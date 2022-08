Espoossa sai hetken aikaa 95-oktaanista alle kahden euron. Asiantuntijan mukaan polttoaineen hinnan kehitystä on lähes mahdoton ennustaa.

1.989 euroa. Espoon Kauklahdessa asuvat kuskit saattoivat hämmästyä litrahintaa tiistaina tankatessaan 95-oktaanista bensiiniä autoonsa.

Yleisimmän polttoaineen, ”ysivitosen”, litrahinta painui tiistaina Espoon länsireunalla pitkästä aikaa alle kahden euron. Näin tapahtui ainakin kahdella asemalla, ilmeni Tankille.fi-palvelun tiedoista.

Keskiviikkona pääkaupunkiseudulla oltiin jälleen palattu yli kahden euron litrahintoihin, mutta enteileekö haamurajan hetkellinen alitus polttoaineen hintojen pysyvää laskua?

”Ei kai sitä pysty kukaan sanomaan. Viimeksi kun sanoin, etten usko kovin nopeaan laskuun, hinta putosikin alle kahden euron”, sanoo huoltoasemia edustavan Liikenne­palvelu­kauppiaat ry:n toimitusjohtaja Jari Salonen.

Alkuperäiset syyt hintojen nousun takana eivät ole muuttuneet, ja perusasetelma on sama kuin aiemmin kesällä polttoaineiden hintojen noustessa huimiin lukemiin. Ukrainan sota on yhä käynnissä, mikä vaikuttaa öljyn saantiin.

Salonen uskoo, että nyt tapahtuneeseen hintojen laskuun on vaikuttanut se, että uudet polttoaineiden jalostusprosessit ovat löytäneet uomansa.

”Jos raaka-aine on tullut käytännössä yhdestä paikasta, sillä on ollut omat jalostus­keinonsa. Prosessia on pitänyt säätää, jotta on pystytty jalostamaan toisenlaista raakaöljyä erilaisiksi tisleiksi”, Salonen kertoo.

Myös markkinat lienevät rauhoittuneen, kun sodan aiheuttama šokkivaikutus on laantunut ja kulutus tasaantunut.

Merkittävää asiakaskatoa ei tankeilla näkynyt, kun polttoaineiden litrahinnat huitelivat 2,5 euron paikkeilla. Ainakin 95-oktaanisen ja 98-oktaanisen bensiinin kulutus näyttää kesällä hieman vähentyneen edellisvuodesta.

”Täytyy ottaa huomioon myös se, että polttoaineen kulutus on koko 2000-luvun ajan laskenut parilla prosentilla vuodessa. Polttomoottorit ovat tehokkaampia, käyttävät vähemmän ainetta ja rinnalle on tullut sähkö- ja kaasuautoja", Salonen sanoo.

Hän ei uskalla antaa ennusteita siitä, mihin suuntaan polttoaineiden hinnat lähikuukausina kehittyvät. Hän ei usko, että kukaan pystyisi tekemään asiasta luotettavia arvioita. Asiaan vaikuttavat niin valuuttakurssit, energian hinnan nousu kuin maailman kriisipesäkkeetkin.

”Jos tulee mikä tahansa kriisi missä päin maailmaa hyvänsä, sehän vaikuttaa heti ja heilauttaa markkinoita. Eihän me kukaan sitä toivota, mutta kaikki on mahdollista.”

Jos globaali tilanne rauhoittuu ja Olkiluodon kolmosreaktori alkaa pyöriä täysillä, Salonen uskoo energian hintatason ja markkinoiden voivan rauhoittua.

Kesällä 2020 polttoaineiden hinnat laskivat merkittävästi. 95-oktaanisen bensiinin hinta painui paikoin alle 1,2 euron.

Onko mahdollista, että vastaavaa tapahtuisi vielä joskus tulevaisuudessa?

Salosen mielestä se riippuu paljolti myös hallituksen tekemistä päätöksistä. Polttomoottori­autoilun vähentäminen on yksi hallituksen tavoitteista, mikä luonnollisesti heijastuu myös polttoaineiden hintaan.

Kun sähköautot tulevaisuudessa saavuttavat kovempaa markkinaosuutta, raaka-aineiden hinnat voivat muuttua yllättävillä tavoilla.

”Kallistuuko öljy, kun kulutus vähenee, vai muuttuuko se edullisemmaksi, kun yritetään saada käyttäjiä?” Salonen puntaroi.