö Jari Hurskainen Helsingin kaupungilta myöntää, että näkymä on tällä hetkellä ronski.

”Töiden tieltä on kaadettu paljon puita. Baanahankkeen lisäksi siellä toteutetaan HSY:n viemärirakentamista, jossa rakennetaan hulevesiviemäri. Ne vaativat tilaa”, hän sanoo.

Kaadettujen puiden tilalle tehdään myöhemmin täydennysistutuksia.

”Baanatasoisen kaksisuuntaisen pyöräinfran rakentaminen vaatii neljä metriä pyörätien leveyttä. Olen kuullut, että joidenkin mielestä alue muistuttaa tällä hetkellä avohakkuu­aluetta, mutta näkymä muuttuu, kun työt valmistuvat. Toki istutettavien puiden kasvaminen vie aikaa”, Hurskainen sanoo.

Hän arvioi, että istutustyöt voidaan aloittaa ensi kesän aikana.

Sillekin on syynsä, miksi alueelta kaadettiin enemmän puita kuin tiedotteen mukaiset 20.

”Konemestarinkadun alikulun kohdalla on koko hankkeen haastavin paikka, ja työt siinä kohtaa haluttiin saada nopeasti alkuun. Alueen puut katsottiin läpi lintujen pesien varalta, ja ne uskallettiin kaataa pois. Kun pesimäaika loppukesästä oli ohi, puita kaadettiin sitten laajemmalti työmaan tieltä”, kertoo Hurskainen.

Helsingin kaupunki on tietoinen myös alueen meluongelmista.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne oy – entinen HKL – lupasi alun perin, että metromelua vaimentavan aidan korotus tehdään vuonna 2019. Koronavirusepidemian aikana Kaupunkiliikenteen käyttäjämäärät kuitenkin putosivat, eikä metron meluseinän rakentamiseen ole rahaa.

”Kaupunkiliikenne tietää ja päättää, milloin heidän rahansa riittävät meluaidan korotukseen. Baanan suunnitelmat on tehty niin, että sitten, kun liikennelaitos haluaa aikanaan tehdä meluesteen, se voidaan toteuttaa sillä tavoin, että Itäbaanaa ei tarvitse purkaa”, Hurskainen sanoo.