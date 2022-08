”Olen ajanut Roomassa, Pariisissa ja Prahassa, mutta Helsinki yllätti minut sekavuudellaan.”

Näin kommentoi kangasniemeläinen Juhani Saksa HS:lle itäisen kantakaupungin työmaita. Hän moitti sekavia merkintöjä Kalasataman ja Pasilan välille tehtävän raitiotien työmaalla.

HS kysyi saman jutun yhteydessä lukijoilta kokemuksia Helsingin sisääntulo­liikenteestä.

Toimitukseen tullut vastaustulva on tylyä luettavaa. Moni päivitteli Juhani Saksan tapaan, että miksi juuri Helsingissä ajaminen on vaikeampaa kuin monessa muussa suur­kaupungissa.

Lue lisää: Savolaiskuski kertoo kylmäävän kokemuksen, millaista on ajaa tämän päivän Helsingissä

Jutussa käytetyt sitaatit on poimittu niiltä vastaajilta, joiden henkilöllisyys on toimituksen tiedossa.

”Tänä vuonna olen ajanut tuhansia kilometrejä eri kaupungeissa Yhdysvalloissa, Kanadassa, Islannissa ja Thaimaassa. Missään muualla ei ole liikennettä haittaavia työmaita läheskään niin tiuhassa kuin Helsingissä. [...] Helsingissä uusia työkohteita avataan liikaa samanaikaisesti ja yksittäinen kohde valmistuu hitaasti. Kun kaikkea tehdään yhtä aikaa ja liikennejärjestelyt muuttuvat jatkuvasti, mikään ei tunnu valmistuvan ja sekavuus on huipussaan.”

Tässä meni ennen tie, nyt siinä on raitiotien rakennusurakka Kyläsaaressa.

Vastausten perusteella kuljettajien mielipiteissä ei tuntunut olevan eroa sen perusteella, oliko kuski Helsingistä vai muualta maasta.

”Olen paikkakuntalainen, mutta liikun autolla välillä idässä, keskellä ja lännessä. En tiedä näistä hiivatin järjestelyistä tämän raitiotien suhteen, ja on aina arvoitus, miten pitäisi ryhmittyä. Takana puskee puskurissa milloin iäkäs motoristi ja milloin kiireinen bemarikuski.”

”Helsingissä käyn muutaman kerran vuodessa, vaikka olen siellä kirjoilla. Erityisen hankalia ovat väliaikaiset liikennejärjestelyt, koska usein siellä on paljon monttuja, kiskoja ja pimennossa olevia suoja­teitä. Toinen asia on parkkipaikkojen tuhlaus katujen varsilla. Keltaista kieltoviivaa on vedelty satunnaisesti taloliittymien kahta puolta, niukemmalla viivoituksella saataisiin lisää tarvittavaa pysäköintitilaa.”