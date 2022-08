Rantaan ajautunut hylkeenraato herätti huomiota Isosaaressa.

”Tultiin tähän rantaan ja katsottiin, onko tuo muovipussi tai vaahtoa, mitä normaalistikin aallokossa muodostuu”, Joel Peiponen kertoo.

Sitten Peiponen tajusi, että Isosaaren rantakalliolle lipunut vaalea möykky olikin kuollut hylje.

”Harvoin hyljettä näkee elossakaan”, hän miettii.

Peiponen oli historiallisella saarella mökkeilemässä. Helsingin edustalla sijaitsevalla entisellä puolustusvoimien saarella on Nolla-mökkejä, jollaisessa Peiponenkin yöpyi. Mökkien verkkosivuilla kerrotaan, että saarella on mahdollista bongata hylkeitä. Kärsinyt hylkeenraato on kuitenkin yllättävä näky.

Hylje oli päätynyt rantakalliolle asti.

Ruokaviraston tutkimusprofessori Antti Oksanen kertoo, että kuolleen hylkeen kohtaaminen on suhteellisen harvinaista.

”Kyllähän niitä kuolee ja rannoille ajautuu, mutta rantaviivaa on paljon”, Oksanen sanoo.

Kuolinsyy on voinut Oksasen mukaan olla oikeastaan mikä tahansa. Hylje voi esimerkiksi loukkaantua osuessaan veneeseen.

Jos kuolleen hylkeen näkee rannalla, vaadittavat toimet ovat kiinni siitä, aiheuttaako näky yleistä haittaa. Alueella, jolla liikkuu paljon ihmisiä, raadon poistaminen voi tuntua aiheelliselta.

”Jos alueella liikutaan vain satunnaisesti, voi hyvillä mielin antaa luonnon korjata jäljet”, Oksanen sanoo.