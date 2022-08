Meiran toimitusjohtaja Raimo Sinisalo sai viime vuonna epämiellyttävän joululahjan. Meiran paahtimossa Helsingin Vallilassa syttyi nimittäin tulipalo maanantaina 20. joulukuuta aamupäivällä, ja palo saatiin sammumaan vasta kahta päivää myöhemmin.

”Pelastuslaitos teki hyvää työtä. Oli kuitenkin pientä epätoivoa, että minkälaiset ovat vahingot. On fataalia, jos tuotantotilat palavat”, Sinisalo muistelee viime joulukuun tapahtumia.

Tulipalo syttyi Meiran paahtimon ullakolla, kun paahtokoneeseen tuli toimintahäiriö ja laite ylikuumeni. Tämän jälkeen puiset kattorakenteet syttyivät tuleen.

Tulipalon vuoksi paahtimon tuotanto keskeytyi hetkeksi ja tuotantoketju oli suunniteltava uudelleen.

”Jouduimme etsimään Euroopasta kumppanin, joka hoitaa paahtamisen. Kahvipavut oli kuljetettava Eurooppaan paahdettavaksi ja sen jälkeen takaisin paahtimoon”, Sinisalo kuvailee.

Tältä näyttää nykyään paahtimon pakkaamossa.

Tuotanto Meiran paahtimolla Vallilassa käynnistyi uudelleen tammikuun lopussa. Poikkeusjärjestelyiden vuoksi tuotantomäärät laskivat.

”Paahtimon normaalituotanto on keskimäärin noin miljoona kiloa kuukaudessa. Kun paahto tehtiin muualla, tuotantomäärät laskivat kuukaudessa noin kymmenen prosenttia.”

Normaalituotantoon paahtimo palasi heinäkuun alussa korjaustöiden jälkeen. Samalla paloturvallisuus parani.

"Kattorakenteet uusittiin. Ne ovat nyt paloturvallisemmat, koska ne ovat teräksestä.”

Johan Entchev kuljettaa paahtimossa raakakahvisäkkejä silottamoon.

Tulipalon aiheuttamien järjestelyjen jälkeen paahtimolla on nyt uusi pulma: kohonneet tuotantokustannukset. Paahtimo käyttää polttoaineena kaasua, jonka hinta on nyt Sinisalon mukaan ennätyskallista.

Kahvin raaka-aineen hinta on myös noussut viime syksystä alkaen, sanoo Sinisalo.

”Pakkausmateriaalin ja rahdin hinnat ovat myös nousseet. Tuotantokustannuksia on niin ikään nostanut se, että euro on menettänyt arvoaan suhteessa dollariin.”

Toimitusjohtaja ei lähde kuitenkaan ennakoimaan, nouseeko kahvipaketin hinta kaupassa entisestään tuotantokustannusten noustua.

”Emme ota kantaa kahvipaketin hintaan, kauppa hinnoittelee tuotteen itse”, Sinisalo muotoilee.

Aleksis Kiven kadun ja Sturenkadun kulmassa on ollut kahvipaahtimo vuodesta 1935 alkaen.

Sinisalo sanoo, ettei Meiralla ole aikomuksia muuttaa tuotantoaan muualle Vallilasta, vaikka tilat ovat käytännössä keskellä kaupungin ruuhkia.

Paahtimon tuotanto toimii nyt kahdessa vuorossa maanantaista perjantaihin.

”Tuotantoa on mahdollista lisätä, kun haimme luvan tehdä paahtimossa myös kolmatta vuoroa eli yövuoroa. Nykyiset tilat ovat toimivat. Lumisena talvena saattaa tulla ongelmia, jos Satamaradankatua ei ole aurattu kunnolla. Tuolloin rekkaliikenne on vaikeuksissa. Pääsääntöisesti kunnossapito on toiminut kunnolla.”

Raakakahvia silottamossa.

Paahtimon toiminta katujen kulmassa alkoi vuonna, kun Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) kahvipanimo aloitti toimintansa paikalla. Paahtimon nimi muuttui Meiraksi vuonna 1988, kun SOK:n ja E-osuuskunta EKA:n kahvin tuotantolaitokset yhdistettiin.

Italialainen Massimo Zanetti Beverage Group osti Meiran vuonna 2002.

Kahvin paahtimotoimintaa yhtiöllä on Italian ja Suomen lisäksi muun muassa Ranskassa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa, Brasiliassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa.

