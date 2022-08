Kuusiluodolla on normaalisti neljä lammasta, mutta nyt lampaita on vain kolme.

Kuusiluomassa on nyt kolme lammasta, kun neljäs on kadonnut.

Helsingin suositulta ulkoilusaarelta Kuusiluodolta on kadonnut lammas. Saarella on normaalisti neljä lammasta, mutta nyt lampaita on vain kolme.

Kuusiluodon alueen luontoa ja kulttuuriarvoja suojelevan Vanhankaupungin kulttuuri-ekologinen klubi (VKEK) on tuonut saareen vapaasti laiduntavia kesälampaita noin 20 vuotta.

Jouni Viitala VKEK:sta kertoi nähneensä neljännen lampaan viimeksi Kuusiluodossa tiistaina noin kello 21.30.

”Yksi saaren vakiokävijöistä huomasi tiistaina kello 22.30, että lampaita on vain kolme”, Viitala kertoi torstai-iltana.

Klubi sai tiedon lampaan katoamisesta keskiviikkoaamuna. Tämän jälkeen saari tutkittiin, mutta lammasta ei löytynyt. Klubi laittoi myös lähiseudun Facebook-ryhmiin kyselyitä lampaasta, mutta ne eivät ole tuottaneet tulosta.

”Lampaat eivät ui. Lammas ei ole siis voinut uimalla lähteä pois saaresta. On mahdollista, että lammas on pudonnut laiturilta ja hukkunut. Kadonnut lammas on 12-vuotias. Ehkä lammas on saanut sairauskohtauksen ja kuollut ovelaan paikkaan”, Viitala pohtii.

Lammas on voinut myös kadota lammasvarkauden vuoksi.

”Pidän epätodennäköisenä, että lammas pystyttäisiin pitkospuita pitkin viemään mantereelle. Saari on retkeilijöiden suosiossa, ja pitkospuilla on iltamyöhäänkin aika paljon liikennettä. Lammasvarkaat olisivat herättäneet muiden kulkijoiden huomion. Yksi mahdollisuus on, että lammas oltaisiin viety veneellä.”

”Mystinen juttu kaiken kaikkiaan.”

Viitalan mukaan Kuusiluodon saarelta ei ole aikaisemmin kadonnut lampaita.

”Vuonna 2019 yhdeltä lampaalta katkesi jalka, ja lammas jouduttiin lopettamaan.”