Joku kippasi helmikuussa Viikin yliopiston kirjaston altaaseen kaksi kalaa, joista toinen jäi henkiin. Ruutana elää nyt vakituisesti sisäpuutarhassa kirjastosihteerin hoivassa.

Viikin ruutana on noin seitsemän sentin mittainen. Kirjastossa yliopiston varadekaaneita kuvaamassa ollut Veikko Somerpuro innostui nappaamaan kuvan myös mysteerikalasta.

Helsingin yliopiston Viikin kampuskirjaston koristealtaassa on elänyt puolen vuoden ajan ruutana. Kalalajina ruutana on Suomessa yleinen, mutta Viikin yksilö on poikkeuksellinen.

Kukaan ei nimittäin tiedä, miten se päätyi kirjastoon.

”Se ilmestyi tänne yhtenä päivänä tämän vuoden helmikuussa. Todennäköisesti joku on tuonut sen, koska ei se muutenkaan ole voinut altaaseen päätyä”, kertoo Helsingin yliopiston kirjastosihteeri Matti Tapionlinna.

Viikin kampuskirjastossa on useita sisäpuutarhoja. Niilin puutarhasta löytyy palmun katveesta pieni lampimainen allas.

”Allasta oltiin puhdistamassa, kun huomattiin yllättäen, että siellä on kaksi kalaa. Toinen kuoli tosin melkein saman tien.”

Tapionlinna vastaa eloon jääneen kalan hoitamisesta. Hänellä ei ole aiempaa kokemusta akvaariokalojen pidosta, vaan hän päätyi rooliin sattumalta.

”Satuin olemaan paikalla, kun kala-asiaa setvittiin ja sanoin voivani hoitaa sitä. Päädyimme lopulta siihen, että kai pitäisi ruokaa hakea, kun hän on tänne kerran saapunut”, Tapionlinna kertoo.

Kalasta päädyttiin soittamaan Helsingin yliopiston lehtorille ja kalatutkijalle Jyrki Lappalaiselle, joka saapui katsomaan sitä paikan päälle. Lappalainen tunnisti kalan ruutanaksi.

”Ruutanoita on kahta muotoa. Lampiruutana jää 5–6 senttiseksi, mutta järviruutana voi kasvaa yli kaksikiloiseksi. Kirjaston kala on todennäköisesti lampiruutana, joten se ei varmaan kauhean isoksi kasva”, Lappalainen sanoo.

Viikin kampuskirjaston ruutana elää Niilin puutarhan koristealtaassa.

Suomen luonnossa esiintyviä kaloja ei myydä akvaariokaupoissa.

”Se on siis varmaan jostain luonnonvesistä päätynyt tuonne meidän pieneen lampeen”, Tapionlinna kertoo.

Ruutanaa ei voi kuitenkaan kalatutkijan ohjeiden mukaan enää palauttaa luontoon, sillä sen kotilampea ei tiedetä.

”Kaloja ei saa siirtää merestä sisävesiin tai järvistä toisiin, sillä samalla saattaa siirtää uusia tauteja ja kalalajeja uusiin ympäristöihin. Sitä ei siis saa enää palauttaa takaisin luontoon”, Jyrki Lappalainen sanoo.

Ruutana asuu nyt siis kirjaston lammessa, josta se löydettiin.

”Lampi on luonnontilainen ja aika pieni, mutta ei se kalakaan kauhean iso ole. Allasta puhdistetaan säännöllisesti viherlevästä”, Tapionlinna kertoo.

Ruutana ei Tapionlinnan mukaan ole kovin vaatelias olosuhteiden kanssa. Lajina ruutana kestää ääriolosuhteita hyvin. Se voi esimerkiksi selvitä talven hapettomissa olosuhteissa, joten sitä esiintyy tyypillisesti ainoana lajina pienissä lammissa.

”Löytyy hyvinkin pieniä lampia, joissa elää runsaasti noita pieniä lampiruutanoita”, kalatutkija Lappalainen kertoo.

”Viikin allas on yhdelle kalalle ihan riittävä, ja ruutanalla on siellä ihan kohtuullisen hyvät olot. Jos altaan lämpötila nousee kovin korkeaksi, niin kala voi olla aika passiivinen.”

Ruutana on Suomessa yleinen kalalaji. Kalatutkija Jyrki Lappalaisen mukaan kuitenkin esimerkiksi Britanniassa lajia suojellaan, koska paikalliset pienet lammet, joissa ruutanat elävät, ovat katoamassa.

Uteliaat kirjastonkävijät tuskin hetkauttavat ruutanaa.

”Ruutana ei ole säikky, ja se on muutenkin hidasliikkeinen. Osa kaloista ui jatkuvasti, mutta ruutana saattaa murjottaa paikallaan pitkiäkin aikoja”, Lappalainen kertoo.

Kalaa voi olla vaikea erottaa altaasta, sillä Lappalaisen mukaan ruutanat suojautuvat ylhäältä tulevilta saalistajilta tummalla selkäpuolella. Hän kertoo kuitenkin, että luonnonkalatkin voivat oppia tulemaan veden pintaan odottamaan ruokintaa.

Ruutanasta huolehtivan Tapionlinnan mukaan näin on tapahtunut. Kirjastokalalle syötetään akvaariokalan ruokaa, jota ripotellaan veteen.

”Kun se näkee minun saapuvan, se ui kohti rantaa. Sitä voi suunnilleen syöttää suoraan suuhun.”

Onko Tapionlinna ystävystynyt ruutanan kanssa?

”Siitä en osaa sanoa, mutta kyllä se on ainakin tottunut meikäläiseen. Onhan se sympaattista, että kala on siellä ja sitä ollaan ihmetelty”, Tapionlinna kertoo nauraen.

”Kaikenlaisiin rooleihin sitä päätyy kirjastossa työskennellessään. En olisi tätä voinut etukäteen kuvitella.”

