Kuvottava ongelma odottaa Helsinkiin muuttavia tänä syksynä: Useissa vuokra-asunnoissa on laiminlyöty loppusiivoukset

Somessa on ihmetelty helsinkiläisiä vuokra-asuntoja, joissa loppu- tai muuttosiivous on jäänyt tekemättä. Tilanne on tänä vuonna poikkeuksellinen, sanovat siivousalan yritykset.

Muutto on aina raskas rutistus. Erityisesti silloin, kun vastassa on likainen uusi vuokrakoti. Sosiaalisen median siivousryhmissä on havaittavissa turhautumista asuntoihin, joihin ei ole tehty loppusiivousta. HS kysyi kahdelta pääkaupunkiseudun koteja siivoavalta yritykseltä, näkyykö ilmiö heidän toiminnassaan. ”Nyt on todella paljon pääkaupunkiseudulla niitä tapauksia, että muuttosiivous on jäänyt tekemättä perusteellisesti”, kertoo siistijä ja kehityspäällikkö Henri Haho Koti Puhtaaksi Oy -siivousfirmasta. Tällä hetkellä firma hoitaa viikossa lähes 25 edelliseltä asukkaalta tekemättä jäänyttä muuttosiivousta. Yleensä luku on noin 10 loppusiivousta viikossa. ”Me ollaan noin kolme prosenttia markkinoista, eli yhteensä niitä on todella paljon, kun lasketaan loput 97 prosenttia mukaan.” Ilmiön selittää Hahon mukaan se, että nyt monet muuttavat Helsinkiin opiskelemaan. Muuttajia on siis paljon, mikä tarkoittaa myös monia mahdollisia huonosti hoidettuja loppusiivouksia. Lue lisää: Helsingin uusi asuinalue kiilasi vuokra­hinnoissa kärkeen – HS:n hakukone näyttää vuokrien kehityksen yli tuhannella postinumeroalueella Myös Tasokoti Oy:n palvelutoiminnanjohtaja Tuula Vattulainen on havainnut ilmiön. Vanhoilta asukkailta jää huolellinen muuttosiivoaminen tekemättä, ja uusi asukas tilaa muuttosiivouksen. ”Niitä on tullut nyt enemmän. Ihmiset selkeästi panostavat puhtauteen. Se ärsyttää, jos on uusi koti pesemättä”, Vattulainen sanoo. Hän arvelee, että ilmiön taustalla on lisääntynyt puhtauden arvostus. ”Vaikka yksityinen henkilö tai yritys olisi käynyt siellä siivoamassa, niin kyllä sen näkee, onko se oikeasti siivottu. Ihmiset uskaltavat vaatia nykyään puhtautta.” Hahon ja Vattulaisen mukaan edelliseltä asukkaalta jää usein siivoamatta paikat, jotka ovat vähänkään piilossa tai jotka vaativat jynssäämistä. ”Sellaisia ovat uunit, mikrot ja kaapistot. Mikroista varsinkin ihmisillä palaa käämit, jos ne on ihan likaisia”, Haho kertoo. ”Monesti esimerkiksi kylpyhuoneen seinät jäävät likaisiksi”, Vattulainen lisää. Useilla suurilla vuokrafirmoilla on selkeät ohjeet muuttosiivoukseen. Jos ei noudata ohjeita, vuokralaiselle rapsahtaa sakkomaksu. ”Se on huippujuttu, koska se on selkeää”, Haho sanoo. Kinkkisen tilanteesta tekeekin, jos uuden likaisen kodin omistaa yksityinen vuokranantaja. Hahon mukaan vuokralaiset selkeästi kaipaisivat selkeitä ohjeita, mitä loppusiivoukseen kuuluu. Moni asia on erikseen sovittavissa, kuuluuko se loppusiivoukseen. Tällaisia ovat esimerkiksi ikkunoiden pesu, liesituulettimen rasvasuodattimen puhdistus sekä ilmanvaihtoventtiilin ympärille pinttynyt pölykerros. Usein asioista ei kuitenkaan sovita erikseen, ja silloin jää epäselväksi kumman vastuulla asia on. Lisäksi ihmisillä on erilaisia käsityksiä siisteydestä. Hahon mukaan edellinen asukas maksaa siivouksen, jos loppusiivous on jäänyt täysin tekemättä. Mutta jos siivous on tehty huonosti, eikä asioista ole sovittu, jää se herkästi uuden asukkaan harteille. ”Jos ei ole erikseen sovittu niin kyllä silloinkin loppusiivous pitää tehdä. Jos sen jättää tekemättä, niin tulee riita, eikä laissa ole mitään tiettyjä ohjeita.” Lue myös: Kun tiettyjä asioita tekee oikeilla välineillä säännöllisesti, pääsee siivouksessa lopulta helpolla.