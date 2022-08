HS kertoi viiden euron lounas­buffetista ja pienen ravintolan asiakas­määrä tuplaantui – ”Tämä on ollut ihan hurlumheitä”

Asiakasmäärän tuplaantuminen yllätti hyväntekeväisyysyhdistyksen Myllypurossa pyörittämän Myllyn murkina -hävikkiruokakahvilan.

Tomi Helenius santsasi makkarapannua Myllyn murkina hävikkiruokaravintolassa viime viikolla. Kuva on otettu HS:n edullisista lounaspaikoista kertovaan juttuun.

Pikainen kierros ruokakaupassa osoittaa, että ruoan hinta nousee juuri nyt nopeasti. Siksi Myllypurossa sijaitseva Myllyn murkina kuulostaa houkuttelevalta lounaspaikalta. Hävikkiruokakahvilassa lounas maksaa vain viisi euroa.

HS kertoi Myllyn murkinan edullisesta kotiruokalounaasta keskiviikkona. Hävikkiruokala ja -kahvila on hyväntekeväisyysyhdistys Hang on ry:n ylläpitämä, ja sen maine on kiirinyt tähän asti suureksi osin puskaradion avulla.

Lue lisää: HS selvitti, mistä löytyvät Helsingin halvimmat lounas­helmet, ja yksi viiden euron buffet nousi yli muiden: ”Sanat eivät riitä kertomaan, miten upea paikka tämä on”

Tällä viikolla moni asia on ehtinyt muuttua. Sen jälkeen, kun juttu julkaistiin, lounasasiakkaiden määrä on lähes tuplaantunut.

”Meille tämä on ihan superia, sillä emme ole juurikaan markkinoineet itseämme”, Eeva Levander kertoi lounasajan päätyttyä torstaina. Levander oli yksi yhdistyksen perustajista.

”Arkisin on tavallisesti myyty ehkä 33–37 lounasta. Torstaina niitä myytiin 68. Melkoista hurlumheitä tämä on ollut nyt pari päivää.”

Sen lisäksi, että lounastajien määrä on lisääntynyt, yhdistys on saanut yhteistyöehdotuksia. Niihin liittyviä tapaamisia Levander on sopinut ensi viikolle.

Kasvanut asiakasmäärä on yllättänyt, mutta käsipareja Myllyn murkinassa riittää siitä huolimatta, Levander kertoi. Henkilökunta koostuu työkokeilijoista ja vapaaehtoisista. Kun yksi työkokeilu päättyy, toinen alkaa.

”Eikä yhdenkään asiakkaan ole tarvinnut kääntyä ovelta takaisin sen vuoksi, että asiakaspaikat olisivat olleet täynnä. Asiakkaat käyvät meillä lounasaikaan suht porrastetusti, joten kaikille on ollut tilaa.”

Kahvila-ravintolan pääraaka-aineet tulevat yhteistyökumppaneilta eli lähiseudun kaupoilta. Monet niistä ovat vähentäneet hävikin määrää muun muassa illan viimeisten aukiolotuntien punalappualennuksilla.

”Olen saanut sovittua muutaman yhteistyökumppanin kanssa siitä, että noudamme hävikkiruokia myös lauantaisin. Toivon, että se pelastaa hieman tätä meidän tilannettamme.”