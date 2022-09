Helsinginkadulla kannattaa nyt ajaa varovasti, sillä tilaa on todella vähän. Kaupunki lupaa korjata vaaranpaikan pian.

Pyöräilijän kannattaa miettiä kahdesti, jos mielii viilettää huolettomasti Helsinginkatua alas Linnanmäen kohdalla.

Kevyen liikenteen väylälle on nimittäin muodostunut kinkkinen kapeikko, jossa törmäyksen vaara etenkin korkeissa nopeuksissa on todellinen.

Vaaranpaikkana on Helsinginkadun ja Pohjoisbaanalle vievän tien risteys.

Kulkuväylä on tavallista kapeampi, sillä käynnissä on pyörätieremontti. Tämän vuoksi puolet kevyen liikenteen väylästä on poissa käytöstä.

Pohjoisbaanalta Helsinginkadulle laskeutuvat joutuvat tekemään tiukan käännöksen päästäkseen Helsinginkadulle, sillä tilaa kääntymiseen on hyvin vähän. Samaan aikaan Helsinginkadulla sekä pyöräilijöiden, että kävelijöiden käytössä on vain yksi kaista, jonka liikenne on kaksisuuntaista.

Lisähaastetta risteykseen tuo lähes keskellä tietä törröttävä lyhtypylväs.

Lyhtypylvään ja pyörätieremontin väliin jää hyvin niukasti tilaa.

Tilanne on kuitenkin pian korjaantumassa, kertoo projektinjohtaja Juhani Jaatinen Helsingin kaupungilta.

Jaatisen mukaan auki revitylle pyörätielle aletaan tehdä asfalttipohjia tiistaina kuudes syyskuuta. Itse asfaltointi sen sijaan alkaa maanantaina 12. syyskuuta.

Valmista pitäisi tulla sitten, kun asfaltti on saatu paikoilleen ja jäähtynyt. Tähän kuluu luultavasti muutamia viikkoja, Jaatinen kertoo.

Hänen mukaansa risteykseen tuodaan remontin ajaksi väliaikaisesti pieni aita Helsinginkadun suuntaisesti, jotta Pohjoisbaanalta ajavat eivät pääse muurin takaa yllättämään.

Kääntyminen Pohjoisbaanalta Kallion suuntaan voi olla hankalaa, sillä muuri estää näkyvyyden.

Uuden puna-asfalttisen pyöräkaistan valmistuessa myös koko alueen pyörätiejärjestelyt muuttuvat.

Törmäyksiä Baanan ja Helsinginkadun risteyksessä pyritään ehkäisemään asettamalla Pohjoisbaanalta alamäkeä Helsinginkadulle laskeville väistämisvelvollisuus. Väistämisvelvollisuutta ilmaiseva kärkikolmio-merkki tulee mäen alapäähän.

Tien sisempi kaista jää pelkästään jalankulkijoiden käyttöön. Kevyen liikenteen väylällä seisova lyhtypylväs jää myös jalankulkijoiden puolelle.

Helsinginkadun pyöräkaistat säilyvät kahdensuuntaisina, kunnes Helsinginkadun ja Sturenkadun risteys saadaan remontoitua lopulliseen muotoonsa, kertoo alueen pyörätiejärjestelyjen suunnittelusta vastaava Mika Kaalikoski Helsingin kaupungilta.

Risteyksen valmistumisen jälkeen osa Helsinginkadun pyöräteistä muutetaan kokonaan yhdensuuntaiseksi.

Tällöin Helsinginkatua saa ajaa yhdensuuntaisesti kohti Kalliota, mutta kaksisuuntaisesti edelleen länteen päin. Pohjoisbaanan ja Helsinginkadun risteyksestä tulee yksisuuntaisen ja kaksisuuntaisen osuuden risteämiskohta.

Helsinginkadun hanke on osa laajempaa kantakaupungin pyöräteiden uudistamishanketta, jossa monet pyörätiet muuttuvat yksisuuntaisiksi.