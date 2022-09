HS kävi katsomassa, miltä ravintola Teatterin vip-tilat näyttävät. Julkkisten suosima paikka nousi nyt otsikoihin pääministeri Sanna Marinin vietettyä siellä iltaa.

Helsingin keskustassa sijaitsevan ravintola Teatterin vip-tilat saivat julkisuutta elokuussa. Pääministeri Sanna Marin (sd) vietti iltaa tiloissa ja siitä vuodettiin kuvamateriaalia julkisuuteen.

Esplanadin puiston kupeessa Svenska Teaternin rakennuksessa sijaitseva ravintola Teatteri on myös tunnettu Linnan juhlien yhtenä jatkopaikkana.

HS kävi katsomassa, miltä julkisuuteen nousseessa vip-tilassa tällä hetkellä näyttää.

Ravintolaa pyörittävä Noho Partners on luvannut, että voimme kuvaajan kanssa tutustua ravintolaan.

Menemme sisään Pohjoisesplanadin puoleisista ulko-ovista. Ravintolan vaatesäilytys jää ensin oikealle, sen jälkeen käännymme oikealle portaisiin.

Vip-tiloihin vievät omat portaat. Niiden alkupäässä on tumma verho.

Verhossa on samppanjamerkki Dom Pérignonin mainos. Alkossa pullo Dom Pérignonia maksaa yli 200 euroa.

Ravintola Teatterin vip-tiloihin johtavat omat portaat.

Portaiden päässä avautuvat lopulta vip-tilat. Pöytien tuoleja ja sohvanurkkauksia on verhoiltu tummalla kankaalla. Kristallikruunut valaisevat tilaa. Tila vaikuttaa kohtuullisen intiimiltä.

Baaritiskillä odottaa rivistö kuohuviinilaseja täytettäväksi.

Vip-tiloissa on myös terassi, jossa on infrapunalämmitys. Terassilla on tanssilattia, jossa pääministeri Marin kuvattiin tanssimassa elokuussa.

Henkilökunnan edustaja ei anna kuvaajalle lupaa kuvata terassia ja tanssilattiaa, koska tiloissa on kuulemma parhaillaan käynnissä inventaario.

Ravintola Teatterin vip-tilojen terassi sisältä päin.

Vip-tiloissa on erilainen juomavalikoima kuin ravintola Teatterin muissa tiloissa. Listalla on kuulemma erikoisempia kuohujuomia.

Tiloissa soitetaan myös eri musiikkia kuin muissa ravintolatiloissa, koska siellä on oma dj.

Ravintola Teatterin vip-tiloissa voi istua myös sohvalla.

Noho Partners Oyj pyörittää lukuisia iltaravintoloita ympäri Suomea, mukaan lukien Teatteria.

Toimitusjohtaja Aku Vikström sanoo, että vip-tilojen kysyntä yhtiön ravintoloissa on ehkä lisääntynyt viime vuosina. Asiakaskunta on jakaantunut, ja osa haluaa nauttia rauhallisuudesta, Vikström toteaa.

Vikström ei halua kertoa tarkasti, millaista ruuhkaa tiloissa on.

”Vip-asiakkaita on muutamia satoja.”

Kuinka vip-tiloihin saa jäsenyyden?

”Ravintola Teatteriin voi jättää hakemuksen vip-jäsenyydestä. Itse en käsittele hakemuksia, vaan ne käsittelee ravintolatoimen johtaja Pekka Tyynilä. Hänellä on apunaan kaksi henkilöä”, Vikström sanoo.

”He esimerkiksi näkevät, käykö vip-hakemuksen jättänyt usein ravintolassa. Vip-asiakkuuden saattaa menettää, jos ei käy ravintolassa jäsenyyden myöntämisen jälkeen.”

Millaista porukkaa tiloissa oikeastaan käy?

”Vip-asiakkaina on esimerkiksi poliitikkoja, taiteilijoita ja NHL-tähtiä. Yleisesti ottaen vip-asiakkaat käyttävät paljon ravintola Teatterin palveluita.”

Noho Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström kertoo, että häneen otetaan säännöllisesti yhteyttä yhteiskunnan huipulta ja kysytään pääsyä ravintola Teatterin vip-tiloihin seurueen kanssa.

Pääministeri Sanna Marinin illanvietosta vip-tiloissa vuodettiin julkisuuteen kuvamateriaalia. Vikström sanoo, että Marinin illanvietosta tullut kohu toi ravintolalle hyvää ja huonoa julkisuutta.

”Ravintolan yleinen tunnettuus on lisääntynyt, mikä kasvatti myyntiä kohun jälkeen. Toisaalta olemme miettineet, että kuinka asiakkaiden yksityisyyttä vip-tiloissa voidaan jatkossa turvata paremmin”, Vikström kertoo.

”En olisi kuitenkaan ehdottomasti kieltämässä puhelimien käyttöä vip-tiloissa.”

Helsingissä toimii esimerkiksi Chihuahua Julep -baari, jossa ei saa käyttää kännykkää.

Lue lisää: Helsinkiläisessä arvo­korttelissa on huomaamaton cocktail­baari, jonka toimintaa ohjaavat erikoiset säännöt: ”Haluamme, että asiakkaamme rauhoittavat ravintolassa olemisen hetken”

Ravintola Teatterissa on ollut vip-tila yli 20 vuotta.

”Muualla Suomessa ravintoloissamme vip-tila on tehty eristämällä alue ravintolatiloista. Näissä ravintoloissa ei ole erillistä vip-tilaa.”

Lue lisää: Miksi pää­ministerin yksityis­elämä on uutinen? Sen arvioinnissa yhden sanan arvo on mitätön

Ravintola Teatterin vip-tiloista näkee ravintolan ”tavalliselle” puolelle.