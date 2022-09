Naapurit ovat valittaneet Suutarilassa rakennettavasta omakotitalosta, joka poikkeaa alueen rintamiestaloista lasitetun terassin vuoksi.

Uuden omakotitalon suunnitelma herätti vastustusta rintamamiestaloistaan tunnetulla alueella Helsingin Suutarilassa.

Uutta taloa pidettiin vääränlaisena ja siksi osa asukkaista laati talosta valituksen Helsingin kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaostoon.

Närää aiheuttivat muun muassa talon muoto ja leveys, pihasuunnitelma sekä lasitettu terassi. Erityisesti suuren terassin katsottiin poikkeavan muusta rakennuskannasta merkittävästi ja tulevan liian lähelle tontin rajaa.

Talo ei muotonsa puolesta sopeudu ympäristöön, sen muoto poikkeaa naapureiden mukaan merkittävästi rintamamiestaloista ja rikkoo kadun yhtenäisen ilmeen. Lisäksi talon katsottiin poikkeavan asemakaavamääräyksistä.

Suunniteltu omakotitalo on 1,5-kerroksinen, puurakenteinen ja harjakattoinen. Julkisivut ovat lautaverhoiltuja ja vesikatteena on betonitiilikate.

Kadun varrella olevat pientalot on rakennettu pääosin heti sotien jälkeen noin 70 vuotta sitten. Asukkaiden mukaan uusi talo ”pyrkii kokonaisuudessaan ulos tontin rajoista”, todetaan jaoston tekstissä. Leveän kuistin valitettiin olevan ”suhteettoman suuri” ja "epäsymmetrisen katon alla”.

Tämän katsottiin avoimella paikalla vaikuttavan laajasti näkymiin, eikä ainoastaan lähinaapureihin.

Asemakaavan mukaan rakennuksen enimmäispituus saa olla 13 metriä ja päädyn enimmäisleveys kahdeksan metriä.

Myönnetyssä rakennusluvassa omakotitalon pituus on 10,572 metriä ja leveys on 7,372 metriä. Rakennuksessa on lisäksi osaksi lasitettu terassi kadun puolella, mikä herättää naapureissa huolta, sillä se ylittää rakennusrajan kadulle päin 34,6 senttimetrillä.

Rakennuttaja päätti lopulta pienentää talon sisääntulokatosta ja siirtää päärakennusta neljä metriä.

Ympäristö - ja lupajaosto päätti hylätä muut valitukset.

Alueelle on jaoston mukaan myönnetty rakennuslupia uusien pientalojen rakentamiseen. Myönnetyn rakennusluvan mukainen pientalo poikkeaa jossakin määrin ympäristön rakennuskannasta rakennukseen liittyvän terassiratkaisun vuoksi.

Pientalo soveltuu jaoston mukaan ympäristöönsä siten, kuin maankäyttö- ja rakennuslain edellyttää.