Laulaja Nick Caven sanat saivat Ville Pyöttiälän itkemään liikutuksesta.

Pitkän linjan Nick Cave -fani Ville Pyöttiälä ei arvannut Flow-festivaaleille lähtiessään, millainen yllätys häntä odotti. Pyöttiälä odotti hyvää keikkaa, mutta sai vielä enemmän: ”Sain saarnamiehen kasteen”, kuten hän itse puolileikillään kuvailee fanin ja laulajan lämminhenkistä kohtaamista, jossa Cave laski kätensä Pyöttiälän pään päälle.

Oli vähällä, ettei koko kokemus jäänyt Pyöttiälältä väliin.

”En ensin edes varannut lippuja Flow’hun, koska en halua nähdä minulle rakkaita artisteja festarikeikoilla. Festari on vähän kuin musiikkia pikaruokamuodossa.”

Kun Pyöttiälä kuuli, että Nick Cave and the Bad Seeds soittaisi festareilla pidemmän setin, hän muutti mielensä.

Pyöttiälä parkkeerasi itsensä eturiviin edellisen artistin vielä soittaessa, jotta varmasti näkisi 17 vuotta fanittamansa Caven.

Kun keikka alkoi, palkittiin puolentoista tunnin odotus heti keikan alkuvaiheessa. Cave käveli lavan rappuset alas, tarttui Pyöttiälää kädestä ja alkoi nojailla tähän samalla, kun lauloi.

”Jumalauta tuolta se tuli alas ja otti ensimmäisenä meikäläistä kädestä kiinni!”

Cave myös nappasi Pyöttiälän kädessä olleen puhelimen ja piti sitä hetken käsissään. Pyöttiälän puhelimessa olevalla videolla näkyy, kuinka Cave ottaa puhelimen, kuvaa lahkeitaan ja sitten video katkeaa. Pyöttiälä oli myös yksi niistä monista faneista, joiden käteen Cave antoi hetkeksi mikrofonin, jotta sai itse heilutella vapaasti käsiään.

Nick Cave ja Ville Pyöttiälä lyövät nyrkkinsä yhteen Flow-festivaaleilla 14. elokuuta.

Ikään kuin tämä kaikki ei olisi ollut jo tarpeeksi mahtavaa, paras oli vielä edessä.

Pyöttiälä odotti eniten keikan loppupuolella soitettavaa Higgs Boson Blues -biisiä, joka on hänen suosikkinsa Caven tuotannosta. Kun biisi lähti pyörimään, katsoi Nick Cave Pyöttiälää suoraan silmiin ja alkoi kävellä tätä kohti.

Kuin kohtalon johdattamana hän käveli Pyöttiälän eteen ja laski kätensä tämän pään päälle.

”Menin ihan sekaisin ja minusta tuntui, että käsi oli siinä ikuisuuden, vaikka myöhemmin katsoin videolta, että tilanne kesti vain 10–15 sekuntia.”

Cave katsoi Pyöttiälää silmiin ja sanoi: ”Ready big guy? You know you look beautiful, you really do.” [Valmiina iso kundi, tiedäthän, että näytät kauniilta, todellakin näytät.]

Tämä oli Pyöttiälle liikaa, ja kyyneleet alkoi valua pitkin raavaan miehen poskia.

”Sanat, joita kukaan ei ole sanonut minulle ainakaan 20 vuoteen, tulivat saarnamiehen suusta. Meni kyllä niin tunteisiin, että itku tuli. Harvoin kukaan sanoo 190-senttiselle ja satakiloiselle, että tämä on kaunis.”

Pyöttiälä sanoo, että hänestä tuntui heti alussa, että Cave oli valinnut hänet silmätikukseen tai sielun veljeksi, henkilöksi, jonka hän aikoi tänään laulaa kyyneliin.

”Ja siinä hän onnistui.”

Keikan kruunasi biisilista, jonka Caven lava-avustaja ojensi Pyöttiälälle lopuksi.

Ville Pyöttiälä sai muistoksi ikimuistoisesta keikasta biisilistan. Nick Caven avustaja ojensi sen lavalta hänelle.

Keikkaa seuraavan päivän Pyöttiälä vietti netissä ja yritti etsiä jotakuta, joka olisi ikuistanut tärkeän hetken. Lopulta hän sai viestin Annaleena Huhtaniskalta, joka oli kuvannut hetken.

Voit katsoa Huhtaniskan kuvaaman videon tästä:

Lisäbonuksena Pyöttiälän puhelimeen kilahti sunnuntaina viesti ”Nick Cave on merkinnyt sinut Instagram-julkaisuunsa”. Caven tilin ylläpitäjät olivat ottaneet Pyöttiälän tekemästä keikkajulkaisusta kuvakaappauksen ja julkaisseet sen Nick Caven virallisella Instagram-tilillä.

”Huima kokemus. Rock ei kuole koskaan!”