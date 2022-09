Hakaniemenrannasta maan alta löytyneen hissin alkuperästä ei ole tietoa.

Helsingin Kruunusiltojen rakentajat törmäsivät työmaalla yllättävään löytöön runsas kuukausi sitten.

Hakaniemenrannan itäpäästä Kulttuurisaunan kohdalta maan alta löytyi nimittäin kerrostalon hissi.

Löydöstä kerrottiin rakennushankkeen Facebook-sivuilla perjantaina.

Kruunusillat-hankkeen osaprojektipäällikkö Aapo Urjanheimo kertoo, ettei hissin alkuperästä ole tietoa.

”Kaikenlaisia huhuja hissin alkuperästä on liikkunut. On väitetty, että Merihaan taloista oli tarkoitus tehdä korkeampia. Kun taloista tuli matalampia, hissi olisi jäänyt käyttämättä. On myös pohdittu, että olisiko hissi peräisin lähistöllä aikaisemmin olleesta Koneen hissitehtaasta”, Urjanheimo kertoo.

Hakaniemenrannasta löytynyt hissi puhdistettiin ja kuljetettiin romutettavaksi.

Koneen hissitehdas sijaitsi Haapaniemenkadulla vuosina 1926–1967. Rakennuksessa toimii nykyisin Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.

Kruunusillat-raitiotie yhdistää valmistuttuaan Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman Helsingin keskustaan. Raitiotien yhteyteen rakennetaan myös pyöräily- ja kävelytie.

Tavoitteena on aloittaa raitiotien matkustajaliikenne Laajasalon ja Hakaniemen välillä vuonna 2027.