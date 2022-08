Suojeltu Kisahalli koki ilkivaltaa, jollaista ei ole ennen nähty. ”On outoa, ettei kukaan ole huomannut tekijöitä noin näkyvällä paikalla.”

”Voi ei! Tämä on Museoviraston suojelema rakennus, menen heti katsomaan!”

Näin kommentoi Kisahallin tiimiesimies Kristian Kosonen, kun kuuli Helsingin Sanomilta, että Kisahallin seinään on ilmestynyt suurikokoinen töherrys.

Asia selvisi lukijan toimitukseen perjantaiaamuna lähettämästä valokuvasta.

Kosonen on työskennellyt Kisahallissa viisitoista vuotta ja tämä on ensimmäinen kerta, kun rakennus on joutunut näin merkittävän ilkivallan kohteeksi.

Graffiti on tehty Kisahallin seinään ravintolan yläpuolelle. Tekijä on onnistunut jollain keinoin kiipeämään katolle, vaikka pääsy tikapuille on estetty kahden ja puolen metrin korkeudelle asti.

"Joku on nähnyt vaivaa. On outoa, ettei kukaan ole huomannut tekijöitä noin näkyvällä paikalla. Tai ainakaan ilmoittanut heistä poliisille.”

Kisahalli on vuoden 1952 olympialaisten kisapaikka ja Museoviraston suojelema rakennus.

"Rahaa tässä puhdistuksessa palaa, se on selvä. Rakennus on arvokas ja mietin, tuhoaako graffitin poisto seinän rappausta. Olisin mieluummin käyttänyt rahat uusien liikuntavälineiden ostoon.”

Kososen perjantai-iltapäivä kuluu sen selvittämiseen, kuinka paljon töhryn poisto maksaa ja kuka sen tekee. Vakuutusasiatkin on tarkistettava.

”Harmittaa, tällaista en olisi tälle rakennukselle toivonut”, Kosonen sanoo.

Kososen harmituksen ymmärtää, sillä Kisahalli on hänelle erityisen rakas rakennus. Hän aloitti siellä yli neljäkymmentä vuotta kestäneen painiuransa 7-vuotiaana vuonna 1979. Kristian Kosonen on saavuttanut urallaan kahdeksan SM-mitalia.

Edes se, että Kososelta ilmestyy syyskuun alussa kuudes sotakirja, talvisota-aiheinen Summan teräsmyrsky, ei juuri nyt lohduta.

”Voiko sitä edes puhdistaa ilman että koko seinä murenee”, Kosonen murehtii.

Lue myös: Kerrostalon seinään ilmestyi graffiteja tavalla, joka on vaatinut öisiltä töhrijöiltä uhkarohkeaa akrobatiaa Kalliossa