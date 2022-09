Rakastetut kierrätyskeskukset ovat tuohtuneita hallituksen leikkauksista – Pitkäaikais­työttömien työllistäminen on vaarassa loppua

Järjestöt pelkäävät, etteivät ne voi enää palkata pitkäaikaistyöttömiä tulevaisuudessa.

Hallituksen kaavailemat leikkausehdotukset voivat tietää kylmää kyytiä monelle pitkäaikaistyöttömälle.

Sanna Marinin (sd) hallitus suunnittelee nimittäin leikkaavansa 10 miljoonaa euroa järjestöjen 100 prosentin palkkatuista, joilla on mahdollistettu lukuisten pitkäaikaistyöttömien paluu takaisin työelämään.

Tällä on suoria vaikutuksia esimerkiksi kierrätyskeskuksille ja muille lahjoitettua tavaraa myyville järjestöille, sillä ne ovat tyypillisiä pitkäaikaistyöttömien työllistäjiä.

Monet järjestöt ovat tarjonneet työtä pitkäaikaistyöttömille, eli niille, jotka ovat olleet työelämän ulkopuolella yli kaksi vuotta. Esimerkiksi järjestöjen ruoka-aputyö saattaa muuttua mahdottomaksi, sillä apua tarjoavat järjestöt työllistävät palkkatuen voimin työntekijänsä, kertoo Sininauhaliitto tiedotteessaan.

Myös Suomen Punaisen Ristin Kontti-myymälät ovat työllistäneet pitkäaikaistyöttömiä jo vuosikymmenten ajan.

Leikkausten vuoksi tilanne ei tule säilymään entisellään, kertoo Kontin myymälätoiminnan johtaja Leevi Heimonen.

”Kyseessä on 20 vuoden toimintahistorian suurin muutos”, hän sanoo.

”Emme välttämättä pysty työllistämään enää yhtään pitkäaikaistyötöntä järjestöille suunnatun palkkatuen avulla. Palkkatukijärjestelmän turvin olemme tarjonneet työmahdollisuuksia noin tuhannelle ihmiselle vuodessa”, hän kertoo.

Näillä näkymin palkkatukea leikkaava lakiuudistus olisi tulossa voimaan tammikuun ensimmäisenä päivänä ensi vuonna.

Käytännössä järjestöjen on uudelleenorganisoitava toimintaansa syksyn aikana. Heimosen mukaan Kontti on hyvässä asemassa verrattuna pienempiin järjestöihin, sillä suurella järjestöllä on enemmän mahdollisuuksia järjestellä toimintaansa uudelleen.

Kontti on ollut mukana työllistämässä pitkäaikaistyöttömien lisäksi opiskelijoita, harjoittelijoita sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevia. Heidän työllistämisensä voi olla mahdollista myös tulevaisuudessa.

”Haemme nyt vaihtoehtoisia kanavia olla mukana työllisyystoiminnassa”, Heimonen sanoo.

Konttien toiminta ei lopu, vaan ne palvelevat asiakkaita ja välittävät kierrätettyä tavaraa myös tulevaisuudessa.

Leikkaukset tulevat kuitenkin vaikuttamaan kierrätystoimialaan laajasti, Heimonen arvioi.

”Työ on käsityövaltaista. Lahjoituksia ei voi koneellisesti käsitellä, vaan ne täytyy käsin avata ja lajitella. Markkinaehtoisesti tällaista toimintaa ei pysty pyörittämään, ellei joku sitten halua sijoittaa siihen rahaa.”

Ehdotettu leikkaus vaikuttaisi myös Helsingin Kierrätyskeskuksen toimintaan, sillä myös suurin osa heidän työntekijöistään on työllistetty osittaisen palkkatuen avulla.

Työntekijöiden työjaksot tulisivat luultavasti lyhenemään palkkatuen supistuessa.

Yhtään Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus oy:n toimipistettä ei kuitenkaan aiota sulkea, kertoo toimitusjohtaja Juha Lehtikuja.

Hänen mukaansa toiminnalle on tilausta, sillä Kierrätyskeskukset vetävät kävijöitä, ja tavaralahjoituksia tulee ennätysmääriä.

”Olen kuitenkin huolissani toimialasta kokonaisuutena. Me pyrimme silti jatkamaan isolla volyymillä.”