Hermannin rantatien remontti on muuttanut vanhan reitin Helsingin keskustaan liki tunnistamattomaksi. Sen sai tuta Kangasniemeltä tullut autoilija.

”Ongelmat alkoivat Lahdenväylän jälkeen Sörnäisten suuntaan käännyttyäni. Runsaan liikenteen seassa eriväristen opasteiden ja kaistaviivojen seuraaminen oli mahdotonta.”

Näin kuvaili Juhani Saksa automatkaa Lahdenväylältä Hakaniemeen HS:n mielipideosaston kirjoituksessa sunnuntaina.

Saksa on ajanut kotipaikkakunnaltaan Etelä-Savon Kangasniemeltä Helsinkiin jo parinkymmenen vuoden ajan ilman ongelmia. Nyt vanha reitti oli muuttunut raitiotien rakennustyömaaksi, ja sen Saksa kyllä tiesi. Hän tutki reittiä etukäteen netistä, ja päätteli, että ongelmia ei tulisi. Toisin kävi.

”Olen ajanut Roomassa, Pariisissa ja Prahassa, mutta Helsinki yllätti minut sekavuudellaan.

Oli valkoista ja keltaista viivaa, opasteita, mutkia ja puskurissa kiinni ajavat autot.

Saksa yritti ajaa hieman hiljempaa, jotta ehtisi lukea opasteet, mutta se ei muille autoilijoille sopinut.

”Takana alkoi samantien mekkala, paikallisbussien kuljettajat alkoivat tööttäillä. Kyllä siinä tuli tuskanhiki.”

Raitiotien rakennustyöt ovat haukanneet lähes kokonaan vanhan tiereitin Kyläsaaren ja Hermannin välissä. Autot pujottelevat nyt korvaavalla reitillä.

Syy sekaviin merkintöihin löytyy Hermannin ja Sörnäisten rantateillä käynnissä olevista suurista rakennusprojekteista.

”Käytännössä koko Hermannin rantatie rakennetaan uusiksi. Sinne tulee myös raitiotie, joten siellä on massiiviset työnaikaiset liikennejärjestelyt”, kertoo Helsingin kaupungin liikenneinsinööri Riikka Österlund.

Rakennusprojekti on tuonut teille kiertoliittymiä ja uusia ajoreittejä. Hermannin rantatien liikenne on siirretty epätasaiselle Kyläsaarenkadulle, joka tuo ajamiseen ylimääräistä pomputusta. Syy siirtoon on kuitenkin järkevä.

”Työn kokonaiskestoa on saatu lyhennettyä, kun koko Hermannin rantatien voi remontoida kerralla”, kertoo Österlund.

Österlund ei ole saanut palautetta liikennejärjestelyistä, mutta raitiotietä suunnittelevat ja toteuttavat Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen vetäjät ovat. Mutta eivät niinkään autoilijoilta.

”Suurin osa palautteesta on tullut pyöräilijöiltä. Yhden käden sormilla voi laskea autoilijoilta tulleet palautteet”, kertoo Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen viestinnän asiantuntija Ville Nieminen.

Syy vähäiseen palautteeseen löytynee osittain siitä, että Helsingissä jatkuviin tieremontteihin on totuttu. Suurin osa alueelle ajavista tietää muuttuneista liikennejärjestelyistä ja osaa varautua siihen.

Ja toisin kuin Juhani Saksa, moni käyttää apunaan puhelimen navigaattoria, johon muuttuneet liikennejärjestelyt päivittyvät yleensä joko reaaliaikaisesti tai parin päivän viiveellä. Ongelmia voivat tuoda auton omat navigaattorit, joissa voi olla kymmeniä vuosia vanha päivittämätön kartta.

Riikka Österlundin mukaan kaupungin tavoite on kuitenkin se, että tiemerkinnät ja opasteet ovat niin selkeät, että kaupungissa pystyy liikkumaan myös ilman navigaattoria.

”Mutta kyllä uudet liikennejärjestelyt aiheuttavat aina hämmennystä, jos on vuosia tottunut ajamaan tietyllä tavalla.”

Kyläsaaressa oleva iso väliaikainen kiertoliittymä vaatii kuskeilta tarkkaavaisuutta.

Jotkut mielipidekirjoitusta kommentoineista kehottivat ulkopaikkakuntalaisia käyttämään hyväkseen liityntäpysäköintiä ja julkista liikennettä. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. Kuten ei Juhani Saksankaan tapauksessa.

”Olen ammatiltani kuvanveistäjä ja takakontissani oli 150 kiloa painava veistostyö, jota vein asiakkaalle. Olen myös iäkäs, mutta tässä se ei auttaisi vaikka olisin nuori.”

Juhani Saksa aikoo tulevaisuudessakin matkustaa Helsinkiin, kun työ vaatii. Helsinkiläisiltä hän toivoo malttia muualta tulleiden kuskien kanssa.

”Meillä Kangasniemelläkin paikalliset osaavat reippaasti väistää, kun Etelä-Suomesta tulevat kesäasukkaat ajavat liian lujaa kyläraitilla. Heiltä tahtoo unohtua, että täällä peräkylällä on erilainen elämisen tahti.”

Helsinkiin Lahdentieltä matkustavien on syytä varautua siihen, että reitti tulee olemaan poikkeustilassa vielä pitkään. Tavoitteena on, että valmista on vuonna 2024.

