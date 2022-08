Joskus koiranulkoiluttaja unohtaa ottaa mukaansa pussin, johon koirankakan voi kerätä. Joku on kehittänyt ongelmaan ratkaisun Pihlajistossa.

Valotolppaan kiinnitetystä keksinnöstä on ollut iloa muillekin kuin koiranulkoiluttajille Pihlajistossa.

Joskus koiranulkoiluttajalle käy vahinko. Hän unohtaa ottaa mukaansa pussin, johon koirankakan voi kerätä. Tai oikeammin, johon kakka pitää kerätä.

Syitä unohdukseen riittää.

Pussi, jonka piti olla takin taskussa, ei olekaan siellä. Se on voinut tipahtaa maahan edellisen kakan keruun yhteydessä.

Ulkoiluttajan päällä oleva takki on syystä tai toisesta eri kuin se takki, jonka taskut ovat täynnä kakkapusseja. Reppu, jonka taskussa pussin piti olla, on ollut välillä perheen toisella koiranulkoiluttajalla, joka on käyttänyt pussin, eikä ole laittanut sen tilalle uutta.

Joku on selvästi saanut näistä selityksistä tarpeekseen Pihlajistossa.

Mutta sen sijaan, että hän valittaisi keräämättömistä kakoista Facebookin puskaradiossa, hän on lähestynyt ongelmaa ratkaisukeskeisesti.

Tuntematon hyväntekijä on kiinnittänyt valotolppaan nippusiteillä muovipullon, jonka sisällä on muovipussirulla. Pussin saa vedettyä pullosta käyttöönsä muovikorkkiin tehdyn reiän kautta.

Pulloon on kirjoitettu teksti: Koirankakkapussi, ole hyvä!

Naapurustossa asuva Marko Jormanainen havaitsi pullon Salpausseläntien varrella kulkevalla kevyenliikenteenväylällä ja ilahtui.

”Näky oli niin koominen, että siitä oli pakko ottaa kuva. Kannatan tämmöistä kekseliäisyyttä”, Jormanainen kertoo.

Jormanaisella ei ole koiraa, eikä hän ole havainnut alueella erityisen pahaa koirankakkaongelmaa.

Ja kiitos hyväntekijän, sellaiseksi se ei ehkä tulekaan.