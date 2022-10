Mielenterveyden järkkymistä on pidetty aiemmin häpeällisenä asiana, mutta tänään nuoret puhuvat mielenterveydestä avoimemmin kuin koskaan. Voisiko vaikenemisen aika olla viimein ohi?

Kirjoittajat kuuluvat Helsingin kaupungin Nuorten ääni -toimitukseen, joka tuo nuorten näkökulmia esille mediassa.

”Mielenterveydestä puhuminen on edelleen tabu monille vanhemman sukupolven edustajille”, sanoo hyvinkääläinen Heikki Juntunen, 16.

Vaikka hänen omassa perheessään keskustellaan jonkin verran mielenterveys­ongelmista, lukiota käyvä Juntunen puhuu niistä mieluummin kavereiden kanssa. Hän kokee, ettei vanhemmilla ole samanlaista käsitystä opiskelun vaikeuksista ja kuormituksesta.

Juntusen kaveripiirissä on normaalia käydä koulupsykologilla ja hän on itsekin tehnyt niin muutamaan otteeseen. Psykologilla käynnistä hän kertoi kavereilleen ja siskolleen, muttei vanhemmilleen.

”Sisko tuntee mut kaikista parhaiten”, Juntunen perustelee.

Lukion ilmapiiri ja keskustelukulttuuri on Heikki Juntusen kokemuksen mukaan avoimempaa ja vapaampaa kuin yläasteella. ”Moni kärsi meidän yläkoulun ilmapiiristä.”

Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka uskoo nuorten tapaan puhua mielenterveydestä. Hänen mukaansa erityisesti opiskelijat edistävät vanhempia sukupolvia merkittävästi avoimempaa keskustelukulttuuria.

Parhaimmillaan avoimempi keskustelukulttuuri siirtyy nyt Sydänmaanlakan mukaan opiskelevien nuorten mukana myös työpaikoille.

Heikki Juntusen mielestä oman ikäisten kanssa on helpointa puhua, sillä he ymmärtävät parhaiten ympärillä tapahtuvia asioita ja sen mistä ongelmat kumpuavat. Mielenterveydestä keskustellessa sävy on ymmärtävä, auttavainen ja rakentava.

Monesti keskusteluissa saatetaan suhtautua ongelmiin huumorilla, koska se on kavereiden kanssa helppo tapa lähestyä asiaa. Huumorin käyttämisessä on kuitenkin varjopuolensa.

”On vaikea päästä ongelmien juurille ja auttamaan henkilöä, jos keskustelu ei pääse jatkumaan ilman huumoria”, Juntunen sanoo.

”Mielenterveysongelmaiset nuoret eivät ole vain ”vaikeita murrosikäisiä”, eikä ketään tulisi leimata niin.”

Tämä on lähtökohtana vantaalaisen kirjailijan Soili Pohjalaisen omakohtaisiin kokemuksiin pohjautuvassa romaanissa Ihon alla, joka kertoo elämästä masennuksesta kärsivän nuoren perheessä.

Samalla romaani on osa tapaa, jolla mielenterveysongelmista nykyisin yhä useammin puhutaan: avoimemmin, tuomitsematta.

Kun oma tytär alkaa viillellä itseään, moni asia elämässä muuttuu.

”Jos elämä heittää tuollaisen aiheen käsiin, tuntuu että siitä täytyy kertoa. Perheitä, joissa joku kärsii mielenterveysongelmista on paljon”, Pohjalainen sanoo.

Pohjalaisen tytär on toipunut ja hän on antanut suostumuksensa kirjan julkaisuun.

”Lapsia pidetään edelleen vanhempiensa käyntikortteina. Sen miten lapset on puettu, tai kuinka he käyttäytyvät, ajatellaan paljastavan jotain kotioloista”, Soili Pohjalainen sanoo.

Pohjalaisen mukaan keskustelu mielenterveydestä alkoi muuttua vuosituhannen vaihteessa.

”Tunnetut ihmiset tulivat esiin masennuksen tai syömishäiriöiden kanssa ja niistä alettiin puhua. Lapsuudessani ’hullu’ tarkoitti pelottavaa ja ehkä vaarallista ihmistä. Oli joitakin ’hulluja’ ja sitten kaikki muut. Aivan kuin eriasteisia mielenterveysongelmia ei olisi ollut olemassa, vaikka tietysti oli.”

Pohjalaisen vanhempiensa sukupolvi piti vielä mielenterveysongelmia tabuna. Hän uskoo, että hullun leiman saaminen on varmasti estänyt monia hakemasta apua. Kirjailijan oma, 1980-luvulla kasvanut ”terapiasukupolvi”, puhuu asioista jo avoimemmin.

”Pohjamutia myöten käydään ja jauhetaan joka asia läpi. Kun asiat eivät aina mene hyvin, ystävät kuuntelevat ja ymmärtävät.”

Olavi Sydänmaanlakka sanoo joskus ajatelleensa, että jokaisen olisi arvokasta käydä joskus läpi jokin mielenterveysongelman kausi.

”Sen kautta ymmärtää paljon enemmän omasta itsestään ja voi antaa myötätuntoa muille.”

Mielenterveysongelmat eivät määritä yksilöä, vaan ovat vain osa persoonaa. Ymmärrys tästä on lisääntynyt Sydänmaanlakan mukaan hurjasti hänen oman uransa aikana.

Täysin avointa mielenterveyskeskustelu ei silti vieläkään ole.

”Harvemmin sitä työpaikan kahvipöydässä tai jumpan jälkeen sitten kuitenkaan puhutaan, että meillä tällaista, viillellään ja tikataan”, Soili Pohjalainen sanoo.

Hänen mukaansa resursseja nuorten mielenterveysongelmien hoitoon tarvittaisiin lisää.

”Vaikka moni muukin asia maailmassa huutaa rahaa, aikuiset ovat sen nuorille velkaa.”

Myös Heikki Juntunen korostaa ammattiavun merkitystä. Hänestä tuntuu, että vanhemmat tekevät kärpäsestä härkäsen mielenterveydestä puhuttaessa.

”Välillä haluaisi puhua ilman, että saa sääliä itselleen”, Juntunen toivoo.