Oulunkylässä asuva Timo Selonen kulkee toisinaan työpaikalleen Suutarilaan kajakilla meloen. Kahdeksan kilometrin työmatka taittuu kajakilla puolessatoista tunnissa.

Työmatka on harvoin päivän kohokohta. Useimmiten kyseessä on vastahakoinen suoritus, joka Helsingissä taittuu monesti bussissa tai muussa julkisessa kulkuvälineessä kyhjöttäen.

Oulunkyläläistä Timo Selosta eivät liikenneruuhkat tai kylkeen painautuvat kanssamatkustajat piinaa, sillä hänellä on mahdollisuus taittaa työmatkansa poikkeuksellisella tavalla.

Lämpiminä päivinä hän meloo töihin.

”Ajoin joskus fillarilla töihin pitkin joenvartta ja ajattelin, että tuossahan olisi kiva meloa. Tämä tuli ihan hetken mielijohteesta”, hän kertoo.

Kajakilla Oulunkylästä Suutarilaan ulottuva työmatka kestää noin puolitoista tuntia. Melomista tulee yhteen suuntaan suunnilleen 8 kilometriä.

Kuntosalille ei melontapäivän jälkeen ole menemistä.

”Päivän jälkeen tietää, että jotain on tullut tehtyä. Se on ihan kunnon rasite kropalle”, Selonen sanoo.

Reitti kulkee Vantaanjokea Pikkukoskelta Suutarilaan. Matkan varrella Vantaanjoki muuttuu Keravanjoeksi.

Mahtuu matkalle yksi koskikin. Kirkonkylänkosken kohdalla veden virtaus on niin kova, että kajakki on kannettava maan kautta kosken ohi.

Muuten reitti on rauhallinen.

Töihin melominen on fyysisesti raskasta, mutta rentouttaa mielen, kertoo Selonen.

Selonen kertoo, ettei hän juuri muuten melo vapaa-ajalla. Kajakkikaan ei ole oma.

Sen sijaan hän vuokraa kulkupelinsä Helsingin Jyryn melontayhdistykseltä, joka vuokraa kanootteja ja välineitä Vantaanjoen varrella.

”Kanootit ovat joen varrella ja hilpaisen siihen fillarilla. Otan siitä kanootin ja melon töihin.”

Työpaikan päässä rannassa odottaa kärry, jolla Selonen vetää kanoottia noin kilometrin matkan työpaikan pihaan.

Töihin melominen ei ole yksinkertaisin tapa työmatkan hoitamiseen. Pyörällä matkaan kuluisi alle puolituntia. Antoisin se silti on.

”Silloin ei voi käsittää, että on todella keskellä Helsinkiä. Parasta on, että näin urbaanissa ympäristössä on mahdollisuus päästä ihan luonnon keskelle.”

Muita melojia tulee vastaan vain harvoin. Joskus joen varrella näkyy koiranulkoiluttajia tai uimareita. Lämpimänä loppukesänä perhoset ja sudenkorennot pörräsivät joella.

Suurin osa matkasta on rauhallista. Vesi virtaa kiihkeimmin vain Kirkonkylän kosken kohdalla.

Nyt ilmat ovat kylmenneet, ja aikaisin aamulla lämpöä on enää muutamia asteita. Tämä on melojille riski, sillä kajakki on kiikkerä menopeli. Kesällä sillä kaatuminen ei välttämättä ole vaaraksi, mutta syksyn hyinen vesi voi kangistaa ja aiheuttaa vaaratilanteen.

Kannettavaa työkonetta ja arvotavaroita Selonen on kuljettanut vettä pitävässä märkäpussissa.

Näin viileillä ilmoilla Selonen ei enää lähtisi melomaan. Säiden lämmetessä työmatkojen melominen on taas ajankohtaista.

”Kyllä se sellainen työstressiä lieventävä henkireikä on.”

